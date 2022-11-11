Ройс пропустит ЧМ из-за травмы. Этот кошмар преследует его всю карьеру

Бедный Марко.

Марко Ройс не поможет сборной Германии на ЧМ в Катаре. Sky Sport Deutschland пишет, что Марко еще не восстановился от травмы связок голеностопа – повреждение он получил еще в сентябре.

Это пятый крупный турнир, который капитан «Боруссии» пропускает из-за проблем со здоровьем.

Ханси Флик до последнего надеялся, что Марко выздоровеет и заменит травмированного Тимо Вернера. Ruhr Nachrichten сообщает, что между игроком и Фликом была устная договоренность – Марко поедет в Катар, если сыграет хотя бы один полный матч до турнира.

Для Марко это личная трагедия.

ЧМ-2014 – травма за день до отлета в Бразилию

Ройс признает, что пропуск ЧМ в Бразилии он не может забыть до сих пор. Именно тот сезон Марко особенно удался – немец набрал 43 балла по гол+пас во всех турнирах и собирался на турнир в качестве одного из главных лидеров команды.

За день до отлета в Бразилию немцы проводили последний товарищеский матч со сборной Армении. За три минуты до перерыва Ройс пошел в отбор в центральном круге, хотя необходимости совсем не было. Итог – разрыв связок левой лодыжки и два месяца покоя.

«Грустная новость для всех нас. Марко здорово работал на поле и тренировках. Ройс играл ключевую роль в сборной Германии», – говорил Йоахим Лев.

В Бразилии немцы обыграли всех. После победы в финале над Аргентиной Марио Гетце вынес майку Марко на награждение, но церемонию Ройс не смотрел – выключил телевизор и ушел спать сразу после финального свистка.

«Ваша мечта воплотилась в жизнь. Спасибо тебе, брат, за твой жест», – отписал Ройс в твиттере.

Евро-2016 – травма в финале Кубка Германии

Перед Евро Ройс тоже был лидером сборной, но вновь пропустил крупный турнир – помешало повреждение, полученное в финале Кубка Германии («Боруссия» еще и проиграла «Баварии» с Робертом Левандовским в составе). Вы наверняка помните то самое грустное фото.

«Такие вещи причиняют большую боль. Надеюсь, Марко сможет направить эти эмоции в позитивное русло», – сказал Бенедикт Хеведес.

Марко пропустил полгода, но после возвращения страдал от постоянных травм – грустил даже тренировавший «Баварию» Карло Анчелотти: «Жаль, что Ройс пропускает игру и так часто травмируется. Марко – фантастический футболист. Он очень талантлив».

Кубок Конфедераций-2017 – порвал кресты

В мае-2017 Ройс снова сломался перед крупным турниром – Кубком Конфедераций в России. Игрок перенес операцию из-за разрыва задней крестообразной связки правого колена.

«Хуже всего, что ты все время один, когда восстанавливаешься после травмы. Это самая сложное, – рассказывал позже Ройс. – Мне это реально надоело уже после трех недель. Это очень жестокий психологический тест, потому что всегда должен работать один. Мы получаем много денег как топ-игроки, но иногда платим большую цену, жертвуя здоровьем. Я бы отдал все деньги, чтобы снова быть здоровым. Чтобы делать то, что я люблю – играть в футбол».

Лев всегда подчеркивал, что рассчитывает на Ройса: «Мне больно смотреть на его мучения. Когда стало ясно, что на Кубок Конфедераций мы едем без Марко, я сказал ему, что это не конец и он все еще один из самых важных наших игроков. Мы ждем его и знаем, что он вернется еще более сильным, чем прежде».

ЧМ-2018 – первый успех

Тренер сдержал слово. Марко почти полностью пропустил сезон перед турниром, но вышел на поле, когда Германия проигрывала Мексике в первом туре группового этапа.

Это было важно для Марко. В марте 2018-го он уверял, что точно сыграет на ЧМ в России и не примет другого исхода: «Жду ЧМ с нетерпением. Чем ближе турнир, тем больше мой ажиотаж. Посмотрим, какое решение примет тренер – но я спокоен. Из-за травмы я ЧМ не пропущу».

Ройс приехал, но немцы провалились – Марко даже не попробовал плей-офф, а Лев перед матчем говорил, что у игрока постоянно сводило ноги.

На Евро-2020 не поехал из-за усталости

На Евро-2020 немец не поехал уже по личным причинам. Позже Марко признался – он осознал, что его организм не выдерживает нагрузок после изнурительного постковидного сезона.

«После сложного, изматывающего и удачного сезона я вместе с тренером сборной решил не ехать на чемпионат Европы. Трудное решение, потому что я горжусь шансом сыграть за Германию. Но после очень напряженного года для меня и «Боруссии» я дал телу время на восстановление.

Поддержу команду как фанат и буду держать пальцы скрещенными», – писал Ройс перед турниром.

К сожалению, в этот раз снова придется побыть просто фанатом.

Фото: Gettyimages.ru/Simon Hofmann/Bongarts, Lars Baron/Bongarts, Alex Grimm/Bongarts, Alexander Hassenstein, Friedemann Vogel – Pool, Dean Mouhtaropoulos