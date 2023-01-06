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«Я гений». Это признание Пепа: его двойная замена сработала против «Челси» за 4 минуты

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«Сити» обыграл «Челси» (1:0) и сократил отставание от «Арсенала» до пяти очков.

Встреча топ-клубов вышла не самой яркой, скорее напряженной и боевой. В итоге ключевыми оказались замены Пепа Гвардиолы – двойной ход в середине второго тайма.

Замена «Сити» сработала за три с половиной минуты. А «Челси» потратил две на травмы еще в первом тайме

В первом сразу две замены пришлось сделать «Челси» – потому что Грэм Поттер потерял двух игроков старта. На 3-й минуте Рахим Стерлинг столкнулся с Джоном Стоунзом и потом держался за заднюю поверхность бедра. Его заменил Пьер-Эмерик Обамеянг – сыграл не так уж ярко и во втором тайме сам был заменен.

Кристиан Пулишич тоже травмировался – когда Стоунз блокировал его удар. Вместо американца вышел Карни Чуквуэмека – 19-летний полузащитник смотрелся прилично, это он попал в штангу еще в первом тайме.

Не сказать, что травмы испортили игру «Челси», но точно лишили маневра: на второй тайм у Поттера остался только один слот для замен – он на 69-й минуте сделал тройную. К тому моменту лондонцы уже проигрывали.

Потому что идеально сработал ход Пепа: он выпустил Рияда Мареза и Джека Грилиша (вместо Бернарду и Фодена), а через 3 минуты и 43 секунды англичанин выкатил прострел алжирцу на дальнюю штангу – Марез опередил соперников и замкнул в пустые ворота.

Для Рияда это уже девятый гол после выхода на замену за «Сити». Никто в АПЛ не забил так много за это время – с 2018-го, выходя со скамейки.

«Я гений», – так Гвардиола отреагировал на вопрос об идеальной замене после матча. Но сразу же добавил, что был далеко не так гениален, когда делал перестановки в прошлом матче против «Эвертона», который завершили вничью.

В итоге «Сити» довел до минимальной победы и воспользовался ошибкой «Арсенала», сыгравшего с «Ньюкаслом» вничью (0:0). Теперь между лидерами снова пять очков.

«Челси» страдает: во время и особенно после ЧМ команду накрыли травмы

Список потерь лондонцев поражает, и он только растет. 

• В декабре надолго слег молодой форвард Армандо Броя. Он разорвал крестообразную связку в товарищеской игре с «Астон Виллой» (0:1), точно пропустит остаток сезона-2022/23.

• В другом товарняке, с «Брентфордом» (5:1), сломался Уэсли Фофана – защитник покинул поле очень расстроенным. У него травма колена, пропустит три-четыре недели.

Рис Джеймс – еще более заметная потеря. Крайний защитник после ЧМ-паузы сыграл впервые с октября, но снова повредил колено – в матче с «Борнмутом». По информации The Athletic, Рис надеется, что вернется на поле через три-четыре недели.

«2022-й стал самым тяжелым в моей жизни. Я просто хотел поблагодарить всех вас за поддержку в этом году, которая не осталась незамеченной», – отреагировал Джеймс в соцсетях.

Мэйсон Маунт тоже пропустил матч против «Сити» по медицинским причинам. Степень серьезности травмы пока неизвестна. В «Челси» рассчитывают, что у Маунта легкое повреждение.

На фоне таких потерь «Челси» приуныл: лишь одна победа в восьми последних матчах АПЛ. Команда идет на скромном 10-м месте.

***

Любопытно, что уже в воскресенье мы снова увидим матч «Сити» – «Челси», они сыграют между собой в третьем раунде Кубка Англии. Только переедут для этого в Манчестер.

Челси – Манчестер Сити 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
5 января, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 63 Марез.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья (Холл, 68), Ковачич, Зиеш (Галлахер, 69), Закария, Пулишич (Чуквуэмека, 22), Хавертц, Стерлинг (Обамеянг, 5; Джирод-Хатчинсон, 68).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер (Аканджи, 46), Стоунз, Аке, Жоау Канселу (Льюис, 46), Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 60), Родри (Филлипс, 86), Фоден (Грилиш, 60), Холанд.
Предупреждения:
Ковачич (89), Кулибали (90).

