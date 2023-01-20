Новый рейтинг богатейших клубов: в топ-20 по доходам 11 клубов АПЛ (есть даже «Лидс»)

19 января аудиторская компания Deloitte опубликовала ежегодный отчет о финансовом состоянии топовых клубов.

Одна из самых интересных глав – доходность. Отчетливо заметно доминирование АПЛ.

Несколько наблюдений.

• Общий доход клубов составил 9,2 млрд евро – это на 13% больше, чем в сезоне-2020/21 и столько же, сколько было в сезоне-2019/20. Кроме того, совокупный коммерческий доход клубов вырос на 8% (с 3,5 млрд евро до 3,8 млрд евро).

Средний доход клуба рейтинга увеличился до 462 млн евро, это на 51 млн больше, чем в прошлом году, но все еще ниже рекордного уровня из 2019-го – 464 млн.

• Впервые в истории публикации отчетов одну страну представляет больше половины команд из списка. 11 из 20 мест заняли клубы АПЛ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Ман Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Вест Хэм», «Лестер», «Лидс», «Эвертон», «Ньюкасл». А с учетом топ-30 их вообще 16!

• Второй год подряд лидирует «Манчестер Сити»: кроме него места относительно прошлогоднего рейтинга сохранили «Реал» (2 место), «Челси» (8 место) и «Интер» (14 место). У остальных команд позиции изменились.

Интересная деталь: «Ман Сити» не лидирует ни в одном из представленных показателей – во всех есть клубы лучше, а в доходах от матчдэя «Сити» вообще только на десятом месте. Но зато все более-менее сбалансированно. 373 млн евро – рекордный показатель «Сити» по доходу, на 70 млн больше прошлого года.

• «Ливерпуль» поднялся на третью строчку рейтинга – впервые в 26-летней истории отчета: у мерсисайдцев рекордные коммерческие доходы, рекордные ТВ-доходы и рекордная выручка от матчдэя.

• «Барселоне» и «Реалу» не удается выйти на уровень доходов, который был у клубов до пандемии. Особенно сильно ковид ударил по «Барсе»: по сравнению с сезоном-2018/19 доходы каталонцев сократились на 203 млн евро, доходы «Реала» – на 43 млн. Общий уровень доходов испанских грандов ниже доковидной эпохи по всем показателям и растет очень медленно, в то время как конкуренты восстанавливаются.

• Тот же «ПСЖ» полностью восстановился после коронавируса по доходам и лидирует в некоторых показателях (например, в выручке от матчдэя). Забавный момент: у парижан зарплатная ведомость составляет 111% от дохода, это единственный такой клуб в топ-20 (рядом еще «Ньюкасл» и «Эвертон», у которых этот показатель на уровне 95-96%).

• Впервые с сезона-2018/19 в первую десятку вошел новый клуб: «Арсенал» (10 место), который в сравнении с прошлогодним рейтингом обошел «Ювентус» (11 место).

• В топ-20 рейтинга попал «Лидс» – впервые с сезона-2002/03: команда заняла 18-е место в рейтинге.

• «Зенит» впервые за два года выпал не только из 20 самых доходных клубов мира, но и из топ-30.

• Впервые проанализировали доходы и женских клубов – там богаче всего «Барселона» (выручка – 7,7 млн евро), «Манчестер Юнайтед» (6 млн) и «Манчестер Сити» (5,1 млн).

Причина доминирования АПЛ – рост ТВ-доходов. Его не наблюдается в других лигах

В Deloitte отмечают, что Премьер-лига единственная из топ-чемпионатов сумела повысить общий доход от продажи медиаправ. При этом теперь доходы из-за границы превышают внутренние.

«Сейчас вопрос заключается в том, смогут ли другие лиги сократить отставание за счет повышения стоимости заграничных прав, или же Премьер-лига станет практически неприкасаемой», – отметил ведущий партнер Deloitte Sports Business Group Тим Бридж.

В топ-10 по ТВ-доходам только три клуба не из АПЛ.

Причина общего роста доходов – возвращение болельщиков. Пандемия в прошлом

Доходы от матчдэй (билеты плюс активность на стадионах в день матча) выросли со 111 млн евро 1,4 млрд евро – все потому что трибуны в Европе снова открыты.

«ПСЖ» начал путь к доминированию по этой статье в конце десятых годов – уже тогда зарабатывал в среднем по 2100 с одного места. В клубе ожидают дальнейшего роста. Месси – не главная, но одна из причин, почему «ПСЖ» удается с каждым годом получать больше денег от продажи билетов и различных услуг на «Парк де Пренс».

«Тоттенхэм» начинает чувствовать эффект нового стадиона – его открыли перед пандемией, поэтому долгое время не могли использовать его на 100%.

На этом фоне очень скромно выглядят показатели итальянских клубов. Это одна из причин, почему Андреа Аньелли так хочет Суперлигу.

Коммерческие доходы тоже растут – компенсируют сокращение ТВ-денег

Рост значительный, и снова в лидерах «ПСЖ» (и здесь тоже роль Месси велика), но по количеству представителей снова доминируют английские клубы.

«Интерес коммерческих партнеров, болельщиков и инвесторов к Премьер-лиге выше, чем когда-либо прежде», — указывает Бридж из Deloitte. – Это дает основание для оптимистичных прогнозов, но при этом и для продолжения более широкого распределения богатства английских клубов по всей футбольной системе».

Прогноз – Англия продолжит доминирование

«Финансовое превосходство Премьер-лиги вряд ли будет оспорено в ближайшие сезоны, — делает вывод один из авторов отчета Сэм Бур, еще один из авторов отчета. – Сейчас вопрос скорее не в этом, а в том, когда все 20 клубов Премьер-лиги окажутся в топ-30 Рейтинга».