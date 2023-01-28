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«Сити» выбил «Арсенал» из Кубка. Пеп доминирует в личных встречах с Артетой

Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кубок Англии Кубок Англии
Леандро Троссард Леандро Троссард
Натан Аке Натан Аке
Футбол Футбол

Шесть побед подряд.

Четвертый раунд Кубка Англии подарил бонусный матч между двумя главными командами английского сезона: «Сити» сыграл с «Арсеналом» – и прошел лондонцев.

Помогли сильнейший состав и тонкий удар Натана Аке.

«Арсенал» вышел полуосновой, а у «Сити» – почти все сильнейшие. Исход логичный

Вылет «Арсенала» отчасти можно списать на состав: Микель Артета сэкономил нескольких основных игроков. В середине – без креативного Мартина Эдегора (его заменил молодой Фабиу Виейра), в атаке – без реактивного Габриэля Мартинелли (слева сыграл только пришедший Леандро Троссард). В обороне еще больше экспериментов: вместо Александра Зинченко вышел Киран Тирни, Вильяма Салиба заменил Роб Холдинг, а справа вместо Бена Уайта появился Такехира Томиясу.

А вот Пеп Гвардиола выставил почти сильнейший состав: и Де Брюйне, и Марез, и, конечно же, Эрлинг Холанд. Даже 18-летний Рико Льюис – не сюрприз, Пепу в последнее время он очень нравится. Вторые вратари – кубковая классика, тут в тренде обе команды: Мэтт Тернер у «Арсенала» против Штефана Ортеги за «Сити».

«Сити» привычно контролировал мяч (58% против 42% только в первом тайме), а «Арсенал» до перерыва даже огрызался. Особенно новичок Троссард – обострял для партнеров, бил сам. Самый опасный удар в дальний угол остановил Ортега.

В конце тайма «Сити» еще и потерял Джона Стоунза: после ускорения за Троссардом он опустился на газон, держась за подколенное сухожилие. Его заменил Эмерик Лапорт.

Во второй половине «Сити» чуть придавил и дожал: вышедший Хулиан Альварес зарядил из-за пределов штрафной в штангу, Джек Грилиш не подобрал ногу для добивания, но вовремя отдал Натану Аке – и защитник нанес бильярдный удар в угол. Это 2-й гол Аке в сезоне-2022/23, до этого еще забил «Ливерпулю» (3:2) в Кубке английской лиги – кубковый мастер.

Лондонцы ничем не ответили: вероятно, от несыгранности в таком варианте состава совсем не получалось доводить до опасности. Во втором тайме у них лишь 0,04 xG – вообще без угроз.

Закономерный вылет лидера АПЛ, «Сити» – в 1/8 финала.

Пеп отстает от Артеты в АПЛ, но личные встречи – доминирование Гвардиолы

Давайте занесем этот матч, пусть и не самый показательный, в личное дело Пепа и Артеты.

• «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» шестой матч подряд – этой серии уже два с половиной года, тянется как раз с кубкового матча в июле 2020го (лондонцы победили тогда 2:0). После этого – только «Сити», внутри четыре минимальных победы и два разгрома: 5:0 и 4:1.

• Гвардиола обыграл «Арсенал» Микеля Артеты седьмой раз из восьми попыток: единственная неудача – тот кубковый полуфинал-2020 (играли так поздно, в июле, из-за смещения календаря в ковидном сезоне), в остальном только победы.

• Сейчас «Арсенал» именно на «Сити» прервал беспроигрышную серию, которая тянулась с ноября: было шесть побед и ничья. А проигрывали предыдущий раз «Брайтону» в Кубке лиги. Если брать только АПЛ, серия без поражения все еще актуальна, длится с 4 сентября.

Даже если никто не признает вслух, очевидно: «Арсеналу» гораздо нужнее фокус на Премьер-лиге – там +5 и матч в запасе.

