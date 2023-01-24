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Лэмпард уволен. За год с ним «Эвертон» сполз в зону вылета и три месяца не побеждает в АПЛ

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Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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Фрэнк Лэмпард чуть-чуть недотянул до года в «Эвертоне». Его назначили 31 января 2022-го, а уволили 23 января. Главный акционер «Эвертона» Фархад Мошири сообщил ему об увольнении во время телефонного разговора, пишет Daily Mail.

В понедельник вечером клуб подтвердил официально: Лэмпард – больше не главный тренер.

При этом владельце, c 2016-го, ни один тренер так и не провел в клубе два полных сезона. Хотя работал при нем даже Карло Анчелотти.

Почему уволили Лэмпарда: «Эвертон» в зоне вылета и при жуткой серии

Два факта, которые все объяснят.

• Год назад Лэмпард возглавил «Эвертон» вместо Рафаэля Бенитеса – клуб шел 16-м в АПЛ, в четырех очках от зоны вылета. Из 20 матчей «Эвертон» тогда проиграл 11.

• Сейчас «Эвертон» предпоследний. До спасительного 17 места – два очка. Те же 11 проигранных матчей из 20, только теперь на четыре очка меньше.

Казалось бы, что изменилось после Бенитеса?

Очевидно, причина увольнения – слабые результаты в лиге. Жонглировать сериями можно как угодно – 11 поражений в 14 матчах во всех турнирах, девять – в последних 12 в АПЛ, шесть – в последних семи.

Меньше «Эвертона» в лиге забивает только «Вулверхэмптон». Пропускает команда с ноября почти каждый матч не меньше двух. С октября не может победить.

Угроза вылететь очень серьезная – второй круг есть, чтобы выкарабкаться. Поэтому экстренные меры понадобились уже сейчас.

Год при Лэмпарде: победы над «МЮ» и «Челси», счастливые фанаты на поле, снова борьба за выживание

Коротко о том, как сложились 357 дней Лэмпарда в «Эвертоне».

Старт был тяжелым: семь поражений в девяти матчах. Над зоной вылета зависли всего в одном очке. Но в девяти последних турах вырулили.

Самый эмоциональный момент – полчаса в предпоследнем матче против «Кристал Пэлас», когда превратили 0:2 в 3:2. Этой победой «Эвертон» обеспечил себе место в АПЛ – болельщики бежали на поле и после победного гола, и после финального свистка. Лэмпард называл это момент одним из величайших в карьере.

Если бы проиграли, очень рисковали: вернулись бы к одному очку над красной зоной, в последнем туре играть оставалось с «Арсеналом» – но до этого не довели.

Новый сезон начали относительно спокойно: «Эвертон» встретил октябрь на 11-м месте, в трех очках от зоны Лиги чемпионов. С тех пор в АПЛ была лишь одна победа (опять с тремя голами «Кристал Пэлас»).

В прошлом Кубке Англии «Эвертон» добрался до четвертьфинала, но получил 0:4 от «Пэлас». В этом сезоне вылетели сразу же – от «МЮ», когда Конор Коуди забил и в свои, и в чужие. С Кубком лиги попрощались на втором для себя этапе – 1:4 в Борнмуте.

• «Эвертон» при Лэмпарде провел 38 матчей и набрал 35 очков. График, когда тренер набирает меньше одного очка в среднем за игру на такой дистанции, уже очевидный сигнал.

• Вылет действительно где-то рядом, если так продолжать. В истории АПЛ при сезонах с 38 матчами вылетала 81 команда, и 19 из них, то есть почти четверти 35 очков или даже больше не хватало.

• Из 44 игр под руководством Лэмпарда команда выиграл всего 12. Доля побед ну очень мала – 27%.

Отдельные поводы для радости все же были – «Эвертон» с Лэмпардом обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и «Челси», не пропускал от «Ливерпуля», отбирал очки у «Ман Сити». Правда, и по пять голов от «Арсенала» с «Тоттенхэмом» тоже получал.

А победа над «Ньюкаслом» запомнится самому Лэмпарду – так праздновал гол Алекса Ивоби на 90+9, что сломал руку.

Новому тренеру будет сложно: впереди жуткий календарь

Кто бы ни возглавил «Эвертон» дальше (пока временно рулят Пол Тейт и Лейтон Бейнс, тот самый), вкатиться и перезагрузиться будет трудно.

Дальше у «Эвертона» домашний матч с лидером – «Арсеналом», а потом гостевое дерби со злым «Ливерпулем».

Неприятный отрезок ждет с середины марта: две гостевых игры против «Челси» и «МЮ», а между ними – домашний матч против «Тоттенхэма».

