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«Я и мечтать не мог о такой карьере». Бэйл закончил с футболом и написал трогательное письмо

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Ему только 33.

Гарет Бэйл все-таки закончил с футболом – 33-летний валлиец объявил о завершении карьеры.

Его последним клубом стал «Лос-Анджелес» из МЛС: в июле 2022-го подписали контракт на год с возможностью продления еще на 18 месяцев. Гарет много раз говорил, что еще планирует съездить на ЧМ-2026 и хочет надолго остаться в клубе, но опция продления ему уже не понадобится.

«Мне невероятно повезло». Гарет написал красивое письмо

На прощание Бэйл опубликовал трогательное обращение, в котором поблагодарил всех причастных к карьере:

«Сначала хочу сказать моей валлийской семье.

Решение оставить сборную стало самым тяжелым в моей карьере. Как описать, что для меня значит быть частью команды и этой страны? Как мне сформулировать влияние, которое это оказало на всю мою жизнь? Как же мне выразить словами ту гордость, что я чувствовал каждый раз, когда надевал форму Уэльса?

Я не смогу описать это словами. Я знаю, что вы чувствуете то же самое, что и я. Без каких-либо слов.

Путешествие на международной арене изменило не только мою жизнь, но и то, кем я в ней стал. Это счастье дало мне нечто несравнимое ни с чем другим, что я испытал. Счастье быть валлийцем. Быть капитаном сборной Уэльса. Большая честь, что я сыграл роль в истории этой невероятной страны, а еще почувствовал поддержку и страсть красной стены. Мы с вами вместе побывали в неожиданных и удивительных местах.

Я делил раздевалку с парнями, которые стали братьями. Персоналом, которые стали семьей. Я играл с самыми невероятными тренерами. Я почувствовал поддержку и любовь от самых преданных фанатов в мире. Спасибо каждому из вас, что были со мной в этом путешествии. Потому что пока я отступаю, но не от команды, которая живет во мне и течет по моим венам. В итоге дракон на моей майке стал всем, что нужно мне для счастья.

Мне невероятно повезло. Я осуществил свою мечту и стал заниматься любимым видом спорта. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в жизни. Самый высокий из максимумов за 17 сезонов, которые я провел на высшем уровне, невозможно будет повторить. Независимо от моей следующей главы в жизни.

С самого первого касания за «Саутгемптон» и до последнего в «Лос-Анджелесе» – и всего, что между ними случалось, сформировалась клубная карьера, за которую безмерно благодарен и горжусь. Быть капитаном своей страны 111 раз было поистине сбывшимся сном. Хотел бы выразить благодарность всем тем, кто играл свою роль в этом путешествии, но это кажется невозможным. 

Я чувствую себя в долгу перед очень многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и сделать мою карьеру такой, о которой я и мечтать не мог, когда только начинал в 9 лет.

«Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид» и «Лос-Анджелесе» – все мои предыдущие руководители и тренеры, весь вспомогательный персонал и партнеры по команде, преданные фанаты, агенты и мои замечательные друзья. Влияние, которое вы оказали на эту историю, просто неизмеримо.

Мои родители и сестра, без вашей самоотверженности я бы не писал это заявление прямо сейчас, так что спасибо вам за то, что поставили меня на этот путь. Я благодарен за непоколебимую поддержку и постоянную помощь. Моя жена и мои дети, ваша любовь и поддержка помогли мне пройти через этот путь. Вы удерживали меня на земле. Вы вдохновляете меня быть лучше. Вы должны гордиться собой и никогда не сдаваться.

Я с предвкушением перехожу к следующему этапу жизни. Время перемен и переходов, возможность для нового приключения».

5 кубков ЛЧ, три гола в финалах – легендарные цифры в «Реале». В МЛС тоже получилось эффектно

• За несколько дней до финала ЛЧ-2022 тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп особенно тепло отзывался о Бэйле: «В Мадриде Гарета не любят, но я просто не могу в это поверить. Я бы обожал его уже за один только тот гол через себя, честно говоря, будь я болельщиком «Реала».

Бэйл и правда никогда не мог поладить с мадридскими фанатами, но имя в историю «Реала» точно вписал: ни один игрок не забил в финалах ЛЧ за «Мадрид» больше голов с игры, чем Бэйл – он это сделал трижды. При этом два мяча оказались победными.

