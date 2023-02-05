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Азар снова выбыл – 18-я травма в Мадриде. Это уже даже не смешно

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Футбол Футбол

Безнадега.

Если вы вдруг не помните, то Эден Азар все еще играет за «Реал». Ну как играет? В этом сезоне бельгиец провел на поле только 296 минут. И пока не исправит статистику – он снова травмировался, проблемы с коленом. Уже 18-й раз за четыре года в Мадриде. 

Журналист Марио Кортегана пишет, что Азар вылетел примерно на две недели.

Азар пропустил 74 матча за четыре года в Мадриде

• За четыре года в «Реале» Азар пропустил 74 матча из-за разных травм. За это время он выиграл Лигу чемпионов, зацепил две Ла Лиги, а также парочку Суперкубков Испании и Суперкубок Европы.

• В «Челси» за 7 лет он пропустил 21 матч. Кхе-кхе... 

• В «Реале» разочарованы непрофессионализмом Азара и постоянными травмами. Эден не пашет на тренировках, а старается только на летних сборах. «Почему не играет Азар? Все просто – потому что играют другие. Я здесь, чтобы выигрывать матчи, а не давать игрокам минуты», – признает Карло Анчелотти.

• Азар зарабатывает в «Мадриде» больше 30 миллионов евро в год – например, Винисиус и Родриго получают меньше на двоих. А лидер команды Эдер Милитао уступает в заработке примерно в пять раз.

«Того, что происходит с Азаром сейчас, никто не ожидал. Говорить о нем – это практически говорить о бывшем игроке», – отчаялся Предраг Миятович.

«Реал» тоже. И давно.

Что дальше? Эдена мечтают спихнуть в «Аль-Наср», но, похоже, не выйдет

«Мадрид» хочет избавиться от Азара, только претендентов на травматичного вингера совсем нет.

В начале года часто говорят про «Аль-Наср» – после подписания Криштиану туда сватают многих, но вокруг Эдена особенно шумно. Правда, сейчас The Athletic пишет, что «Аль-Наср» не планирует подписывать новых звезд, в том числе Азара.

Похоже, Эден и сам понимает, что в «Мадриде» заиграть уже не получится. Перед ЧМ в Катаре он дал максимально откровенное интервью Марио Кортегане и извинился перед фанатами: «Если летом мне скажут, что я должен уйти, – я приму это. У меня есть еще один год контракта. Это решение клуба.

Конечно, я понимаю, что люди сомневаются во мне. Это нормально. Я не играл в течение трех лет, а значит, должен показывать хороший уровень даже на самых коротких отрезках. Извините, но можно заметить, что я пытаюсь, но мне не хватает времени. Очевидно, в команде есть те, кто играют лучше меня. Я должен принимать это.

Я бы оценил свой трансфер на ноль баллов за то, как я играю, потому что я не демонстрирую нужного уровня. Стать игроком «Реала» было мечтой детства. Я хочу играть в этой футболке. В реальности все вышло иначе. Я даже не считаю, что действительно выигрывал Лигу Чемпионов.

Но я не теряю улыбку и не создаю проблем. Мне повезло поиграть в футбол в лучшей команде мира».

Только ей повезло не так сильно. 

Азар творил магию в «Лилле». Но уже тогда ленился, ел бургеры и выпивал (сделал первый хет-трик после вечеринки)

Роналду впервые забил за «Аль-Наср». А как ему вообще живется в Саудовской Аравии?

Фото: globallookpress.com/Rafal Oleksiewicz, Oscar J. Barroso

16 комментариев

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Forza
Ответ Konvicted
Смешно только то, как с ним цацкаются до сих пор. Отправить в Кастилью Раулю помогать, раз уходить никуда не хочет. А его место в заявке освободить для кого-нибудь молодого.
Так а смысл? Это кого накажет то? Ну будет он играть за Кастилью, это же ничего не поменяет вообще. Он тренировки не бойкотирует, проблем в команде не создает. Как игрок ротации он нормально играет. А отказываться от 30 лямов в сезон, чтобы кому то что-то доказать, это вообще идиотизм полный.
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grinch
бабочка)
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Игорь Гурьев
А что вы хотели ? Там стикермания началась !
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Возвращение Аленио
Да что сказать?
В АПЛ Азар на фоне деревянных игроков и бей-беги футбола был королем.
В сильнейшей лиге мира и в сильнейшем клубе мира стал просто средняком.
Ожидаемо.
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mr_ h2o
« А лидер команды Эдер Милитао» Что простите? Лидер чего?
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МТБ
Ответ ashot_ts
Должен был заменить Роналду, а в итоге...
Ну, так и Бэйл должен был.
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Orbital 82
Не смешно, не грустно, просто плевать
+1
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Алмаз Хазиев
да знали там что то на туманном Альбионе, просто промолчали
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TamTut
За#*ал..🤦‍♂️
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Enotaz24
Что с ним случилось, я до сих пор понять не могу, почему он так к себе снизил требования, так расслабился, причем перейдя в такой клуб, как Реал. Ощущение что в себя поверил через чур, вся эта его любовь к бургерам его и погубила
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Konvicted
Смешно только то, как с ним цацкаются до сих пор. Отправить в Кастилью Раулю помогать, раз уходить никуда не хочет. А его место в заявке освободить для кого-нибудь молодого.
+1
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Дмитрий Сеньгов
Не смешно было ещё год назад
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GraDea
Я очень радовался его переходу. Он тяжело вкатывался. И казалось бы матч с ПСЖ стал возвращением того самого Азара, но нелепый фол Менье в итоге поставил точку в карьере(
+2
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VladCory
и при этом всем на карман сколько падает то?
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ashot_ts
Должен был заменить Роналду, а в итоге...
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Michael_the_creator
Жаль конечно этого властелина кАнониров
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