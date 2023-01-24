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Еще один украинец в топ-5: Цыганков вырвался из «Динамо Киев» в «Жирону» (его агент – брат Пепа и совладелец клуба)

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Еще один украинский футболист уехал в Европу – вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков теперь будет играть за «Жирону».

Несколько фактов об этом трансфере. 

• Цыганкова продали за 5 миллионов евро – и это повторение рекордной суммы трансфера для каталонского клуба на вход. Столько же платили «Сток Сити» за Марка Муньесу и «Райо Вальекано» за Хоана Мохику. Хотя у Цыганкова по контракту оставалось полгода – летом он мог уйти бесплатно.

По условиям сделки киевляне получат 50% от будущей перепродажи фуболиста. 

• При этом минувшим летом президент «Динамо» Игорь Суркис отказался продавать Цыганкова «Жироне» за 10 миллионов. «Финальное предложение – 10 млн в несколько траншей, растянутых на 2 года. Я вежливо поблагодарил, но отказал. Я считаю, что лидер «Динамо» не может покидать команду в последний день трансферного окна таким образом. Согласиться на это можно было только при условии, что речь идет о топ-команде. «Жирона» – пусть и клуб холдинга «Манчестер Сити» – к таким не относится. Это решение было принято сознательно, с пониманием возможных потерь.

Он – не раб «Динамо». Пусть поступает так, как считает нужным. Я не боюсь потерять игрока. Я вообще ничего не боюсь, и на шантажи и ультиматумы не реагирую».

 

С большим трудом из «Динамо» уходил и Андрей Ярмоленко – им интересовались в Европе с 2015-го, но продали его в «Боруссию» Дортмунд только в 2017-м (за 25 миллионов евро).

«Конечно, были недопонимания, обиды, была куча ссор с Игорем Михайловичем и Григорием Михайловичем. Но сейчас мы хорошо общаемся. Я очень благодарен этим людям, потому что они сделали меня тем, кем я есть сейчас. Не вижу смысла враждовать или говорить: «А если бы вы отпустили меня туда или раньше, то, возможно, я что-то бы выиграл». Возможно, я бы ничего не выиграл, возможно, было бы еще хуже», – говорил Ярмоленко.

• Агент Цыганкова – брат Гвардиолы Пере. Он же директор и совладелец «Жироны». Возможно, с его помощью футболист заранее выехал в Испанию. 

Еще в конце октября Цыганков основал собственный благотворительный фонд, чтобы иметь возможность свободно выезжать за границу без зависимости от «Динамо» и разрешений от министерства спорта. С лета в Украине действует ограничение на выезд для мужчин призывного возраста из-за военного положения, для пересечения границы нужно получать специальное разрешение.

В середине января Цыганков не приехал на медосмотр в Киев – и, похоже, именно существенно ускорил переговоры между клубами.

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Фото: Instagram/viktortsygankovgironafcdailystar.co.uk 

32 комментария

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Amalfitano
Ответ Anton S
Тоже не понимаю, а чего слово «кацап» вызывает такую реакцию? Что с ним не так?
Обидно не само слово, а коннотация и смысл заложенный в этом слове когда это произносят в качестве оскорбления.
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Amalfitano
Еще месяц назад за него просили 25 мультов, а тут на тебе. За 5-ку отпустили.
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Skywalkker
Ответ anastasia Krugova
А почему клуб должен продавать ? это их право ..продавать или не продавать . пусть игрок подписывает контакт на год и сам решает свою судьбу )))но нет же ...игрок хочет длинный и жирный контракт ))) не продали цыганкова за 20..30 лямов ? Ну ок ))а сколько клуб получил призовых за участия в еврокубках благодаря игроку ? ) странная логика у людей .
Динамо Киев в Лиге Европы: 1 очко за 6 матчей и последнее место в группе! Навалились наверно на призовых🤣🤡
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ xepaff
Но все равно топ-5))
Да, конечно. Запоздало, но хоть так
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xepaff
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ну он на понижение, скорее
Но все равно топ-5))
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anastasia Krugova
Ответ Skywalkker
Динамо Киев как обычно, на пике не отпустили парня в топ клубы Европы. Теперь уехал на спаде в аутсайдер лалиги, и шанс что он хоть что то покажет минимальный!
А почему клуб должен продавать ? это их право ..продавать или не продавать . пусть игрок подписывает контакт на год и сам решает свою судьбу )))но нет же ...игрок хочет длинный и жирный контракт )))

