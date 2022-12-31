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$200 млн в год – похоже, доход Роналду в «Аль-Насре». Рекордный

Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
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Переход в «Аль-Наср» сделал Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым игроком мира – инсайдеры сходятся, что с учетом различных бонусов португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 млн долларов в год.

Первые контакты с «Аль-Насром» были еще летом – тогда Криштиану предлагали от 250 до 275 млн евро за два года, но он отказался. В конце ноября саудовцы снова сделали предложение – на этот раз переговоры прошли лучше.

Весь декабрь в медиа мелькала возможная годовая зарплата Роналду на Ближнем Востоке – 200 миллионов. Незадолго до официального объявления журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс сообщил, что португалец будет зарабатывать в «Аль-Насре» 75 млн долларов, но уточнил, что вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора сумма будет доходить до 200 млн в год.

Если инсайдерская информация верна, Криштиану стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

А как выглядит топ?

Вот первая десятка:

•‎ Следом за Роналду троица из «ПСЖ»: Килиан Мбаппе, Лео Месси и Неймар. 

•‎ Два супербомбардира из АПЛ – Мохамед Салах и Эрлинг Холанд – в сравнении с трио нападения из «ПСЖ» зарабатывают гораздо более скромные деньги. Хотя норвежец с нынешним голевым темпом, конечно, может существенно поднять доходы совсем скоро.

•‎ Далее – Ла Лига. Здесь в пересчете 35 млн долларов в год зарабатывает Роберт Левандовски, летом перешедший в «Барсу». Следом – Эден Азар, который так и не нашел себя в «Реале» и стремительно деградирует.

•‎ Замыкают десятку Андрес Иньеста (да, он все еще играет за «Виссел Кобе») и Кевин де Брюйне из «Ман Сити» – такой разный статус лиг, но похожие доходы.

Сколько Роналду зарабатывал раньше?

Вот как менялась зарплата Криштиану с сезона-2013/14:

 •‎ В «Реале» Криш держал диапазон от 30 до 37 млн долларов за сезон.

 •‎ В «Ювентусе» произошел резкий скачок по зарплате – три сезона подряд зарабатывал по 61 млн долларов. 

 •‎ В «МЮ» по сравнению с Турином Роналду пришлось опуститься почти в два раза – до 32 млн долларов. 

В «Аль-Насре» доходы Криштиану улетят в космос.

Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро 

Фото: REUTERS/Suhaib Salem

Криш – в «Аль-Насре». Это закат карьеры?
35521 голос
Да, теперь точно
86%
Криштиану Роналду
Еще есть шансы
14%
Криштиану Роналду