Последние два тура будут, возможно, самыми напряженными – там играть против «Вулверхэмптона» и «Борнмута», которые сейчас конкурируют как раз с «Эвертоном».

По данным Daily Mail, один из кандидатов на пост главного в «Эвертоне» – Марсело Бьелса. Лидирует у британских букмекеров Шон Дайч, в списке еще Дэвид Мойес, Уэйн Руни, Нуну Эшпириту Санту и даже Данкан Фергюсон с Сэмом Эллардайсом.

В работе Лэмпарда два плюса, но отставка заслуженна – все очень грустно. Взгляд Вадима Лукомского

Автор Sports.ru Вадим Лукомской лаконично объяснил детали в телеграм-канале «Англия, Англия»:

«Увы, «Эвертон» уволил Лэмпарда абсолютно по делу, хотя клуб нездоров на более глубинном уровне. Тренерская проблема далеко не единственная, но даже текущий ресурс явно лучше 19-го места («Эвертон» занимает эту позицию и по xPoints, и по очкам). Футбол тоже крайне тусклый и безыдейный.

Из хорошего за время Лэмпса выделю два аспекта:

Форма Алекса Ивоби. Стал явно лучшим игроком. Отданные за него 35 млн фунтов, наконец, перестали выглядеть дикостью. 

Достойные автобусы в матчах против топов. Завершались по-разному, но стартовый план почти всегда был в порядке. И в нем была не только готовность парковаться, но и тонкие детали – схема или спецприем под соперника.

Проблема в том, что на этом позитив обрывается. Явно мало. Достойная игра против топов – это даже не всегда три очка. «Эвертону» ценнее показывать стабильную качественную игру против равных и более слабых. А Ивоби – даже в лучшей форме – не хватает, чтобы в одиночку вытащить команду. Некоторые аспекты его великолепия прямо связаны с проблемами – например, в более здоровой среде ему не приходилось бы так глубоко опускаться для продвижения.

Еще в прошлом сезоне – в первый же месяц работы – Лэмпард отказался от трудных смелых идей. И так не вернулся к попыткам выстроить что-то достойное клуба уровня «Эвертона». Сплошной примитив и перестраховки. Даже в неплохие по результату отрезки команда не играла и сильно зависела от куража Джордана Пикфорда.

Фрэнк явно не сумел реализовать идеи, которые изначально запланировал, а в примитивном курсе, к которому пришел, он совсем уж посредственный тренер. На выходе Лэмпард так опустил команду, что даже в сносных матчах этого сезона «Эвертон» выглядел дорогой версией «Бернли» (с Тарковски и Макнилом в составе). 

Кстати, учитывая позицию, стадию сезона и взятый курс, есть очевидный претендент на место тренера, ведь в ростере же есть еще Майкл Кин. Соглашайся, Шон Дайч!»

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Daniel Bearham, IMAGO/John Bradley, IMAGO/Graham Hunt, IMAGO/Philip Bryan, IMAGO/Jacques Feeney

