Главные рекорды Пеле. Очень много хет-триков, ассистов и побед на ЧМ

Рекорды – важная часть величия Пеле.

Мощный список: гегемония на чемпионатах мира по победам, ассистам и самым молодым голам. Есть и другие удивительные достижения – например, рекорды по голам за календарный год и хет-трикам за всю карьеру.

• Всего Пеле забил невероятные 1283 гола! На самом деле 520 из них были в товарищеских матчах, и бразильца даже обвиняли в том, что он накрутил цифры в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны.

• Пеле – лучший бомбардир в истории «Сантоса» (643 гола). До 2020-го бразилец держал рекорд по голам за один клуб, но Лео Месси отметил 644-й за «Барселону» и забрал себе новое достижение.

Пеле тогда тепло поздравил аргентинца: «Увы, такие истории, как у нас с тобой, – истории долгой любви к одному и тому же клубу, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой».

• Пеле в официальных матчах забивал в среднем 0,92 гола за игру. В товарищеских играх – 0,94. Примерно равные цифры.

• Пеле монструозно провел плей-офф чемпионата мира-1958, хотя ему было всего 17. В группе юного бразильца сдержали (в том числе и сборная СССР), а забивать он начал с 1/4 финала: отметился голом с Уэльсом, тремя в полуфинале приговорил Францию и еще дубль оставил на победный финал со Швецией.

• 1959 год тоже вышел насыщенным. Осенью он еще и пошел служить в армию, несмотря на то, что к тому времени уже выиграл чемпионат мира. Его целенаправленно не стали отмазывать, чтобы повысить престиж бразильской армии и привлечь к ней внимание молодежи.

Существует предположение, что в этот период Пеле засчитал себе много голов из рекордного списка. Однако, по данным официального сайта «Сантоса» и других бразильских источников, в армии он забил всего 14 голов в 10 матчах – 10 за команду 6-й береговой охраны и 4 за Вооруженные силы.

• Возможно, есть вопросы по чемпионату Сан-Паулу, где Пеле забил 58 мячей за сезон. Вообще Паулиста – это сильнейший в стране чемпионат штата, где помимо «Сантоса» играют «Сан-Паулу», «Коринтианс» и «Палмейрас». Пеле 10 раз выиграл этот чемпионат и 12 раз становился лучшим бомбардиром.

Фото: East News/AP Photo; globallookpress.com/Pressens Bild/Tt