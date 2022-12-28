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«Продолжайте лгать, правда все равно всплывет». Окружение Бензема уверено: он мог сыграть на ЧМ

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Карим Бензема Карим Бензема
Футбол Футбол

Карим Бензема уже завершил карьеру в сборной, но эта тема продолжает его догонять. Форвард не сыграл на минувшем чемпионате мира из-за травмы – и, кажется, обиделся на Дидье Дешама, который сразу же отправил его домой.

С новой силой тему разогнал друг Бензема и его бывший агент Карим Джазири.

Мог ли Бензема помочь на ЧМ? Мнения разошлись

Джазири накануне вышел в соцсети с заявлением о том, что Бензема намеренно прокатили мимо турнира: «Через неделю после отъезда [из сборной] Бензема занялся беговой работой и начал тренироваться, чтобы через 4 дня сыграть 30 минут в товарищеском матче «Реала»… Но, по версии Стефана [Ги, помощника Дешама в сборной Франции], он не мог выступить на турнире!

Продолжайте лгать, правда все равно всплывет».

Затем Джазири опубликовал видео со снимками травмированной ноги форварда. И добавил:

«Перед тем, как выложить это сюда, я проконсультировался с тремя специалистами, которые подтвердили, что Бензема мог восстановиться к матчу 1/8 финала и как минимум попасть в заявку на него! Почему вы попросили его уехать так рано?»

Вскоре похожее мнение в колонке для Marca высказал спортивный врач Педро Луис Риполь:

«19 ноября Карим получил травму четырехглавой мышцы левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв фасции (соединительнотканной оболочки – Sports.ru), окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней.

Другими словами, мышечные волокна не были повреждены.

Сроки восстановления – примерно 21 день. Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с «Реалом», а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против «Леганеса», в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира».

Медицинский автор Sports.ru Артем Рыженко в телеграм-канале категорически не согласился с экспертом Marca:

«Чушь. 21 день – это минимум до возвращения в общую группу. Но надо понимать, что еще необходимо набрать форму и сыгранность с составом. Выпускать такого игрока сразу в финале или полуфинале можно было разве чисто символически».

Что случилось, когда Бензема отправляли домой из Катара?

Похоже, что тут корень нынешних недопониманий.

Как сообщало испанское медиа Libertad Digital, Карим не собирался уезжать из сборной, когда получил травму за несколько дней до старта ЧМ.

В «Реале», например, утверждают, что Бензема потребовалось всего три-четыре дня, чтобы вылечиться – а 15 декабря Карим сыграл за клуб в товарняке. Очевидно, выходить там было не обязательно, но у француза к тому моменту не осталось никаких проблем со здоровьем – логично предположить, что при необходимости и мотивации помочь сборной он был бы готов играть намного раньше. По словам представителей клуба, на товарищеский матч Карим вышел «без каких-либо физических проблем».

И все же в сборной от Бензема очень быстро отказались. Медиа передают содержание разговора Карима с Дешамом: когда стало ясно, что у игрока травма, тренер подошел со словами: «Жаль, Карим, что тебе придется уехать».

Источники отмечают: тогда форвард почувствовал, что не нужен главному тренеру сборной. Сам уезжать он не собирался, но в этой фразе было заложено однозначное указание.

Мотив Дешама, по данным L’Équipe, понятен: нападающий и тренер никогда не были единомышленниками. Инсайд от французского издания – игроки сборной почувствовали облегчение после отъезда Карима, до этого молодежи было некомфортно рядом с ним.

Без Бензема французы дошли до финала. Остается только догадываться, как сложилось бы с ним.

Что происходит с Бензема? Говорят, обиделся на Дешама, почувствовал себя ненужным и не захотел ехать на финал ЧМ

Странная карьера Бензема в сборной: чуть-чуть не хватило до 100 матчей, пропустил все медальные турниры

Дешама постоянно обижают за выбор состава на ЧМ и Евро. Справедливо?

