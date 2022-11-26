Санчо пропустил ЧМ, но пока не вернется в «МЮ» – не готов морально и физически

«Не могу дать прогноз, когда это произойдет».

Джейдона Санчо после ухода из «Боруссии» как будто подменили. В 52 матчах во всех турнирах за «МЮ» он забил всего 8 голов и отдал 4 голевые. В «Дортмунде» было 50+64 в 137 играх.

Редкие проблески не помогли вингеру попасть на чемпионат мира. После этого Санчо укатил в Нидерланды работать по индивидуальной программе.

Тен Хаг подтвердил эту информацию, но не дал сроки возвращения:

«Мы не видели Джейдона в последних играх за «Юнайтед», так как он был не в форме. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы хотим, чтобы он закончил ее, и я надеюсь увидеть его в ближайшее время. Хочу вернуть его как можно быстрее, но не могу дать прогноз, когда это случится.

В начале сезона Джейдон провел несколько хороших матчей, но вскоре ключевых действий становилось все меньше и меньше. Это сочетание не только физического, но и психологического фактора. Мы пытаемся разобраться в этом вопросе и вернуть его ».

Похоже, Санчо не успеет восстановиться к 21 декабря, когда «МЮ» возобновит сезон в Кубке Лиги против «Бернли». Выбор в атаке у Тен Хага пока скудноватый: Санчо в Нидерландах, Роналду ушел, Бруну и Рэшфорд еще в отпуске после ЧМ. Остаются Марсьяль, Гарначо, Пельистри и Эланга.

Санчо почистил соцсети, тренируется с любителями, не поехал вместе с «МЮ» на сбор в Испанию

Когда Санчо не попал в английскую заявку на ЧМ, для Тен Хага это не стало неожиданностью: «У него было несколько хороших выступлений, и он прогрессировал, но последние недели Джейдон боролся с болезнью. И это нормально, что кто-то не вызывается в сборную на чемпионат мира. Каждый тренер берет на чемпионат только подходящих игроков».

После этого Сэмюэль Лакхерст из MEN сообщил, что Санчо хочет сконцентрироваться на возращении формы. Футболист почистил соцсети: удалил фотографии, убрал описания аккаунтов и аватарки. The Athletic сообщал, что Джейдон занимается в голландском любительском клубе «Росмален» – с тренерами, которых порекомендовал Эрик тен Хаг. Есть даже видео.

На прошлой неделе «Юнайтед» проиграл в товарняках «Кадису» (2:4) и «Бетису» (0:1). Санчо не поехал в Испанию, вот официальное заявление клуба: «Джейдон продолжает тренироваться по индивидуальной программе, чтобы вернуться к пиковому уровню. Клуб полностью поддерживает его».

Тен Хаг не сомневается в Санчо. Игрок остается в «МЮ»

Несмотря на все сложности, никаких сомнений в будущем Санчо не возникает. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Тен Хаг большой поклонник игрока, видит в нем большой потенциал, поэтому и прикладывает столько усилий для его перезагрузки. По данным Сэмюэля Лакхерста, в клубе впечатлены тем, как деликатно Тен Хаг справляется с ситуацией.

Не все так верят в 22-летнего полузащитника, на которого давит ценник в 80 миллионов фунтов. Санчо предстоит справиться со всеми ментальными проблемами, чтобы переубедить критиков.

А их уже немало.

Петер Шмейхель: «Немного разочарован в нем, у него такой талант. Да, я понимаю, что приехать играть на «Олд Траффорд» в таком статусе – это тяжело. Но Джейдон показал в «Дортмунде», на что он способен, а здесь просто сделал недостаточно для этого».

Габриэль Агбонлахор: «Когда смотрю матчи «Манчестер Юнайтед», то обращаю внимание на Антони, Рэшфорда, Фернандеша – по ним видно, что они готовы обыграть футболиста перед ними, хотят сделать что-то полезное, взять на себя ответственность у чужих ворот.

Санчо же, получив мяч, отдает пас назад. Будь я Люком Шоу, сказал бы Джейдону: «Хватит отдавать мне передачи, я даю тебе мяч для того, чтобы ты кого-нибудь обыграл». В «Боруссии» Санчо обыгрывал соперников постоянно. Неужели он настолько не уверен в себе, неужели он чувствует, что ему не хватает скорости и воображения для того, чтобы разобраться с соперником?»

Возможно, вера Тен Хага поможет Санчо вновь засверкать на поле.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Stefan Constantin; Gettyimages.ru/Michael Regan