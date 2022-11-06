У «Арсенала» рекорд по очкам на старте АПЛ. 7 из 8 команд стали чемпионами после такого начала

34 из 39 возможных.

«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ благодаря гостевой победе над «Челси» (1:0). Единственный гол у защитника Габриэла: пропихнул мяч после подачи Сака с углового. Теперь у команды Микеля Артеты 11 побед в 13 матчах сезона АПЛ, разница мячей – 31:11.

Лондонцы очень хороши: набрали 34 очка после 13 туров. Это рекорд клуба и один из лучших результатов в истории АПЛ, то есть за 30 лет с 1992-го.

Самое любопытное: до этого было восемь случаев, когда набирали 34+ очка по итогам первых 13 матчей в АПЛ – и только один раз в итоге команда не добиралась до титула («Ньюкасл»).

Вспомним героев.

• Сезон-1993/94 – «Ман Юнайтед» тоже набрал 34 очка и стал чемпионом. Но тогда был серьезный отрыв: аж +11 от «Норвича», «Арсенала» и «Блэкберна» (такую верхушку АПЛ сейчас и не представишь).

• Сезон-1995/96 – как раз «Ньюкасл» с 34 очками. «Юнайтед» шел вторым (29), но в итоге забрал титул. «Ньюкасл» стал вторым – но это все равно их самый высокий результат за 69 лет.

• Сезон-2005/06 – «Челси» с 34 очками сделал отрыв от «МЮ» (27) и взял золото. Тогда команда Жозе Моуринью выиграла не только АПЛ, но и Суперкубок Англии (отняли у «Арсенала»). Лучшим бомбардиром сезона снова стал Фрэнк Лэмпард (20 голов).

• Сезон-2006/07 – тут впереди опять «Манчестер Юнайтед» (34 очка). «Челси» шел вторым (31) – в таком же порядке и закончили чемпионат.

• Сезон-2011/12 – первое чемпионство «Сити» в истории АПЛ. Тогда банда Роберто Манчини сразу рванула вперед (35 очков в 13 турах), вторым шел «Тоттенхэм» (31). Итог мы все помним: магия от Серхио Агуэро на 93:20– и «Ман Юнайтед» остался вторым.

• Сезон-2017/18 – «Сити» выдал самый мощный старт в истории АПЛ (37 очков за 13 туров). Команда шла без поражений (12 побед и 1 ничья), а «МЮ» с Жозе Моуринью был вторым (29 очков). Пеп Гвардиола, конечно, не упустил титул – первый в английской карьере.

• Сезон-2018/19 – и вновь «Сити» (35 очков). Здесь чемпионство опять досталось Пепу, хотя «Ливерпуль» подобрался очень близко: 98 очков против 97.

• Сезон-2019/20 – первый случай с «Ливерпулем», зато какой. Повторили достижение «Сити» (37 очков) и с запасом выиграли золото. Кстати: после 13-го тура вторым шел «Лестер» (29 очков), но в итоге он стал только пятым.

Как думаете, чей путь повторит «Арсенал» – тех, кто добирался до титула, или все же «Ньюкасла»? «Ман Сити» в двух очках позади.

Фото: REUTERS/John Sibley; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Michael Regan