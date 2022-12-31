$200 млн в год – похоже, доход Роналду в «Аль-Насре». Рекордный
Переход в «Аль-Наср» сделал Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым игроком мира – инсайдеры сходятся, что с учетом различных бонусов португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 млн долларов в год.
Первые контакты с «Аль-Насром» были еще летом – тогда Криштиану предлагали от 250 до 275 млн евро за два года, но он отказался. В конце ноября саудовцы снова сделали предложение – на этот раз переговоры прошли лучше.
Весь декабрь в медиа мелькала возможная годовая зарплата Роналду на Ближнем Востоке – 200 миллионов. Незадолго до официального объявления журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс сообщил, что португалец будет зарабатывать в «Аль-Насре» 75 млн долларов, но уточнил, что вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора сумма будет доходить до 200 млн в год.
Если инсайдерская информация верна, Криштиану стал самым высокооплачиваемым игроком мира.
А как выглядит топ?
Вот первая десятка:
• Следом за Роналду троица из «ПСЖ»: Килиан Мбаппе, Лео Месси и Неймар.
• Два супербомбардира из АПЛ – Мохамед Салах и Эрлинг Холанд – в сравнении с трио нападения из «ПСЖ» зарабатывают гораздо более скромные деньги. Хотя норвежец с нынешним голевым темпом, конечно, может существенно поднять доходы совсем скоро.
• Далее – Ла Лига. Здесь в пересчете 35 млн долларов в год зарабатывает Роберт Левандовски, летом перешедший в «Барсу». Следом – Эден Азар, который так и не нашел себя в «Реале» и стремительно деградирует.
• Замыкают десятку Андрес Иньеста (да, он все еще играет за «Виссел Кобе») и Кевин де Брюйне из «Ман Сити» – такой разный статус лиг, но похожие доходы.
Сколько Роналду зарабатывал раньше?
Вот как менялась зарплата Криштиану с сезона-2013/14:
• В «Реале» Криш держал диапазон от 30 до 37 млн долларов за сезон.
• В «Ювентусе» произошел резкий скачок по зарплате – три сезона подряд зарабатывал по 61 млн долларов.
• В «МЮ» по сравнению с Турином Роналду пришлось опуститься почти в два раза – до 32 млн долларов.
В «Аль-Насре» доходы Криштиану улетят в космос.
Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро
Фото: REUTERS/Suhaib Salem
Готовимся ребят, нас ждет тонна новостей про Криро в следующем году, новые рекорды, Дуги во всех позах после замыканий и пенок.
Только недавно Форбс заявлял
https://www.sports.ru/football/1112361751-mbappe-zarabotaet-131-mln-dollarov-za-sezon-bolshe-vsex-messi-2-j-rona.html
что у Роналду 40, у Месси и Неймара до 100 было и тут на тебе. Роналду уже 32 и Ювентус ему в 2 раза больше стал платить, это тоже новая инфа.
по сути его сломало гомофобное общество и таких примеров очень много, но счастья в подобном маня мирке не добьешься, так и будет до гробовой доски ходить инкогнито налево по мальчикам в номерах отелей.
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Новый вызов ))))
https://postimg.cc/rd882nDm
Да и кстати судя поиску то тот же Месси получает меньше чем 110...
по аискор у Месси 53 до вычета налогов.
по спортсу
https://www.sports.ru/football/1101322579-zarplata-mbappe-v-pszh-12-mln-evro-v-god-u-messi-i-nejmara-po-30-mln-l.html
30 уже после выплаты налогов.