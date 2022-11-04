Дикая группа в ЛЕ: у всех (!) команд по 8 очков. В итоге «Лацио» едет в Лигу конференций

Все решила разница мячей.

Группа F – самая безумная в Лиге Европы. Все 4 команды набрали по 8 очков, итоговые места определили по дополнительным показателям.

Перед последним туром в лидерах шли «Лацио» и «Штурм» (по 8 очков), за ними – «Фейеноорд» и «Мидтьюлланд» (по 5). Но все перевернулось: голландцы переиграли итальянцев (1:0), а датчане – австрийцев (2:0).

Так «Фейеноорд» и «Мидтьюлланд» тоже набрали по 8 очков и залетели в плей-офф ЛЕ – все благодаря лучшей разнице мячей (голландцы впереди, потому что больше забили).

Что учитывают при равенстве очков?

Напомним о критерях при равенстве очков у двух (и более) команд:

• большее количество очков, заработанное в матчах между этими командами;

• разница голов в матчах между этими командами;

• количество голов, забитых этими командами, в матчах между собой;

Если этого мало и показатели команд равны, подсчеты ведут сюда:

• критерии очных встреч применяются к каждой паре команд (если команд под вопросом больше двух);

• разница голов во всех матчах группы;

• количество голов, забитых во всех матчах группы;

• количество гостевых голов, забитых во всех матчах группы;

• количество побед во всех матчах группы;

• количество гостевых побед во всех матчах группы;

• наименьшее количество дисциплинарных баллов (красная карточка – 3 очка, желтая – 1, красная из-за двух полученных желтых – 3);

• последний критерий – превосходство по клубному коэффициенту.

Как прошел 6-й тур?

«Лацио» в Лигу конференций отправил нападающий «Фейеннорда» Сантьяго Хименес – его гол стал единственным в матче. А у «Мидтьюлланда» все решила связка Дрейер–Исаксен. У бывшего игрока «Рубина» (продали за 5 млн евро) дубль из голов, а у его партнера – из ассистов.

Так «Штурм» стал первой командой, занявшей последнее место в группе ЛЕ, несмотря на 8 очков. Австрийцам должно быть еще обиднее, учитывая, что в прошлом туре «Штурм» прибил «Фейеноорд» на 93-й минуте и сохранил шансы на плей-офф. Победный на счету полузащитника Отара Китеишвили. Если вам тоже жаль «Штурм», можно посмотреть нашу подборку самых крутых грузинских легионеров.

Еще раз фиксируем:

1. «Фейеноорд» – прямое попадание в 1/8 финала Лиги Европы.

2. «Мидтьюлланд» – выход в раунд плей-офф ЛЕ, где предстоит встреча с командами с третьих мест ЛЧ. Победители противостояний попадут в 1/8 финала.

3. «Лацио» – увлекательное путешествие в раунд плей-офф Лиги конференций. Там ожидается борьба с командами со вторых мест групп ЛК за 1/8 финала ЛК.

4. «Штурм» – эх.

Это даже веселее запутанной группы D в ЛЧ

В Лиге чемпионов-2022/23 тоже был дикий квартет – с «Тоттенхэмом», «Айнтрахтом», «Марселем» и «Спортингом». Тут любой мог как выйти в плей-офф, так и вылететь. В итоге драматично рухнул «Марсель» (1:2 с «Тоттенхэмом»).

А дальше прошли «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» – немцы вырвали победу у «Спортинга» (2:1), который устраивала даже ничья. Забавно, что «Спортинг» закончил свой матч чуть раньше – и на момент финального свистка занимал четвертое место. Но потом очень помог «Тоттенхэм».

Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio; East News/ERWIN SCHERIAU/AFP