Видели дэб от Павара? Он посвятил его не Погба, а погибшему рэперу

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«Бавария» в последнем туре ЛЧ уверенно переиграла «Интер» – 2:0.

Один из мячей на счету защитника Бенжамена Павара: на 32-й минуте француз забил после шикарной подачи Йозуа Киммиха с углового. Это особенный гол для 26-летнего игрока – недавно его поймали за вождением в нетрезвом виде, а журналист Флориан Плеттенберг писал, что парень несчастлив в «Баварии» и старательно избегает Юлиана Нагельсманна.

Мяч в ворота «Интера» Бенжамен отметил дэбом – фирменным празднованием, которое долго считалось фишкой Поля Погба, но потом пошло в массы. Показалось, что француз просто поддержал соотечественника, который точно пропустит ЧМ-22 в Катаре из-за травмы.

Но это не так.

Павар почтил память рэпера. Takeoff популяризовал дэб

Бенжамен почтил память Takeoff. 28-летнего рэпера застрелили в Хьюстоне после ссоры из-за игры в кости.

Кершник Кари Болл или же Takeoff – американский рэпер и участник культового хип-хоп-трио Migos, которое гремело на всю рэп-индустрию в 2010-х. В составе было три рэпера: Quavo, Takeoff и Offset – в дальнейшем Offset покинул проект, и Migos превратились в дуэт.

Американское издание Pitchfork уверено, что влияние, которое Migos оказали на рэп за последние 10 лет, невозможно измерить. Например, аж в 2013-м Migos выпустили подаривший им в последствии известность «Versace» – позже на песню сделал ремикс Дрейк, которого считают одним из главных музыкантов в мире.

У Migos несколько альбомов, которые удостаивались высоких оценок от музыкальных критиков и постоянно светились в топах чартов. В 2017-м группа попала в скандал: рэпер XXXTentacion открыто заявил, что Migos напали на него, избили и угрожали пистолетами. Продолжения история не получила, а в июле 2018-го погиб и сам Джасей Онфрой.

Именно Migos стала одной из тех групп, кто популяризировал движение «дэб» – возможно, его Погба подсмотрел именно у них.

А Павар проникся. Как и тысячи других людей.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Moscrop