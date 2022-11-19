«Молитесь за Короля». Мбаппе, Кейн и весь футбольный мир переживают за здоровье Пеле

Легендарный бразилец всех успокаивает.

Сообщения об ухудшении здоровья Пеле встревожили футбольный мир. Во вторник 82-летнего бразильца госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки, а позже у него диагностировали респираторную инфекцию.

В субботу Reuters со ссылкой на Folha de Sao Paulo сообщил, что трехкратному чемпиону мира перестала помогать химиотерапия. И что теперь ему оказывают только паллиативную помощь. Однако затем в больнице Сан-Паулу заверили, что Пеле проходит лечение и его состояние стабилизировалось. Вскоре сам бразилец несколько успокоил переживавших:

«Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и следую лечению, как обычно. Хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую получил. Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое получаю от вас, наполняет меня энергией. Смотрите Бразилию на чемпионате мира! Большое вам спасибо за все».

Тем временем слова поддержки легендарному футболисту летят со всего мира.

«Молитесь за Короля 👑🙏🏽🇧🇷», – написал в соцсетях Килиан Мбаппе.

«Нам очень грустно слышать новости о его болезни, но мы желаем ему здоровья, не только я, но и вся сборная Англии. Он вдохновляет, невероятный человек», – заявил Харри Кейн.

Бразильцы перед матчем с Камеруном (0:1) подготовили баннеры в поддержку легенды.

В Катаре Пеле пожелали скорейшего выздоровления с помощью шоу дронов.

А на башне «Аспайр» рядом со стадионом «Халифа» появилось его изображение.

«Пеле – замечательный человек. Выдающаяся личность в мировом футболе. Мы можем просто молиться и надеяться на лучшее, но это очень грустные новости», – сказал Юрген Клинсманн.

Конечно, отреагировали и в «Сантосе»: «Весь мир желает вам всего наилучшего, король Пеле».

Фото: East News/Adrian DENNIS / AF, PNELSON ALMEIDA/AFP; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; REUTERS/Benoit Tessier, Hamad I Mohammed, Peter Cziborra, Jennifer Lorenzini; Gettyimages.ru/Richard Heathcote