• Статистика в составе «Реала» – просто космос. А ведь Гарет стабильно сидел в лазарете и часто восстанавливался по ходу сезона:

👏 258 матчей;

👏 106 голов;

👏 67 голевых передач;

👏 19 трофеев;

👏 5 Кубков Чемпионов.

• На самом деле Гарет хотел остаться в «Мадриде» еще на сезон – но клуб был против. По данным The Athletic, валлиец как раз планировал поиграть до ЧМ-22 для поддержания формы перед турниром всей жизни. Ради этого он поехал в американский «Лос-Анджелес», серьезно потеряв в деньгах (в 24 раза). Еще в 2020-м Гарет намекал, что не прочь переехать в город на Западном побережье.

«Мне нравится МЛС. Лига на подъеме и продолжает развиваться. Многие игроки сейчас хотели бы перейти в МЛС. Это определенно мне интересно. Я люблю летать в Лос-Анджелес на каникулы и часто играю там в гольф», – с улыбкой рассказывал игрок.

• Командировка удалась: с Бэйлом «Лос-Анджелес» взял первый Кубок МЛС в истории, а Гарет забил спасительный мяч на 128-й минуте: поймал навес в эпичном прыжке и оставил вратаря Андре Блэйка зрителем. «ЛА» дожали в серии пенальти.                                                                                                    

«МЛС прошла долгий путь за последние десять лет. Не думаю, что кто-то сейчас все еще считает лигу пенсионной, – впечатлялся Гарет. – Ее класс растет, она намного сильнее, чем думают в Европе. Все улучшается, лига находится на подъеме. Я ехал сюда не на полгода или год – надеюсь, что надолго. Я хочу оставить свой след в истории этой лиги». 

Не знаем, как МЛС, но в истории «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл точно останется.

Как и в истории других клубов.

Как Бэйл забил в финале плей-офф МЛС (на 128-й минуте!)

Почему Бэйл зарабатывал в «Лос-Анджелесе» в 24 раза меньше, чем в «Реале»?

