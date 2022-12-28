«Продолжайте лгать, правда все равно всплывет». Окружение Бензема уверено: он мог сыграть на ЧМ

Карим Бензема уже завершил карьеру в сборной, но эта тема продолжает его догонять. Форвард не сыграл на минувшем чемпионате мира из-за травмы – и, кажется, обиделся на Дидье Дешама, который сразу же отправил его домой.

С новой силой тему разогнал друг Бензема и его бывший агент Карим Джазири.

Мог ли Бензема помочь на ЧМ? Мнения разошлись

Джазири накануне вышел в соцсети с заявлением о том, что Бензема намеренно прокатили мимо турнира: «Через неделю после отъезда [из сборной] Бензема занялся беговой работой и начал тренироваться, чтобы через 4 дня сыграть 30 минут в товарищеском матче «Реала»… Но, по версии Стефана [Ги, помощника Дешама в сборной Франции], он не мог выступить на турнире!

Продолжайте лгать, правда все равно всплывет».

Затем Джазири опубликовал видео со снимками травмированной ноги форварда. И добавил:

«Перед тем, как выложить это сюда, я проконсультировался с тремя специалистами, которые подтвердили, что Бензема мог восстановиться к матчу 1/8 финала и как минимум попасть в заявку на него! Почему вы попросили его уехать так рано?»

Вскоре похожее мнение в колонке для Marca высказал спортивный врач Педро Луис Риполь:

«19 ноября Карим получил травму четырехглавой мышцы левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв фасции (соединительнотканной оболочки – Sports.ru), окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней.

Другими словами, мышечные волокна не были повреждены.

Сроки восстановления – примерно 21 день. Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с «Реалом», а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против «Леганеса», в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира».

Медицинский автор Sports.ru Артем Рыженко в телеграм-канале категорически не согласился с экспертом Marca:

«Чушь. 21 день – это минимум до возвращения в общую группу. Но надо понимать, что еще необходимо набрать форму и сыгранность с составом. Выпускать такого игрока сразу в финале или полуфинале можно было разве чисто символически».

Что случилось, когда Бензема отправляли домой из Катара?

Похоже, что тут корень нынешних недопониманий.

Как сообщало испанское медиа Libertad Digital, Карим не собирался уезжать из сборной, когда получил травму за несколько дней до старта ЧМ.

В «Реале», например, утверждают, что Бензема потребовалось всего три-четыре дня, чтобы вылечиться – а 15 декабря Карим сыграл за клуб в товарняке. Очевидно, выходить там было не обязательно, но у француза к тому моменту не осталось никаких проблем со здоровьем – логично предположить, что при необходимости и мотивации помочь сборной он был бы готов играть намного раньше. По словам представителей клуба, на товарищеский матч Карим вышел «без каких-либо физических проблем».

И все же в сборной от Бензема очень быстро отказались. Медиа передают содержание разговора Карима с Дешамом: когда стало ясно, что у игрока травма, тренер подошел со словами: «Жаль, Карим, что тебе придется уехать».

Источники отмечают: тогда форвард почувствовал, что не нужен главному тренеру сборной. Сам уезжать он не собирался, но в этой фразе было заложено однозначное указание.

Мотив Дешама, по данным L’Équipe, понятен: нападающий и тренер никогда не были единомышленниками. Инсайд от французского издания – игроки сборной почувствовали облегчение после отъезда Карима, до этого молодежи было некомфортно рядом с ним.

Без Бензема французы дошли до финала. Остается только догадываться, как сложилось бы с ним.

Фото: globallookpress.com/JB Autissier