Контракт на 7,5 лет дал «Челси» защитнику «Монако». Нет, не самый длинный в истории

Фото: REUTERS/Tony Obrien, Dylan Martinez

15 комментариев

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Lavinka
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Гений , филантроп ,перфекционист !
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ГОЛИБ Хошимов
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Пеп гений
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King_X
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Какой же Клопп(зачёркнуто) Пеп гений!!1!
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#SharkTeam
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Ответ DolJun
так у пепа свои не скоро закончатся
Свои жалко, да и из них еще можно домик построить. А вот у Боэли только чтобы этот домик обогревать
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DolJun
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Ответ #SharkTeam
Если понадобится растопка, он может написать Боэли. Тот знатно дровами закупается, уж одолжить то сможет
так у пепа свои не скоро закончатся
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-2
-2
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Obdob
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в тот вечер Ромеро закончил карьеру Кукурельи 😊
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#SharkTeam
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Ответ DolJun
скорее поберег фодера на растопку)
Если понадобится растопка, он может написать Боэли. Тот знатно дровами закупается, уж одолжить то сможет
+3
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+3
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DolJun
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Ответ #SharkTeam
Думаю он поберег Фодена на воскресный матч. Выйдет и забьет. А блю наверно опять по нулям, который уже матч я хз
скорее поберег фодера на растопку)
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-2
-2
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Ответ DolJun
нене, он вспомнил как челси переехал его трижды в сезон когда лч брали и решил что нужно убирать бруска фодена)
Думаю он поберег Фодена на воскресный матч. Выйдет и забьет. А блю наверно опять по нулям, который уже матч я хз
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Руслан Лысенко
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Ответ #SharkTeam
Гениальное решение Пепа. Он вспомнил про место челси в таблице и применил тактику которая хорошо работает на том уровне, где блю сейчас находится
Челси теперь долго будет середнячком))
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DolJun
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Ответ #SharkTeam
Гениальное решение Пепа. Он вспомнил про место челси в таблице и применил тактику которая хорошо работает на том уровне, где блю сейчас находится
нене, он вспомнил как челси переехал его трижды в сезон когда лч брали и решил что нужно убирать бруска фодена)
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-2
-2
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#SharkTeam
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Ответ DolJun
пеп вовремя смекнул что фоден нулина, сменил его и сразу пошла вода горячая. ребятки начали простреливать, а к таким примитивным моментам мастера челси оказались морально не готовы, что и подвело команду)
Гениальное решение Пепа. Он вспомнил про место челси в таблице и применил тактику которая хорошо работает на том уровне, где блю сейчас находится
+6
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+6
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just-whatever
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Ответ just-whatever
Кажется идея Боули аутсорсить медицинские вопросы команды в пользу частной клиники, которая до этого не занималась спортивной медициной, было не самым умным решением. И хотя команда играла чуть лучше, чем обычно, на самом деле смотреть на это удивительно. Посмотрел сейчас интервью Поттера, такое чувство, он реально считает, что он все ещё в Брайтоне
Ещё забыл сказать, Кепа снова тихий ужас – дважды пропустил мяч, который шёл вдоль ворот, хотя явно мог до него дотянуться – как итог один гол и почти гол во втором случае. И Кукурелья – пожалуй полное выбрасывание 60 миллионов фунтов на ветер
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DolJun
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пеп вовремя смекнул что фоден нулина, сменил его и сразу пошла вода горячая. ребятки начали простреливать, а к таким примитивным моментам мастера челси оказались морально не готовы, что и подвело команду)
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just-whatever
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Кажется идея Боули аутсорсить медицинские вопросы команды в пользу частной клиники, которая до этого не занималась спортивной медициной, было не самым умным решением. И хотя команда играла чуть лучше, чем обычно, на самом деле смотреть на это удивительно. Посмотрел сейчас интервью Поттера, такое чувство, он реально считает, что он все ещё в Брайтоне
+7
0
+7
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