$200 млн в год – похоже, доход Роналду в «Аль-Насре». Рекордный

Переход в «Аль-Наср» сделал Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым игроком мира – инсайдеры сходятся, что с учетом различных бонусов португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 млн долларов в год.

Первые контакты с «Аль-Насром» были еще летом – тогда Криштиану предлагали от 250 до 275 млн евро за два года, но он отказался. В конце ноября саудовцы снова сделали предложение – на этот раз переговоры прошли лучше.

Весь декабрь в медиа мелькала возможная годовая зарплата Роналду на Ближнем Востоке – 200 миллионов. Незадолго до официального объявления журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс сообщил, что португалец будет зарабатывать в «Аль-Насре» 75 млн долларов, но уточнил, что вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора сумма будет доходить до 200 млн в год.

Если инсайдерская информация верна, Криштиану стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

А как выглядит топ?

Вот первая десятка:

•‎ Следом за Роналду троица из «ПСЖ»: Килиан Мбаппе, Лео Месси и Неймар.

•‎ Два супербомбардира из АПЛ – Мохамед Салах и Эрлинг Холанд – в сравнении с трио нападения из «ПСЖ» зарабатывают гораздо более скромные деньги. Хотя норвежец с нынешним голевым темпом, конечно, может существенно поднять доходы совсем скоро.

•‎ Далее – Ла Лига. Здесь в пересчете 35 млн долларов в год зарабатывает Роберт Левандовски, летом перешедший в «Барсу». Следом – Эден Азар, который так и не нашел себя в «Реале» и стремительно деградирует.

•‎ Замыкают десятку Андрес Иньеста (да, он все еще играет за «Виссел Кобе») и Кевин де Брюйне из «Ман Сити» – такой разный статус лиг, но похожие доходы.

Сколько Роналду зарабатывал раньше?

Вот как менялась зарплата Криштиану с сезона-2013/14:

•‎ В «Реале» Криш держал диапазон от 30 до 37 млн долларов за сезон.

•‎ В «Ювентусе» произошел резкий скачок по зарплате – три сезона подряд зарабатывал по 61 млн долларов.

•‎ В «МЮ» по сравнению с Турином Роналду пришлось опуститься почти в два раза – до 32 млн долларов.

В «Аль-Насре» доходы Криштиану улетят в космос.

Фото: REUTERS/Suhaib Salem