Еще один украинец в топ-5: Цыганков вырвался из «Динамо Киев» в «Жирону» (его агент – брат Пепа и совладелец клуба)

Еще один украинский футболист уехал в Европу – вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков теперь будет играть за «Жирону».

Несколько фактов об этом трансфере.

• Цыганкова продали за 5 миллионов евро – и это повторение рекордной суммы трансфера для каталонского клуба на вход. Столько же платили «Сток Сити» за Марка Муньесу и «Райо Вальекано» за Хоана Мохику. Хотя у Цыганкова по контракту оставалось полгода – летом он мог уйти бесплатно.

По условиям сделки киевляне получат 50% от будущей перепродажи фуболиста.

• При этом минувшим летом президент «Динамо» Игорь Суркис отказался продавать Цыганкова «Жироне» за 10 миллионов. «Финальное предложение – 10 млн в несколько траншей, растянутых на 2 года. Я вежливо поблагодарил, но отказал. Я считаю, что лидер «Динамо» не может покидать команду в последний день трансферного окна таким образом. Согласиться на это можно было только при условии, что речь идет о топ-команде. «Жирона» – пусть и клуб холдинга «Манчестер Сити» – к таким не относится. Это решение было принято сознательно, с пониманием возможных потерь.

Он – не раб «Динамо». Пусть поступает так, как считает нужным. Я не боюсь потерять игрока. Я вообще ничего не боюсь, и на шантажи и ультиматумы не реагирую».

С большим трудом из «Динамо» уходил и Андрей Ярмоленко – им интересовались в Европе с 2015-го, но продали его в «Боруссию» Дортмунд только в 2017-м (за 25 миллионов евро).

«Конечно, были недопонимания, обиды, была куча ссор с Игорем Михайловичем и Григорием Михайловичем. Но сейчас мы хорошо общаемся. Я очень благодарен этим людям, потому что они сделали меня тем, кем я есть сейчас. Не вижу смысла враждовать или говорить: «А если бы вы отпустили меня туда или раньше, то, возможно, я что-то бы выиграл». Возможно, я бы ничего не выиграл, возможно, было бы еще хуже», – говорил Ярмоленко.

• Агент Цыганкова – брат Гвардиолы Пере. Он же директор и совладелец «Жироны». Возможно, с его помощью футболист заранее выехал в Испанию.

Еще в конце октября Цыганков основал собственный благотворительный фонд, чтобы иметь возможность свободно выезжать за границу без зависимости от «Динамо» и разрешений от министерства спорта. С лета в Украине действует ограничение на выезд для мужчин призывного возраста из-за военного положения, для пересечения границы нужно получать специальное разрешение.

В середине января Цыганков не приехал на медосмотр в Киев – и, похоже, именно существенно ускорил переговоры между клубами.

Фото: Instagram/viktortsygankov, gironafc; dailystar.co.uk