79 комментариев

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Okaka
Ответ bm
Предполагаю, что дело не только в тренере. Возможно есть неполадки в самой структуре клуба. Богатый владелец - есть, топ тренер - был (Анчелотти), а результатов - нет.
провальные трансферы
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Okaka
верните Данкана Фергюсона! ))
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nicknametoyou
Ответ Александр Бородин
Не переживай за меня, у меня все хорошо😉
спасибо, отпустило
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Александр Бородин
Ответ nicknametoyou
у тебя примитивные приоритеты. мне жаль его в данном и конкретном обстоятельстве, ни больше, ни меньше. мне жаль тебя, что ты не понимаешь элементарных вещей.
Не переживай за меня, у меня все хорошо😉
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nicknametoyou
Ответ Александр Бородин
Чего тебе его жаль? Чел всю жизнь жил в достатке, имея очень интересную профессию, объездил весь мир на халяву, общался с разными, очень интересными людьми, да и сейчас получал отличную личку, точно лучше чем у меня, и скорее всего лучше чем у тебя, так же продолжал жить очень не скучно, заниматься интересным делом. Ну не получилось, но конец света для него не наступил это точно
у тебя примитивные приоритеты.
мне жаль его в данном и конкретном обстоятельстве, ни больше, ни меньше.
мне жаль тебя, что ты не понимаешь элементарных вещей.
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Wallace1990
Зато Iq самый высокий
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Никита Ершов
Ответ Алексей Полиенков
А что он выиграл-то, чтобы топ-тренером считаться? Всю жизнь в каком-то говне болтался, уровня дна АПЛ или середины чемпионшипа, пока тренером сборной Англии не стал на 1 матч, который выиграл.
Не смей! молчать!
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trav
Ставить надо Данкана Фергюсона с железным условием - не увольнять даже в случае вылета. Он плоть от плоти ириска, игроки очень ему доверяют. Мошири этот меняет тренеров и надеется на что? необходимо давать время. Состав и деньги уж точно не для Чемпионшипа. Но Эвертон после ухода Мойеса стал больным клубом без идей. Одно страшно, что могут вылететь и зависнуть в пучине как Гамбург завис
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Светлов
Не переживай брат!
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Ян Константинопольский
Ответ Tahir Turk
Лейтон Бейнс уже тренер?? Время, что ты творишь?
Как жаль что он не поиграл за ТОП-клубы... С его то пушкой
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Ян Константинопольский
Ответ Алексей Полиенков
А что он выиграл-то, чтобы топ-тренером считаться? Всю жизнь в каком-то говне болтался, уровня дна АПЛ или середины чемпионшипа, пока тренером сборной Англии не стал на 1 матч, который выиграл.
Болтался в Болтоне
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Ян Константинопольский
Лэмпард на фото с мыльными пузырями как сердитый и разочарованный Сквидворд)
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Макс Шева
Ответ stepspb
Провал подразумевает, что где-то был подъем. У Лэмпарда только одни провалы. Он донный тренер.
А как же его мастерство удерживающее на плаву Челси без трансферов? Сейчас в Роме бегает его продукт
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vzi
Ответ Макс Шева
Провалы случаются со всеми нами,необходимо перезагрузить карьеру в другой стране.Отличный вариант Серия А ,там все у кого не получается в Англии или идёт спад ,впоследствии реабилитируются.
В Италии ты можешь тренировать, если ты до этого играл в Италии. А с этим у Лэмпарда никак. ;)
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Serge Durand
Ответ JealousNobody
Фотку удачную подобрали. Тупо алкаш Михалыч со второго подъезда идет утром в КБ опохмелиться.
чего еще ожидать от физрука? Не всем хорошим футболистам получается стать хорошими тренерами. Возможно и станет с годами, ближе к старости. Но пока только в клубе, где не будет больших ожиданий и сильного давления
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Алексей Полиенков
Ответ Никита Ершов
Биг Сэм не согласится
А что он выиграл-то, чтобы топ-тренером считаться? Всю жизнь в каком-то говне болтался, уровня дна АПЛ или середины чемпионшипа, пока тренером сборной Англии не стал на 1 матч, который выиграл.
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Алексей Полиенков
Какой же Фрэнки, как оказалось, бездарный физрук...
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Sergey
Ответ Никита Ершов
Биг Сэм не согласится
Биг Сэм, как пример самого сильного тренера, только доказывает тезис выше
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rooney1990
Не все великие игроки становятся великими тренерами... Надеюсь получится в другом месте.
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tverd1
Бьелса, Дайч это все на работу в долгую.
Оптимальный кандидат Фергюсон. Вот уж кто точно встряхнет команду на финальный рывок.
В прошлый раз у него получилось весьма не дурно, когда он в первом же матче "грохнул" Челси.
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piper65
Ответ Промах Мораты
в челси сезон был не провальным. поттер не даст соврать
Согласен, в сравнении с первым (и м.б. последним?) сезоном Поттера Лэмпс был не так уж и плох - хотя справедливости ради нужно сказать, что тренерскими идеями он не блистал
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piper65
Ответ Michael Boldyrev
я уже забыл обстоятельства, но первый год в Челси вроде бы тоже ничего - в ЛЧ попал, в Кубке в финале, в ЛЧ минимум в виде выхода из группы выполнил.
Инерция плюс банальное везение - я имею ввиду, что был период блестящей формы ряда игроков, да и состав был очень неплохой. Но на второй сезон посыпался, за что и поплатился
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napoli_14
"Эвертон", конечно, феерический клуб.
Такие траты чуть ли не каждый сезон, а выхлопа - ноль.
Чудят похлеще "Тоттенхэма" )

Лэмпс, конечно, провалился, но не уверен, что любой топовый тренер вытянет "Эвертон" на уровень собственных амбиций.
Тут всю систему менять надо.
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ernar11
Эвертон, Вест Хэм, Тоттенхэм тратят просто нереальные деньги на трансферы, а до сих пор не выиграли ничего. Уж какой-то кубок лиги можно было зацепить за эти 10 лет. Тем более там плей-офф состоит из одного матча.
+2
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Pikachu Pikachu
Легенда
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