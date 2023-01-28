«Сити» выбил «Арсенал» из Кубка. Пеп доминирует в личных встречах с Артетой

Шесть побед подряд.

Четвертый раунд Кубка Англии подарил бонусный матч между двумя главными командами английского сезона: «Сити» сыграл с «Арсеналом» – и прошел лондонцев.

Помогли сильнейший состав и тонкий удар Натана Аке.

«Арсенал» вышел полуосновой, а у «Сити» – почти все сильнейшие. Исход логичный

Вылет «Арсенала» отчасти можно списать на состав: Микель Артета сэкономил нескольких основных игроков. В середине – без креативного Мартина Эдегора (его заменил молодой Фабиу Виейра), в атаке – без реактивного Габриэля Мартинелли (слева сыграл только пришедший Леандро Троссард). В обороне еще больше экспериментов: вместо Александра Зинченко вышел Киран Тирни, Вильяма Салиба заменил Роб Холдинг, а справа вместо Бена Уайта появился Такехира Томиясу.

А вот Пеп Гвардиола выставил почти сильнейший состав: и Де Брюйне, и Марез, и, конечно же, Эрлинг Холанд. Даже 18-летний Рико Льюис – не сюрприз, Пепу в последнее время он очень нравится. Вторые вратари – кубковая классика, тут в тренде обе команды: Мэтт Тернер у «Арсенала» против Штефана Ортеги за «Сити».

«Сити» привычно контролировал мяч (58% против 42% только в первом тайме), а «Арсенал» до перерыва даже огрызался. Особенно новичок Троссард – обострял для партнеров, бил сам. Самый опасный удар в дальний угол остановил Ортега.

В конце тайма «Сити» еще и потерял Джона Стоунза: после ускорения за Троссардом он опустился на газон, держась за подколенное сухожилие. Его заменил Эмерик Лапорт.

Во второй половине «Сити» чуть придавил и дожал: вышедший Хулиан Альварес зарядил из-за пределов штрафной в штангу, Джек Грилиш не подобрал ногу для добивания, но вовремя отдал Натану Аке – и защитник нанес бильярдный удар в угол. Это 2-й гол Аке в сезоне-2022/23, до этого еще забил «Ливерпулю» (3:2) в Кубке английской лиги – кубковый мастер.

Лондонцы ничем не ответили: вероятно, от несыгранности в таком варианте состава совсем не получалось доводить до опасности. Во втором тайме у них лишь 0,04 xG – вообще без угроз.

Закономерный вылет лидера АПЛ, «Сити» – в 1/8 финала.

Пеп отстает от Артеты в АПЛ, но личные встречи – доминирование Гвардиолы

Давайте занесем этот матч, пусть и не самый показательный, в личное дело Пепа и Артеты.

• «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» шестой матч подряд – этой серии уже два с половиной года, тянется как раз с кубкового матча в июле 2020го (лондонцы победили тогда 2:0). После этого – только «Сити», внутри четыре минимальных победы и два разгрома: 5:0 и 4:1.

• Гвардиола обыграл «Арсенал» Микеля Артеты седьмой раз из восьми попыток: единственная неудача – тот кубковый полуфинал-2020 (играли так поздно, в июле, из-за смещения календаря в ковидном сезоне), в остальном только победы.

• Сейчас «Арсенал» именно на «Сити» прервал беспроигрышную серию, которая тянулась с ноября: было шесть побед и ничья. А проигрывали предыдущий раз «Брайтону» в Кубке лиги. Если брать только АПЛ, серия без поражения все еще актуальна, длится с 4 сентября.

Даже если никто не признает вслух, очевидно: «Арсеналу» гораздо нужнее фокус на Премьер-лиге – там +5 и матч в запасе.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Jason Cairnduff