не продали цыганкова за 20..30 лямов ? Ну ок ))а сколько клуб получил призовых за участия в еврокубках благодаря игроку ? )
странная логика у людей .
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mootoo
в Зенит надо было или в Спартак
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outofweb
Ответ D-eisler@yandex.ru
Огого. Щас решил проверить. Написал слово которым называют украинцев в России, вышло предупреждение за оскорбление. Окей. Написал слово Кацап - предупреждения нет. Эх спортс......
Хохлов Дмитрий может и у спортсру суд выиграть, как с ФБ, который его банил за фамилию.
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lyosha1786
Ответ Александр Сачков
А для Динамо?
Для Динамо минус, теперь нужно закрыть позицию.
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Эзиз Язмурадов
Не знал что Нобель брат Пепа))
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Александр Сачков
Ответ lyosha1786
Удачи Виктору. Для сборной только плюс, что он уехал играть в Европу.
А для Динамо?
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Pavlo Pedko
У ДинамоК ещё есть сборы?)
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ xepaff
Еще Соболь переходит в Страсбур
Ну он на понижение, скорее
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Владимир Самсонов
Игрок хороший. Удивлялся, что он так долго из Динамо не уходит.
Суркис же) При нем редко кто уходит)
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Владимир Самсонов
Ответ Anton S
Тоже не понимаю, а чего слово «кацап» вызывает такую реакцию? Что с ним не так?
Я редко его встречал, но ничего обидного в нём не видел.
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Anton S
Ответ D-eisler@yandex.ru
Огого. Щас решил проверить. Написал слово которым называют украинцев в России, вышло предупреждение за оскорбление. Окей. Написал слово Кацап - предупреждения нет. Эх спортс......
Kats up)))
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Anton S
Ответ Владимир Самсонов
А чего плохо в слове х**ол? Оно никогда не было ругательным. В нескольких разных компаниях были люди с таким прозвищем - никто никогда не обижался.
Тоже не понимаю, а чего слово «кацап» вызывает такую реакцию? Что с ним не так?
+6
-4
+2
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Afinogenov
Ответ D-eisler@yandex.ru
Огого. Щас решил проверить. Написал слово которым называют украинцев в России, вышло предупреждение за оскорбление. Окей. Написал слово Кацап - предупреждения нет. Эх спортс......
На Трибуне, наверное, всё да наоборот...

(нет)
+1
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Afinogenov
Ответ Эль Иберико
Вот это я называю откосил так откосил )
Кстати, интересная ситуация на фоне повальной мобилизации на Украине. Даже самые упоротые недовольны. Ну ничо, так всегда и было. Ничего нового.
+4
-4
0
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Владимир Самсонов
Игрок хороший. Удивлялся, что он так долго из Динамо не уходит.
+3
-1
+2
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Владимир Самсонов
Ответ Уолтер Собчак
Комментарий удален модератором
А чего плохо в слове х**ол? Оно никогда не было ругательным. В нескольких разных компаниях были люди с таким прозвищем - никто никогда не обижался.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уолтер Собчак
Ответ D-eisler@yandex.ru
Огого. Щас решил проверить. Написал слово которым называют украинцев в России, вышло предупреждение за оскорбление. Окей. Написал слово Кацап - предупреждения нет. Эх спортс......
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яков Фридман
Ответ D-eisler@yandex.ru
Огого. Щас решил проверить. Написал слово которым называют украинцев в России, вышло предупреждение за оскорбление. Окей. Написал слово Кацап - предупреждения нет. Эх спортс......
Ну хоть Д. Хохлова пока поиск находит, и на том спасибо.
+13
-1
+12
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xepaff
Ответ Сергей Андриюк
Вааще пофигу, кто там и куда уезжает из украины,
Держи нас в курсе
+19
-3
+16
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Олег Акимов
Жирона, конечно, далеко не топовая команда. Но думаю если проявит себя, то перейти выше не будет проблемой.
+5
-3
+2
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