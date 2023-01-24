Фрэнк Лэмпард чуть-чуть недотянул до года в «Эвертоне». Его назначили 31 января 2022-го, а уволили 23 января. Главный акционер «Эвертона» Фархад Мошири сообщил ему об увольнении во время телефонного разговора, пишет Daily Mail.

В понедельник вечером клуб подтвердил официально: Лэмпард – больше не главный тренер.

При этом владельце, c 2016-го, ни один тренер так и не провел в клубе два полных сезона. Хотя работал при нем даже Карло Анчелотти.

Почему уволили Лэмпарда: «Эвертон» в зоне вылета и при жуткой серии

Два факта, которые все объяснят.

• Год назад Лэмпард возглавил «Эвертон» вместо Рафаэля Бенитеса – клуб шел 16-м в АПЛ, в четырех очках от зоны вылета. Из 20 матчей «Эвертон» тогда проиграл 11.

• Сейчас «Эвертон» предпоследний. До спасительного 17 места – два очка. Те же 11 проигранных матчей из 20, только теперь на четыре очка меньше.

Казалось бы, что изменилось после Бенитеса?

Очевидно, причина увольнения – слабые результаты в лиге. Жонглировать сериями можно как угодно – 11 поражений в 14 матчах во всех турнирах, девять – в последних 12 в АПЛ, шесть – в последних семи .

Меньше «Эвертона» в лиге забивает только «Вулверхэмптон». Пропускает команда с ноября почти каждый матч не меньше двух. С октября не может победить.

Угроза вылететь очень серьезная – второй круг есть, чтобы выкарабкаться. Поэтому экстренные меры понадобились уже сейчас.

Год при Лэмпарде: победы над «МЮ» и «Челси», счастливые фанаты на поле, снова борьба за выживание

Коротко о том, как сложились 357 дней Лэмпарда в «Эвертоне».

Старт был тяжелым: семь поражений в девяти матчах . Над зоной вылета зависли всего в одном очке. Но в девяти последних турах вырулили.

Самый эмоциональный момент – полчаса в предпоследнем матче против «Кристал Пэлас», когда превратили 0:2 в 3:2. Этой победой «Эвертон» обеспечил себе место в АПЛ – болельщики бежали на поле и после победного гола, и после финального свистка. Лэмпард называл это момент одним из величайших в карьере.

Если бы проиграли, очень рисковали: вернулись бы к одному очку над красной зоной, в последнем туре играть оставалось с «Арсеналом» – но до этого не довели.

Новый сезон начали относительно спокойно : «Эвертон» встретил октябрь на 11-м месте, в трех очках от зоны Лиги чемпионов. С тех пор в АПЛ была лишь одна победа (опять с тремя голами «Кристал Пэлас»).

В прошлом Кубке Англии «Эвертон» добрался до четвертьфинала, но получил 0:4 от «Пэлас». В этом сезоне вылетели сразу же – от «МЮ», когда Конор Коуди забил и в свои, и в чужие. С Кубком лиги попрощались на втором для себя этапе – 1:4 в Борнмуте.

• «Эвертон» при Лэмпарде провел 38 матчей и набрал 35 очков. График, когда тренер набирает меньше одного очка в среднем за игру на такой дистанции, уже очевидный сигнал.

• Вылет действительно где-то рядом, если так продолжать. В истории АПЛ при сезонах с 38 матчами вылетала 81 команда, и 19 из них, то есть почти четверти 35 очков или даже больше не хватало.

• Из 44 игр под руководством Лэмпарда команда выиграл всего 12. Доля побед ну очень мала – 27%.

Отдельные поводы для радости все же были – «Эвертон» с Лэмпардом обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и «Челси», не пропускал от «Ливерпуля», отбирал очки у «Ман Сити». Правда, и по пять голов от «Арсенала» с «Тоттенхэмом» тоже получал.

А победа над «Ньюкаслом» запомнится самому Лэмпарду – так праздновал гол Алекса Ивоби на 90+9, что сломал руку.

Новому тренеру будет сложно: впереди жуткий календарь

Кто бы ни возглавил «Эвертон» дальше (пока временно рулят Пол Тейт и Лейтон Бейнс, тот самый), вкатиться и перезагрузиться будет трудно.

Дальше у «Эвертона» домашний матч с лидером – «Арсеналом», а потом гостевое дерби со злым «Ливерпулем».

Неприятный отрезок ждет с середины марта: две гостевых игры против «Челси» и «МЮ», а между ними – домашний матч против «Тоттенхэма».

Последние два тура будут, возможно, самыми напряженными – там играть против «Вулверхэмптона» и «Борнмута», которые сейчас конкурируют как раз с «Эвертоном».

По данным Daily Mail, один из кандидатов на пост главного в «Эвертоне» – Марсело Бьелса. Лидирует у британских букмекеров Шон Дайч, в списке еще Дэвид Мойес, Уэйн Руни, Нуну Эшпириту Санту и даже Данкан Фергюсон с Сэмом Эллардайсом.

В работе Лэмпарда два плюса, но отставка заслуженна – все очень грустно. Взгляд Вадима Лукомского

Автор Sports.ru Вадим Лукомской лаконично объяснил детали в телеграм-канале «Англия, Англия»:

«Увы, «Эвертон» уволил Лэмпарда абсолютно по делу, хотя клуб нездоров на более глубинном уровне. Тренерская проблема далеко не единственная, но даже текущий ресурс явно лучше 19-го места («Эвертон» занимает эту позицию и по xPoints, и по очкам). Футбол тоже крайне тусклый и безыдейный.

Из хорошего за время Лэмпса выделю два аспекта :

• Форма Алекса Ивоби. Стал явно лучшим игроком. Отданные за него 35 млн фунтов, наконец, перестали выглядеть дикостью.

• Достойные автобусы в матчах против топов. Завершались по-разному, но стартовый план почти всегда был в порядке. И в нем была не только готовность парковаться, но и тонкие детали – схема или спецприем под соперника.

Проблема в том, что на этом позитив обрывается. Явно мало. Достойная игра против топов – это даже не всегда три очка. «Эвертону» ценнее показывать стабильную качественную игру против равных и более слабых. А Ивоби – даже в лучшей форме – не хватает, чтобы в одиночку вытащить команду. Некоторые аспекты его великолепия прямо связаны с проблемами – например, в более здоровой среде ему не приходилось бы так глубоко опускаться для продвижения.

Еще в прошлом сезоне – в первый же месяц работы – Лэмпард отказался от трудных смелых идей. И так не вернулся к попыткам выстроить что-то достойное клуба уровня «Эвертона» . Сплошной примитив и перестраховки. Даже в неплохие по результату отрезки команда не играла и сильно зависела от куража Джордана Пикфорда.

Фрэнк явно не сумел реализовать идеи, которые изначально запланировал, а в примитивном курсе, к которому пришел, он совсем уж посредственный тренер. На выходе Лэмпард так опустил команду, что даже в сносных матчах этого сезона «Эвертон» выглядел дорогой версией «Бернли» (с Тарковски и Макнилом в составе).

Кстати, учитывая позицию, стадию сезона и взятый курс, есть очевидный претендент на место тренера, ведь в ростере же есть еще Майкл Кин. Соглашайся, Шон Дайч!»

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Daniel Bearham, IMAGO/John Bradley, IMAGO/Graham Hunt, IMAGO/Philip Bryan, IMAGO/Jacques Feeney