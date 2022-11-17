😠⚽️ Роналду не успокаивается и хочет гол Уругваю себе. В деле уже ФИФА и технологии adidas
История с голом Бруну-Криштиану в ворота Уругвая не утихает и обрастает новыми подробностями. Дело дошло до ФИФА, Федерации футбола Португалии и Пирса Моргана.
А что случилось?
Португалия открыла счет в матче с Уругваем (2:0) на 54-й минуте – Бруну Фернандеш навесил на Криштиану Роналду в штрафную, и мяч оказался в воротах. Сначала было ощущение, что именно Криштиану коснулся мяча, но повторы четкого понимания не дали.
В итоге гол записали на Фернандеша. Операторы после этого решения выловили Криштиану – на его лице не было видно признаков расстройства.
Криштиану активно доказывает, что гол должны записать на него. С ним согласны Фернандеш и Морган
После матча посыпались инсайды и комментарии по этому поводу.
• Как писал O Jogo, после финального свистка Роналду был уверен, что забил этот гол. В телетрансляцию попали слова нападающего по этому поводу. Он сказал: «Касание было. Мяч коснулся меня!»
• Также в трансляцию просочился кадр, где Криштиану после окончания игры в разговоре с Бруну доказывал, что именно он забил гол. В качестве аргумента португалец активно показывал на область головы, которой он переправил мяч в ворота.
• Экс-игрок сборной США Алекси Лалас делился любопытной информацией: «Я только что говорил с Пирсом Морганом. Он сказал, что Криштиану написал ему из раздевалки, подчеркнув, что, по его мнению, мяч коснулся его головы, а гол стоило записать на него». Сам Морган после матча поделился твитом с подобным содержанием.
• Бруну тоже убедили аргументы Роналду. «Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто бы ни забил. Криштиану – нападающий, он ищет голы, это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», – сказал полузащитник.
• Главный тренер Фернанду Сантуш в этом вопросе придерживался нейтралитета. На вопрос корреспондента Sports.ru Ярослава Сусова о том, важно ли ему, кто на самом деле забил гол, Сантуш ответил: «Наша команда сыграла отличный матч, а все остальное неважно».
Португалия хочет доказать, что гол забил Роналду, ФИФА проанализирует гол детально
Кажется, для португальской сборной было важно, чтобы гол засчитали именно на Роналду. В эфире El Chiringuito журналист Эду Агирре, который дружит с форвардом, сообщил, что Федерация футбола Португалии направит в ФИФА доказательства того, что первый мяч в игре забит именно Криштиану.
Неизвестно, отправила ли Федерация футбола Португалии какие-то доказательства, но ФИФА вскоре выкатила подробное объяснение, почему гол не засчитают на Роналду.
«Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом. Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе», – сказано в заявлении, которое ФИФА предоставила ESPN.
В каждом мяче, который используется на ЧМ-2022, есть датчик, фиксирующий каждое касание, произведенное игроками. Эта технология была внедрена для «помощи при определении офсайдов, а также неочевидных касаний».
Кажется, на этом история не закончится. Ждем новых участников и доказательств.
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Фото: Gettyimages.ru/ Ryan Pierse, Laurence Griffiths, Justin Setterfield; кадры трансляции «Матч ТВ»
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