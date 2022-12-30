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Главные рекорды Пеле. Очень много хет-триков, ассистов и побед на ЧМ

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Рекорды – важная часть величия Пеле. 

Мощный список: гегемония на чемпионатах мира по победам, ассистам и самым молодым голам. Есть и другие удивительные достижения – например, рекорды по голам за календарный год и хет-трикам за всю карьеру.

• Всего Пеле забил невероятные 1283 гола! На самом деле 520 из них были в товарищеских матчах, и бразильца даже обвиняли в том, что он накрутил цифры в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны.

• Пеле – лучший бомбардир в истории «Сантоса» (643 гола). До 2020-го бразилец держал рекорд по голам за один клуб, но Лео Месси отметил 644-й за «Барселону» и забрал себе новое достижение.

Пеле тогда тепло поздравил аргентинца: «Увы, такие истории, как у нас с тобой, – истории долгой любви к одному и тому же клубу, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой».

• Пеле в официальных матчах забивал в среднем 0,92 гола за игру. В товарищеских играх – 0,94. Примерно равные цифры.

• Пеле монструозно провел плей-офф чемпионата мира-1958, хотя ему было всего 17. В группе юного бразильца сдержали (в том числе и сборная СССР), а забивать он начал с 1/4 финала: отметился голом с Уэльсом, тремя в полуфинале приговорил Францию и еще дубль оставил на победный финал со Швецией.

• 1959 год тоже вышел насыщенным. Осенью он еще и пошел служить в армию, несмотря на то, что к тому времени уже выиграл чемпионат мира. Его целенаправленно не стали отмазывать, чтобы повысить престиж бразильской армии и привлечь к ней внимание молодежи.

Существует предположение, что в этот период Пеле засчитал себе много голов из рекордного списка. Однако, по данным официального сайта «Сантоса» и других бразильских источников, в армии он забил всего 14 голов в 10 матчах – 10 за команду 6-й береговой охраны и 4 за Вооруженные силы. 

• Возможно, есть вопросы по чемпионату Сан-Паулу, где Пеле забил 58 мячей за сезон. Вообще Паулиста – это сильнейший в стране чемпионат штата, где помимо «Сантоса» играют «Сан-Паулу», «Коринтианс» и «Палмейрас». Пеле 10 раз выиграл этот чемпионат и 12 раз становился лучшим бомбардиром.

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона

Пеле обвиняют в том, что он набил статистику в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны. Это не очень справедливо

Фото: East News/AP Photo; globallookpress.com/Pressens Bild/Tt

9 комментариев

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Колбаскер тут
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Ни Месси, ни Роналду даже рядом не стоят
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екибастосЪ
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Ответ Сергей Чугунников
Я напомню, что Пеле написал 0 песен в составе группы Metallica
И столько же песен его авторства в репертуаре группы "Сибирский мастурбатор".
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Евгений Рубашкин
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Откуда взялись 25 мячей за сборную до 18-летия?
23-й, 24-й и 25-й мячи были забиты 1 мая 1960 года. Родился он 23 октября 1940 года. Соответственно, было 19,5 лет. Может, имелось в виду "до 20-летия"?

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_international_goals_scored_by_Pel%C3%A9
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Сергей Чугунников
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Я напомню, что Пеле написал 0 песен в составе группы Metallica
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_FoX-
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Ответ Маноло Санчи́с
127 мячей за календарный год...Даже с поправкой на время и чемпионат, это заоблачные цыфры..
25 мячей за сборную до 18-летия выглядят не менее заоблачно
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Eden Hazard
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Ответ Золотая бутса
Главное — Пеле стал в хорошем смысле мифом, как в литературе Гомер, как в истории Македонский. И в этом его главное величие. Забивать голы может много кто, стать олицетворением футбола — только единицы
Лично я смотрю футбол и болею этой игрой 24 года. За это время я видел, слышал многое. Футболисты, функционеры, владельцы клубов и персонал, врачи, агенты, журналисты всех мастей, все вместе это огромный и интересный футбольный мир. Пеле для меня был чем то вроде Короля или Президента этого огромнейшего мира. Не знаю, почему, но вот так вот оно и было. Есть Футбол и есть Его Величество Пеле, который в нем главный был, есть и будет.
Так что согласен с тобой. Это Легенда на века. И олицетворение самой лучшей игры в мире.
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Talgat
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Ответ Золотая бутса
Главное — Пеле стал в хорошем смысле мифом, как в литературе Гомер, как в истории Македонский. И в этом его главное величие. Забивать голы может много кто, стать олицетворением футбола — только единицы
Отлично сказано!
+3
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Золотая бутса
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Главное — Пеле стал в хорошем смысле мифом, как в литературе Гомер, как в истории Македонский. И в этом его главное величие. Забивать голы может много кто, стать олицетворением футбола — только единицы
+21
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Маноло Санчи́с
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127 мячей за календарный год...Даже с поправкой на время и чемпионат, это заоблачные цыфры..
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