34 комментария

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Aleksandr Dubovik
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Ответ Grateskdurun
Интересно но может Роналду согласился на такой контракт из за космической суммы, чтобы хотя бы так опять быть самым самым. Готовимся ребят, нас ждет тонна новостей про Криро в следующем году, новые рекорды, Дуги во всех позах после замыканий и пенок.
Пхахаха зависть дело такое))
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Black Square
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Тот кто тебе эти сухпайки выдаёт
Ну значит дешевка . Мог бы сразу и написать, сиди дальше строчи .
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26cfrh4wrm
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Летом много предлагали, Роналдо удачно сбил цену с 250 до 200
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Vova Jmur
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Ответ N1ghtwolf
Теперь понятно почему Азар не хочет уходить. 31 лямов в год, за просиживание булок на лавке. Мне бы так жить.
ну слушай, своей игрой за челси он это заслужил, кто же знал, что так сдаст
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vladimir.kostrichko
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Я не понимаю почему такой хейт к Роналду..Он уже всем очень многое доказал....5 ЗМ - (хотя конечно можно поспорить о 2013-ом и 2014-ом годах,но остальные он получил заслуженно).Почему такая грязь и насмешки в отношении его,как-будто он всю карьеру был лузером и все получил за счет других одноклубников....Ну и что,что он в 37 лет решил подзаработать???Он же не ворует деньги с бюджета или занимается незаконной деятельностью...Я никогда не был фанатом ни Роналду ни Месси(из-за токсичных фанатов обоих футболистов).Но писать всякую глупость - это тоже вверх маразма...
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хавбек+
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Рон красавец, Холанды, Мбаппе рано или поздно все рекорды побьют ибо качество соперников снижается, количество матчей увеличивается, а доллар есть доллар))
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fall_of_troy
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Ответ Cartoon Head
он гей убедивший себя в том, что натурал и "нормальный", отсюда и первый сын от суррогатной матери, а позже и женитьба на женщине и создание с ней традиционной семьи. по сути его сломало гомофобное общество и таких примеров очень много, но счастья в подобном маня мирке не добьешься, так и будет до гробовой доски ходить инкогнито налево по мальчикам в номерах отелей.
Ты свечку держал что-ли? Ты кстати сам не гей случаем?
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Grateskdurun
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Интересно но может Роналду согласился на такой контракт из за космической суммы, чтобы хотя бы так опять быть самым самым.
Готовимся ребят, нас ждет тонна новостей про Криро в следующем году, новые рекорды, Дуги во всех позах после замыканий и пенок.
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Manseer
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Почему во всех статьях всегда разные суммы???
Только недавно Форбс заявлял
https://www.sports.ru/football/1112361751-mbappe-zarabotaet-131-mln-dollarov-za-sezon-bolshe-vsex-messi-2-j-rona.html
что у Роналду 40, у Месси и Неймара до 100 было и тут на тебе. Роналду уже 32 и Ювентус ему в 2 раза больше стал платить, это тоже новая инфа.
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Cartoon Head
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Ответ Этери горячая
Разве он не бисексуал? В Аравии это нехорошо.
он гей убедивший себя в том, что натурал и "нормальный", отсюда и первый сын от суррогатной матери, а позже и женитьба на женщине и создание с ней традиционной семьи.
по сути его сломало гомофобное общество и таких примеров очень много, но счастья в подобном маня мирке не добьешься, так и будет до гробовой доски ходить инкогнито налево по мальчикам в номерах отелей.
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Pavel Harriss
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Ответ korysh
интересно как ПСЖ может укладываться в фейр плей с такими зарплатами. Только на 3-х игроков уходит минимум 300 лямов в год.
Ручной чеферин все простит за горсть монет
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lizardking1
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Ответ igls54
Два финалиста ЧМ примерно как один перезрелый фрукт это смешно
ну можешь поплакать изза этого
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Black Square
А сам то кем будешь то ?
Тот кто тебе эти сухпайки выдаёт
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Tiestorzn17
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Азар в этом топе выглядит как шутка. Ну и пенсия Иньесты конечно жесть
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Black Square
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Ответ Пилипенко Дмитрий
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А сам то кем будешь то ?
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korysh
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интересно как ПСЖ может укладываться в фейр плей с такими зарплатами. Только на 3-х игроков уходит минимум 300 лямов в год.
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Mugen_Glider
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Всё ради игры с российскими клубами в азиатской Лиге Чемпионов.
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alex fedun
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Ответ Юрий Брейво
В 200 млн входит компенсация за то, чтобы больше его в футболе не было видно
тебе бы и 500 рублей хватило чтоб на этом сайте не появлялся.. ну а так завидуй шляпа.
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Vinnipukh Vinni
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•‎ В «Ювентусе» произошел резкий скачок по зарплате – три сезона подряд зарабатывал по 61 млн долларов. 
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Новый вызов ))))
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Трусики Бочкаревой
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Вы думаете ему столько за футбол заплатят ??? Саудиты деньги считать умеют, в покоях шейха Роналду придётся отработать каждый цент

https://postimg.cc/rd882nDm
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Sergio666
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Иньеста просто молодчик!
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Этери горячая
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Разве он не бисексуал? В Аравии это нехорошо.
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igls54
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Два финалиста ЧМ примерно как один перезрелый фрукт это смешно
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al77
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Мбапе 128 получает до вычета налогов... а КР 200 уже чистыми.

Да и кстати судя поиску то тот же Месси получает меньше чем 110...
по аискор у Месси 53 до вычета налогов.

по спортсу
https://www.sports.ru/football/1101322579-zarplata-mbappe-v-pszh-12-mln-evro-v-god-u-messi-i-nejmara-po-30-mln-l.html
30 уже после выплаты налогов.
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TaR
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Ждём от МатчТВ трансляций чемпионата Саудовской Аравии)))
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