Манчестер Сити – Арсенал 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
27 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 64 Аке.
Манчестер СитиОртега, Стоунз (Лапорт, 45), Аке, Аканджи, Льюис (Уокер, 58), Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 75), Грилиш, Родри, Марез (Альварес, 58), Холанд.
АрсеналТернер, Томиясу, Холдинг (Салиба, 46), Габриэл, Тирни (Зинченко, 66), Джака, Парти (Локонга, 46), Фабиу Виейра, Сака (Эдегор, 74), Троссард (Мартинелли, 66), Нкетиа.
Предупреждения:
Холдинг (42), Зинченко (90), Гюндоган (90).

«Сити» нашел замену Уокеру и Канселу в академии. Пеп называет Льюиса маленьким Ламом, а сам Рико вырос в боксерском зале

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Jason Cairnduff

14 комментариев

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NikoVinkovic
Ответ JBa
В ЛЧ, к сожалению, хорошо играть - мало. Там яйки нужны
Вот именно. ЛЧ - пантеон великих команд. А как отличить хорошую команду от великой - хорошая команда выходит хорошо сыграть, и если получится - выиграть, великая команда выходит выиграть, даже если хорошо сыграть не получится.
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Александр Калашников
Неплохо доминирует над доминатором.
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andr d
Ответ pack25
Ещё одна вещь - не так страшен Холланд, как его малюют))
Холанд это игрушка шейхов в противовес ПСЖ, Гвардиоле он и даром не нужен был
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Skilled Fan
Любые серии рано или поздно заканчиваются. Арсенал показал , что может эффективно играть против Сити (даже полуосновой против основного состава). Сити в первом тайме регулярно не мог перевести мяч на половину соперника и катал его между вратарем и защитниками. Вот отсюда и владение. А потом вышел Локонга... По выражению лица Джаки в конце матча, не очень то они и рвались отыгрываться.
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Ман Сити
Сити засуживают почти в каждом матче, один раз нормально отсудили, разговоры только о том матче. Неделю назад был матч с клоунским офсайдом, в шоке от которого все эксперты были. Вот и +3 очка разницы. Или с ливером где чистейший гол Сити отменили просто так. Не обязательно тянуть в очных встречах. Оверол Сити засуживают.
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JBa
Ответ Rubilov
Пеп практически над всеми доминирует... Но всё никак ЛЧ с МС не возьмёт, а в этот раз ещё и чемпионство в Англии вот-вот уплывёт!)))
В ЛЧ, к сожалению, хорошо играть - мало. Там яйки нужны
+1
-2
-1
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JBa
Ответ pack25
Ещё одна вещь - не так страшен Холланд, как его малюют))
После паузы на ЧМ он поник, это правда

Но он найдёт свою сумашедшую форму, не сомневайтесь
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JBa
Ответ problemzz9
ну две последних встречи Арсенал явно не заслужил поражение, в этой была ничейная игра , а в январской игре прошлого года Арсенал должен был выиграть, если бы не клоунское судейство
Что если я скажу тебе что в футболе нет такого понятия как "не заслуживал поражения", когда идёт равная игра

Одни использовали свой шанс, другие нет. Или как ты в кубке хотел определить победителя при "ничейной игре"? Может, чтобы обе команды прошли дальше и мир дружба жвачка?
+2
-3
-1
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pack25
Ответ Антон Казанский
Матч показал две вещи: 1. Арсеналу с Сити можно и нужно играть на результат 2. Главное - не выпускать на поле Холдинга и Самби-Локонгу
Ещё одна вещь - не так страшен Холланд, как его малюют))
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pack25
Думаю, все помнят, как Пеп доминировал в одном матче прошлого сезона... Без судей не обошлось...
+3
0
+3
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Rubilov
Пеп практически над всеми доминирует... Но всё никак ЛЧ с МС не возьмёт, а в этот раз ещё и чемпионство в Англии вот-вот уплывёт!)))
0
-1
-1
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problemzz9
ну две последних встречи Арсенал явно не заслужил поражение, в этой была ничейная игра , а в январской игре прошлого года Арсенал должен был выиграть, если бы не клоунское судейство
+8
-1
+7
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Антон Казанский
Матч показал две вещи:
1. Арсеналу с Сити можно и нужно играть на результат
2. Главное - не выпускать на поле Холдинга и Самби-Локонгу
+4
-1
+3
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Александра Александрова
Отдоминировали доминатора ))
+1
-2
-1
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