Пока не определился с новым клубом.

Вокруг жаркого интервью Криштиану уже много инсайдов – хотя полностью оно выйдет только в четверг. Все потому что Фабрицио Романо пришел к блогеру Марку Голдбриджу (специализируется на «МЮ») и рассказал немало интересного.

Криштиану знает, что конец его карьеры в «МЮ» близок, но все еще не нашел новый клуб

• Роналду и Тен Хаг уважительно относились друг к другу и не говорили лишнего, чтобы сохранить позитивную атмосферу в клубе. Содержание интервью застало голландца врасплох.

• Роналду хотел быть полезным в ключевые моменты – он по-прежнему считает себя одним из лучших игроков в составе. Недостаток игровой практики – вероятно, главная причина разочарования в тренере.

• Роналду знает, что его время в «МЮ» подходит к концу, но он так и не определился с новым клубом. Вариант с «Наполи» отпадает – там слишком воодушевлены первой частью сезона (лидерство в Серии А, первое место в группе ЛЧ).

Владелец «Челси» Тодд Боули – большой поклонник Роналду. Но у клуба в приоритете приглашение Кристофера Нкунку, а еще лондонцы рассматривают потенциальную сделку по Эндрику (16-летний талант из Бразилии).

Daily Mail сообщил, что Криш провел переговоры с «Баварией», но в немецкой прессе слух опровергли. Журналист Sky Deutschland Флориан Плеттенберг отмечает, что Роналду не перейдет к чемпионам Германии: «Баварию» смущает его возраст.

Роналду сам захотел дать интервью: «Криштиану знает, что говорит правду. Иногда она ранит»

По словам Пирса Моргана, взявшего интервью, Криштиану вышел на него сам: «Все это было совсем недавно. Я думаю, ни для кого не секрет, что он чувствовал нарастающее глубокое разочарование из-за того, что происходило в «Юнайтед» в течение последнего года.

Больше всего он хочет, чтобы его уважали и ценили, а при Тен Хаге он этого не чувствует. Криштиану считает, что голландец сразу пытался заработать очки за счет него. Тренеру очень легко это делать, потому что он – главное имя и самая большая звезда. Он получает много заголовков [в прессе], что отвлекает от реальных проблем в клубе. Как сказал Криштиану в интервью, Тен Хаг хорошо умеет говорить в СМИ одно, а за кадром – совсем другое.

Роналду почувствовал, что пришло время высказаться. Знал, что это произведет фурор и наведет шороху, но он также чувствовал, что должен это сделать.

Он знает, что люди будут критиковать его, но он также знает, что говорит правду. Иногда правда ранит», – сказал телеведущий.

Тен Хаг не хочет видеть Роналду в команде, а клуб (судя по инсайдам) уже опроверг два его тезиса

• Партнеры Криштиану недовольны его высказываниями. По информации The Telegraph, игроки «Ман Юнайтед» уважают его прошлые достижения, но в последнее время разочарованы поведением.

Согласно одному источнику, футболисты «МЮ» «не прольют ни слезинки», если португалец покинет команду в ближайшее время. Считается, что действия Роналду дестабилизировали ситуацию в то время, как остальные игроки едины.

• ESPN пишет, что разбираться с Роналду будет лично Эрик тен Хаг. И тренер считает, что нападающий больше не должен играть за манкунианцев. По мнению Тен Хага, португалец зашел слишком далеко, критикуя не только тренера, но и весь клуб. Ради решения этого вопроса голландец даже отложил отпуск с семьей.

• «МЮ», судя по инсайдам, уже опроверг некоторые тезисы из интервью Криштиану: ESPN сообщил, что летом португальца не принуждали к уходу, а инфраструктура «МЮ» уже обновилась: бассейн, столовую и восстановительную зону давно освежили. А на строительство современного зала для аналитических занятий и зала для конференций потратили больше 200 тысяч фунтов – все это по просьбе Тен Хага.

• Но это лишь инсайды – официально «МЮ» пока ограничился сухим заявлением:

«Клуб обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности, которые формируются среди игроков, главного тренера, персонала и болельщиков».

Фото: globallookpress.com/Andrew Yates, Darren Staples