😠⚽️ Роналду не успокаивается и хочет гол Уругваю себе. В деле уже ФИФА и технологии adidas

История с голом Бруну-Криштиану в ворота Уругвая не утихает и обрастает новыми подробностями. Дело дошло до ФИФА, Федерации футбола Португалии и Пирса Моргана.

А что случилось?

Португалия открыла счет в матче с Уругваем (2:0) на 54-й минуте – Бруну Фернандеш навесил на Криштиану Роналду в штрафную, и мяч оказался в воротах. Сначала было ощущение, что именно Криштиану коснулся мяча, но повторы четкого понимания не дали.

В итоге гол записали на Фернандеша. Операторы после этого решения выловили Криштиану – на его лице не было видно признаков расстройства.

Криштиану активно доказывает, что гол должны записать на него. С ним согласны Фернандеш и Морган

После матча посыпались инсайды и комментарии по этому поводу.

•‎ Как писал O Jogo, после финального свистка Роналду был уверен, что забил этот гол. В телетрансляцию попали слова нападающего по этому поводу. Он сказал: «Касание было. Мяч коснулся меня!»

•‎ Также в трансляцию просочился кадр, где Криштиану после окончания игры в разговоре с Бруну доказывал, что именно он забил гол. В качестве аргумента португалец активно показывал на область головы, которой он переправил мяч в ворота.

•‎ Экс-игрок сборной США Алекси Лалас делился любопытной информацией: «Я только что говорил с Пирсом Морганом. Он сказал, что Криштиану написал ему из раздевалки , подчеркнув, что, по его мнению, мяч коснулся его головы, а гол стоило записать на него». Сам Морган после матча поделился твитом с подобным содержанием.

•‎ Бруну тоже убедили аргументы Роналду. « Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану , казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто бы ни забил. Криштиану – нападающий, он ищет голы, это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», – сказал полузащитник.

•‎ Главный тренер Фернанду Сантуш в этом вопросе придерживался нейтралитета. На вопрос корреспондента Sports.ru Ярослава Сусова о том, важно ли ему, кто на самом деле забил гол, Сантуш ответил: «Наша команда сыграла отличный матч, а все остальное неважно».

Португалия хочет доказать, что гол забил Роналду, ФИФА проанализирует гол детально

Кажется, для португальской сборной было важно, чтобы гол засчитали именно на Роналду. В эфире El Chiringuito журналист Эду Агирре, который дружит с форвардом, сообщил, что Федерация футбола Португалии направит в ФИФА доказательства того, что первый мяч в игре забит именно Криштиану .

Неизвестно, отправила ли Федерация футбола Португалии какие-то доказательства, но ФИФА вскоре выкатила подробное объяснение, почему гол не засчитают на Роналду.

« Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом . Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе», – сказано в заявлении, которое ФИФА предоставила ESPN.

В каждом мяче, который используется на ЧМ-2022, есть датчик, фиксирующий каждое касание, произведенное игроками. Эта технология была внедрена для «помощи при определении офсайдов, а также неочевидных касаний».

Кажется, на этом история не закончится. Ждем новых участников и доказательств.

Фото: Gettyimages.ru/ Ryan Pierse, Laurence Griffiths, Justin Setterfield; кадры трансляции «Матч ТВ»