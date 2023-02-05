Азар снова выбыл – 18-я травма в Мадриде. Это уже даже не смешно

Безнадега.

Если вы вдруг не помните, то Эден Азар все еще играет за «Реал». Ну как играет? В этом сезоне бельгиец провел на поле только 296 минут. И пока не исправит статистику – он снова травмировался, проблемы с коленом. Уже 18-й раз за четыре года в Мадриде.

Журналист Марио Кортегана пишет, что Азар вылетел примерно на две недели.

Азар пропустил 74 матча за четыре года в Мадриде

• За четыре года в «Реале» Азар пропустил 74 матча из-за разных травм. За это время он выиграл Лигу чемпионов, зацепил две Ла Лиги, а также парочку Суперкубков Испании и Суперкубок Европы.

• В «Челси» за 7 лет он пропустил 21 матч. Кхе-кхе...

• В «Реале» разочарованы непрофессионализмом Азара и постоянными травмами. Эден не пашет на тренировках, а старается только на летних сборах. «Почему не играет Азар? Все просто – потому что играют другие. Я здесь, чтобы выигрывать матчи, а не давать игрокам минуты», – признает Карло Анчелотти.

• Азар зарабатывает в «Мадриде» больше 30 миллионов евро в год – например, Винисиус и Родриго получают меньше на двоих. А лидер команды Эдер Милитао уступает в заработке примерно в пять раз.

«Того, что происходит с Азаром сейчас, никто не ожидал. Говорить о нем – это практически говорить о бывшем игроке», – отчаялся Предраг Миятович.

«Реал» тоже. И давно.

Что дальше? Эдена мечтают спихнуть в «Аль-Наср», но, похоже, не выйдет

«Мадрид» хочет избавиться от Азара, только претендентов на травматичного вингера совсем нет.

В начале года часто говорят про «Аль-Наср» – после подписания Криштиану туда сватают многих, но вокруг Эдена особенно шумно. Правда, сейчас The Athletic пишет, что «Аль-Наср» не планирует подписывать новых звезд, в том числе Азара.

Похоже, Эден и сам понимает, что в «Мадриде» заиграть уже не получится. Перед ЧМ в Катаре он дал максимально откровенное интервью Марио Кортегане и извинился перед фанатами: «Если летом мне скажут, что я должен уйти, – я приму это. У меня есть еще один год контракта. Это решение клуба.

Конечно, я понимаю, что люди сомневаются во мне. Это нормально. Я не играл в течение трех лет, а значит, должен показывать хороший уровень даже на самых коротких отрезках. Извините, но можно заметить, что я пытаюсь, но мне не хватает времени. Очевидно, в команде есть те, кто играют лучше меня. Я должен принимать это.

Я бы оценил свой трансфер на ноль баллов за то, как я играю, потому что я не демонстрирую нужного уровня. Стать игроком «Реала» было мечтой детства. Я хочу играть в этой футболке. В реальности все вышло иначе. Я даже не считаю, что действительно выигрывал Лигу Чемпионов.

Но я не теряю улыбку и не создаю проблем. Мне повезло поиграть в футбол в лучшей команде мира».

Только ей повезло не так сильно.

Фото: globallookpress.com/Rafal Oleksiewicz, Oscar J. Barroso