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Gonzalo Arroyo Moreno

52 комментария

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TheReal_TMAC
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Ответ Vitto
Бейл свое раньше отработал, только 2 финала ЛЧ чего стоят, но болельщики Реала его знатно поливали последние годы.
Фанатов топ-клубов часто штормит и настроение у них молниеносно меняется в противоположную сторону. От любви до ненависти один шаг.
Как говорил Андрей Сергеевич "Ваши ожидания - ваши проблемы" - все хотели от Бэйла продолжения феерии и крутых матчей, а мужик заработал хороших денег, вписал имя в историю и начал заниматься любимым делом.
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grek087
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Спасибо за все, Легенда!
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Евгений Вырныгаев
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Кто бы что не говорил, а это была славная охота. Не думаю, что скоро такой игрок появится на валлийской земле. Вамос, Гарет.
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Kasilas__1
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Ответ Tibaut Curtois
По сути эти деньги не твои и не мои были, так что не надо эту тему мусолить.. к тому же Реал не обанкротился в отличии от Барсы которого Месси до последнего доил)) а так его голы в финалах ЛЧ и забег в финале КК навсегда останутся у нас в памяти.
Это не отменяет того, что он их незаслуженно получал.
Повторюсь, голы Ди Марии и Кариуса останутся в памяти.
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Tibaut Curtois
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Ответ Kasilas__1
Да, столько денег из Реала ещё никто не выкачивал. Голы Ди Марии и Кариуса навсегда в памяти.
По сути эти деньги не твои и не мои были, так что не надо эту тему мусолить.. к тому же Реал не обанкротился в отличии от Барсы которого Месси до последнего доил)) а так его голы в финалах ЛЧ и забег в финале КК навсегда останутся у нас в памяти.
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Tibaut Curtois
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Ответ United_LP
Его гол через себя в финале трудно забыть, и как он обошел через линию аута Альбу
Это Бартра был)
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Vitto
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Ответ TheReal_TMAC
Один ковал величие для клуба перед игрой в гольф. Другой сразу на лавку сел, можно так сказать. Очень жаль бельгийца, но о Бэйле есть что вспомнить с теплотой и восхищением. Хотя, согласен, Азар к тексту не имеет отношения.
Бейл свое раньше отработал, только 2 финала ЛЧ чего стоят, но болельщики Реала его знатно поливали последние годы.
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Yerkinio_
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Ответ United_LP
Его гол через себя в финале трудно забыть, и как он обошел через линию аута Альбу
только Бартра, а так да топ
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Konstantin Meerov
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выдающийся футболист закончил карьеру не обосравшись, как прима
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vladimir.kostrichko
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А ведь многие гонят на Роналду...Он до 36 лет играл на очень высоком уровне и явно не был баластом своих команд...Ну спроси фанатов Барсы-он был баластом Реала с 2009-ого,но реально мало кто может так долго играть....Но все таки удивлен....Видимо захотел более в гольф поиграть....Уже не может терпеть.
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ILYA_FCB
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Когда нибудь через годы он будет играть со внуками в гольф и рассказывать как играл вместе с Роналду в Реале и как забивал в победных финалах ЛЧ
А внуки скажут: "Дед, че ты затираешь? Какой футбол? Ты же проффесиональный гольфист"
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United_LP
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А говорили замена Роналду
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United_LP
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Его гол через себя в финале трудно забыть, и как он обошел через линию аута Альбу
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Kasilas__1
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Ответ Валли Бакытжанович
Хоть и закончил в Реале не очень хорошо, но свой вклад он уже внес. Гол Атлетико в компенсированное время и через себя Ливерпулю всегда останутся в памяти.
Да, столько денег из Реала ещё никто не выкачивал.
Голы Ди Марии и Кариуса навсегда в памяти.
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Kasilas__1
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Ответ g-flex
Супер талант с великими достижениями. Если бы не лень и покровительство Переса, до сих пор играл бы в Реале, надеюсь. А сейчас, видимо, в стане проф гольфистов прибыло.
Никаких достижений нет
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Kasilas__1
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Ответ трович
"Бэйл закончил с футболом" Что здесь делает новость из мая 2018го?
Ещё с 17 года
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Ответ dbq4kbjmg4
Его забег по бровке против барсы это просто феноменально! Важный игрок финалов лч! Красавчик Гарет!
Бесполезный игрок финалов лч
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TheReal_TMAC
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Ответ Vitto
Причем здесь Азар? Бейл тоже досидел свой конракт в Реале.
Один ковал величие для клуба перед игрой в гольф. Другой сразу на лавку сел, можно так сказать. Очень жаль бельгийца, но о Бэйле есть что вспомнить с теплотой и восхищением.
Хотя, согласен, Азар к тексту не имеет отношения.
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Kasilas__1
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Ответ Dizzod
Уэльс, гольф, Мадрид.
Чемодан вокзал #####
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Kasilas__1
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Ответ Rhett Butler
Мог бы спокойно поиграть еще в любой лиге, но видать устал от футбола...
Не мог.
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Ответ yarmuck
А теперь сравните это с Азаром
И там и там впустую выкинули 100 лямов.
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Kasilas__1
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5 кубков лч, ни к одному из которых Фэйл отношения не имеет.
3 года в финалах - гол Ди Марии и дубль Кариуса.
Позорные цифры в Реале.
Будь болельщиком Реала, Клопа бы видел не только гол через себя (бездарный удар, который в год превратил Кариус), но и позорные 9 лет с провалами на поле и скандалами за его пределами.
Поэтому все фанаты Реала радовались когда он наконец ушёл.
Статистика Фэйла в Реале позор. Почти все голы аутсайдерам в малозначимых матчах.
В истории Реала он останется как позорная страница.
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Иван Скоторенко
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Ответ HertaBerlin
Для меня он запомнится перфомансом в матче Интер Тоттенхэм. Это было невероятно. ТТХ проигрывал в 4 мяча, в меньшинстве, и тогда Бейл начал тащить в одиночку. Немного не хватило, но такое не забыть.
Этот матч считается точкой отсчета новой вехи карьеры, когда Гарет поверил в себя. Он сам настолько впечатлился от самого себя,что дальше пр как танк. И вышел на качественно новый уровень. Не будь этой игры,возможно тихо-мирно доигрывал бы в каком-нибудь середняке АПЛ.
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Kasilas__1
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Земля стекловатой
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vadimkor
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Шикарный сезон в Тоттенхэме перед переходом в Реал. Победные голы в финалах ЛЧ. Полуфинал Евро16 со сборной Уэльса. Запоминающаяся карьера, сильный игрок.
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