Фото: globallookpress.com/JB Autissier

31 комментарий

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edik_m11
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Трусливый Дешам - проклятие Франции, слитый финал - карма. С Каримом никакие катарские судьи не вытянули бы позорную Аргентину.
С Каримом бы вылетели в четверть финале
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поколение пепси
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надо было ему за сборную марокко выступать, глядишь французов в полуфинале прошли бы
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#nikon
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Звёзды не сошлись.
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Andy93
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Ответ Mariachi@01
Карим - не первый и не последний, кого не включили в сборную, когда игрок в отличной форме. Но французы дошли до финала, дотянули до пенальти. А тут начинается... Я понимаю, высказались бы Фирмино, Рамос или Хуммельс, они права бы могли помочь дойти своим сборным повыше, но этот куда...
В отличной форме это сразу после травмы без практики?))))
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Трусливый Дешам - проклятие Франции, слитый финал - карма. С Каримом никакие катарские судьи не вытянули бы позорную Аргентину.
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Гриззли
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Ответ Alex Legend
Токсичный араб, ничего нового.
Он не араб.
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Burel
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не зря этот токсичный бандюган в реале играет
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Burel
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Ответ Svetlana Ermolaeva
Своим поведением сейчас он доказывает, что Дешам оказался 1000 раз прав, отказавшись от его услуг
один из самых незаслуженных обладателей ЗМ в истории.
В год, когда ЧМ зимой, они приняли решение вручать Золотой Мяч в середине 😂😂
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Виктор Никитин
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Ответ Виталий Голицын
За результат отвечает тренер.Судя по всему им довольны.Значит все было сделано правильно.
ну да, в сборной Франции проблемы в раздевалке почти каждый раз, что с Бензема, что с без.. у кучи игроков сб Франции проблемы в раздевалке и в клубах, а у Бензема 0 проблем в клубе за всю карьеру.. наверное Бензема тот кто эти проблемы создаёт, а не клоуны типа Гризманна которые ноют что их могут задвинуть на второй план и тд
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aseke
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Вообще не понимаю пробему. Главный тренер принимает решения и берет на себя ответственность. У него все полномочия. Захотел бы - отправил кого-то другого.
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Варлампий Варлампий
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вам по приколу чтоль одно и то же тереть? да всем плевать сыграл там где-то или нет какой-то араб, ну ей-богу
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Xm.md
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Токсичный Дешам
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Виталий Голицын
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За результат отвечает тренер.Судя по всему им довольны.Значит все было сделано правильно.
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Nogoi89
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Чем больше таких токсичных новостей от окружения Бензема, тем больше людям понятно решение Дешама отправить его домой.
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Homelender_666
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Ответ Геворг-Цветной Ара-Первый
не надо ему здравствовать! такие токсики только смуту наводят!!! ригоберки, климовы, и прочяя...
Климов не существует. Это бот ригоберки.
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Геворг-Цветной Ара-Первый
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Ответ Homelender_666
Здравствуй, Ригоберка
не надо ему здравствовать!
такие токсики только смуту наводят!!!
ригоберки, климовы, и прочяя...
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vrisimo
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Ответ Dzh SG
нет там живут берберы... но они не любят когда их так называют самоназвание амазиги и они разделяются на более мелкие образование зизу и бенз они кабилы арабы там пришлый народ а автохтоны амазиги
Откуда таким как бухароид, такое знать? У него же одна извилина...
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ßd ßy
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Ответ Mariachi@01
Карим - не первый и не последний, кого не включили в сборную, когда игрок в отличной форме. Но французы дошли до финала, дотянули до пенальти. А тут начинается... Я понимаю, высказались бы Фирмино, Рамос или Хуммельс, они права бы могли помочь дойти своим сборным повыше, но этот куда...
А с чего ты взял, что это не помог бы выиграть в финале?
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Victor1922
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Просто Бенз токсик и при первой же возможности Дешам отправил его отдыхать
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Homelender_666
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Ответ Buharoid
Блин, по его окружению без преувеличения тюрьма плачет, а они экспертно высказываются)) и ведь явно же с его подачи. Какой же гнилой и токсичный этот ваш алжирец.
Здравствуй, Ригоберка
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Виталий Миронов
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Что-то я не пойму ,вроде все в норме было ,получил травму и сам уступил место ,как писали ,что вообще происходит ?
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Dzh SG
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Ответ Крокодила гены
Алжирцы разве не арабы?
нет там живут берберы... но они не любят когда их так называют самоназвание амазиги и они разделяются на более мелкие образование зизу и бенз они кабилы
арабы там пришлый народ а автохтоны амазиги
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Mariachi@01
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Карим - не первый и не последний, кого не включили в сборную, когда игрок в отличной форме. Но французы дошли до финала, дотянули до пенальти. А тут начинается... Я понимаю, высказались бы Фирмино, Рамос или Хуммельс, они права бы могли помочь дойти своим сборным повыше, но этот куда...
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Крокодила гены
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Ответ Dzh SG
не араб он
Алжирцы разве не арабы?
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Garikus89
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"Уверено" с одной "н" в данном случае
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