Он даже не совсем шаман.

ЧМ-2022 на пит-стопе. Настало время по-настоящему интригующих сюжетов.

Знаменитый сенегальский шаман Поля Погба дал интервью изданию Parisien. Это тот самый персонаж, который стал важной частью эпохального осеннего скандала в семье игрока. Спустя всего несколько месяцев он прилетел в Париж – и лично опроверг сплетни.

Зовут его Бирам – и именно он наслал проклятье на Килиана Мбаппе, по словам Матиа Погба.

«Некоторые люди слишком далеко зашли в своей лжи, – объясняет Бирам.

Вся эта история с колдовством – чистая выдумка. Поль никогда не просил меня наложить проклятье на Килиана Мбаппе. Ни перед встречей «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед», ни при каком-либо другом случае. В наших разговорах мы с Полем почти не разговариваем о футболе, предстоящих матчах или его профессиональной карьере.

Мы с ним говорили о Килиане один раз в жизни – во время ЧМ-2018. После игры против Аргентины я сказал Полю: «С ума сойти. Какой он быстрый». Погба ответил: «Килиан – божий дар. с Он делает для нас столько хорошего».

Нас с Полем познакомил общий знакомый. Тогда он играл в Италии и собирался переезжать в Англию. Потом время от времени просто созванивались и дважды виделись в Манчестере. Мы рассуждали о Коране и главных аспектах нашей веры. Думаю, я убедил его, что материальные блага не имеют значения после нашей смерти. Единственное, что остается после нас, – добрые дела. И он искренне в это верит».

Шаман – не просто друг. Через него идут деньги Погба

Шаманство – не очень точное определение деятельности Бирама. Он марабут – смесь шамана-колдуна и мусульманского святого. В Сенегале они ближе к мудрецам, которые на основании Корана наставляют послушников.

С Полем они сошлись благодаря религии. Бирам все интервью восторгался Погба – особенно сильно шаман нахваливает щедрость Поля: «Щедрый человек. Цельный, интеллигентный. Он может дать много денег, но не даст кому попало. Через меня он ежемесячно покупал по 10 тонн риса в течение нескольких лет для маленькой деревни из Сенегала. Финансировал системы подачи воды в школы. Участвовал в реконструкции и обновлении сразу нескольких мечетей в разных странах мира.

Во время карантина весной 2020-го я рассказал ему о тяжелом положении бездомных, которые жили в Порт-де-ла-Шапель в Париже. Он сразу послал деньги. Просто хороший и добрый парень».

Parisien сделало несколько уточнений. Во-первых, шаман отказался называть конкретные суммы переводов между ним и игроком. Издание пишет, что Бирам не стеснялся брать процент с каждого. В доказательство приводится загадочная история из 2019-го – тогда Бирама поймали с незаконными 15 тысячами евро. Вероятно, эту сумму ему вручил Погба при личной встрече.

Официальные власти Франции недолюбливают африканских колдунов. Чаще всего их задерживают за незаконную медицинскую деятельность, мошенничество и неуплату налогов.

В последние несколько месяцев Бирам и Поль не общаются. Но марабут защищает старого друга: «Складывается впечатление, что история с колдовством позволила некоторым забыть главное. Погба похитили. Ему угрожали и потребовали несколько миллионов евро с автоматами в руках. Это его брат был шарлатаном, который только и делал, что брал деньги».

Напомните, а что за история?

Коротко. Полная хронология – здесь.

• В сентябре Погба рассказал полиции, что в марте его друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и требовали 13 млн евро. Злоумышленники обвинили Погба в том, что тот перестал помогать, начав профессиональную карьеру футболиста.

• О причастности старшего брата Матиа к преступной группе Поль узнал в июле. После инцидента в Париже он видел вымогателей еще несколько раз, в том числе в районе базы «Юве» в Турине. Тогда узнал, что в группу входит и Матиа. Поль обратился к клубному юристу и потом пошел в полицию.

• Сотрудникам полиции Погба говорил, что всегда помогал друзьям детства, пока в январе не выгнал одного из них из дома в Манчестере – с обвинениями в краже 200 тысяч евро с банковской карты.

• На сцену вышел шаман. Вымогатели угрожали рассказать, как Погба якобы просил Бирама наложить заклятие на Килиана Мбаппе. Поль эти обвинения опроверг, а прокуратура возбудила дело о попытке шантажа.

• Мбаппе встал на сторону Погба. «Я предпочту поверить партнеру. Больше у меня нет комментариев. Я совершенно отстранен от ситуации», – реагировал Килиан.

Что сейчас с Погба?

Продолжает тяжелое восстановление. Летом Погба получил травму мышц бедра, вызванную длительным периодом без игровой практики. Пытался форсировать возвращение, чтобы сыграть на ЧМ, но провалил сложнейшую задачу.

Погба так реагировал на пропуск ЧМ из-за повреждения: «У Бога были на меня другие планы».

Фото: globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, IMAGO/Jonathan Moscrop; Gettyimages.ru/Adam Pretty; unsplash.com/Marek Piwnicki