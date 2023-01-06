«Я гений». Это признание Пепа: его двойная замена сработала против «Челси» за 4 минуты

«Сити» обыграл «Челси» (1:0) и сократил отставание от «Арсенала» до пяти очков.

Встреча топ-клубов вышла не самой яркой, скорее напряженной и боевой. В итоге ключевыми оказались замены Пепа Гвардиолы – двойной ход в середине второго тайма.

Замена «Сити» сработала за три с половиной минуты. А «Челси» потратил две на травмы еще в первом тайме

В первом сразу две замены пришлось сделать «Челси» – потому что Грэм Поттер потерял двух игроков старта. На 3-й минуте Рахим Стерлинг столкнулся с Джоном Стоунзом и потом держался за заднюю поверхность бедра. Его заменил Пьер-Эмерик Обамеянг – сыграл не так уж ярко и во втором тайме сам был заменен.

Кристиан Пулишич тоже травмировался – когда Стоунз блокировал его удар. Вместо американца вышел Карни Чуквуэмека – 19-летний полузащитник смотрелся прилично, это он попал в штангу еще в первом тайме.

Не сказать, что травмы испортили игру «Челси», но точно лишили маневра: на второй тайм у Поттера остался только один слот для замен – он на 69-й минуте сделал тройную. К тому моменту лондонцы уже проигрывали.

Потому что идеально сработал ход Пепа: он выпустил Рияда Мареза и Джека Грилиша (вместо Бернарду и Фодена), а через 3 минуты и 43 секунды англичанин выкатил прострел алжирцу на дальнюю штангу – Марез опередил соперников и замкнул в пустые ворота.

Для Рияда это уже девятый гол после выхода на замену за «Сити». Никто в АПЛ не забил так много за это время – с 2018-го, выходя со скамейки.

«Я гений», – так Гвардиола отреагировал на вопрос об идеальной замене после матча. Но сразу же добавил, что был далеко не так гениален, когда делал перестановки в прошлом матче против «Эвертона», который завершили вничью.

В итоге «Сити» довел до минимальной победы и воспользовался ошибкой «Арсенала», сыгравшего с «Ньюкаслом» вничью (0:0). Теперь между лидерами снова пять очков .

«Челси» страдает: во время и особенно после ЧМ команду накрыли травмы

Список потерь лондонцев поражает, и он только растет.

• В декабре надолго слег молодой форвард Армандо Броя. Он разорвал крестообразную связку в товарищеской игре с «Астон Виллой» (0:1), точно пропустит остаток сезона-2022/23.

• В другом товарняке, с «Брентфордом» (5:1), сломался Уэсли Фофана – защитник покинул поле очень расстроенным. У него травма колена, пропустит три-четыре недели.

• Рис Джеймс – еще более заметная потеря. Крайний защитник после ЧМ-паузы сыграл впервые с октября, но снова повредил колено – в матче с «Борнмутом». По информации The Athletic, Рис надеется, что вернется на поле через три-четыре недели.

«2022-й стал самым тяжелым в моей жизни. Я просто хотел поблагодарить всех вас за поддержку в этом году, которая не осталась незамеченной», – отреагировал Джеймс в соцсетях.

• Мэйсон Маунт тоже пропустил матч против «Сити» по медицинским причинам. Степень серьезности травмы пока неизвестна. В «Челси» рассчитывают, что у Маунта легкое повреждение.

На фоне таких потерь «Челси» приуныл: лишь одна победа в восьми последних матчах АПЛ. Команда идет на скромном 10-м месте.

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Любопытно, что уже в воскресенье мы снова увидим матч «Сити» – «Челси», они сыграют между собой в третьем раунде Кубка Англии. Только переедут для этого в Манчестер.

Фото: REUTERS/Tony Obrien, Dylan Martinez