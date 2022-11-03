Восторг и шок смешались на лице 17-летнего Льюиса из «Сити». Впервые в старте – и сразу гол!

Супердебют защитника.

«Ман Сити» обыграл «Севилью» в полутоварищеской игре последнего тура ЛЧ – 3:1. После первого тайма уступали, пришлось героически отыгрываться.

Помог воспитанник – и это было очень эмоционально!

На 52-й минуте Хулиан Альварес прервал передачу Алекса Теллеса и изящно выкатил на самый угол вратарской. Туда ворвался 17-летний защитник Рико Льюис – ускорился и в касание точно пробил. Оцените:

Рико и сам не мог поверить глазам. В хайлайты попало не все, так что давайте проникаться отдельно.

Вы только взгляните на это лицо – смесь счастья и шока от того, что сейчас случилось.

Все-таки больше шока и удивления, да?

Точно да!

Льюис стал самым молодым автором гола «Ман Сити» в Лиге чемпионов. А еще Рико побил рекорд Карима Бензема: англичанин забил в 17 лет и 346 дней в первом матче в старте , Карим делал то же самое в 17 лет и 352 дня в далеком 2005-м.

После этого горожане затолкали еще два, а УЕФА признала юного Льюиса игроком матча.

«У него огромный талант. Он с нами уже достаточно долго и мы видим его потенциал. Когда он будет играть чаще, то вы получите возможность посмотреть на парня во всей красе, – уверяет Рубен Диаш. – У него блестящие данные. Ему просто нужно продолжать работать».

«Ман Сити» уже готовит парню профессиональный контракт до 2025-го. Через две с половиной недели Рико как раз будет 18 лет.

А когда вы предыдущий раз испытывали такие эмоции?

Фото: REUTERS/Carl Recine