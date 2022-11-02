У «Баварии» новый рекорд ЛЧ – 6 побед в группе из 6 второй год подряд. И это с «Интером» и «Барсой»

Не без спорных судейских решений.

«Бавария» в заключительном туре ЛЧ в ничего не значащем для себя матче обыграла «Интер» (2:0).

Начало матча выдалось для мюнхенского клуба непростым – в течение первых 10 минут «Интер» создал сразу три острейших момента. Один из них завершился попаданием мяча в руку Садьо Мане в штрафной «Баварии» после удара Бареллы. Арбитр посмотрел эпизод на мониторах, но ставить пенальти не стал.

Но самым опасным моментом этого отрезка стал удар Лаутаро мимо ворот с нескольких метров. Аргентинцу было сложно подстроиться под мяч, но посмотрите, из какого положения он бил!

«Бавария» не простила. На 32-й минуте после подачи Йозуа Киммиха с углового мяч в ворота головой вонзил Бенжамен Павар. Кстати, удара с угла вообще не должно было случиться – арбитр ошибочно посчитал, что мяч ушел от Стефана де Врея.

До перерыва счет не изменился – хотя «Бавария» еще успела провести несколько кинжальных контратак, который завершились опасными ударами Мане и Кингсли Комана.

Во втором тайме «Интер» и «Бавария» обменялись голами, которые отменили из-за офсайдов, а точку в матче поставил Эрик-Максим Шупо-Мотинг – камерунец роскошно попал в девятку из-за штрафной.

За шесть последних матчей камерунец забил семь голов и сделал три ассиста – по Левандовскому «Бавария» явно не скучает и уже хочет продлить с Эриком контракт.

•‎ После матча Юлиан Нагельсманн особо выделял молодых игроков и сдержанно порадовался результату «Баварии» в групповом этапе.

«Это было очень хорошее и зрелое выступление. Игроки, которые мало играли до сегодняшнего дня, показали себя очень хорошо. В конце концов, у нас на поле был очень молодой состав с Гравенберхом, Станишечем, Ваннером, Телем. Тренеру очень приятно знать, что он может делать замены без потери качества. Мы очень хорошо провели групповой этап, но это ничего не будет значить, если не добьемся успеха в плей-офф. Нам нужно пройти дальше, чем в прошлом году. С нынешним настроем в команде я уверен в ней», – сказал Нагельсманн.

•‎ «Бавария» в очередной раз показала свою монструозность. Мюнхенцы выиграли 6 из 6 матчей в довольно тяжелой группе с «Интером», «Барселоной» и «Викторией» с разницей мячей 18:2. Просто вау!

•‎ Не впечатлило? Тогда держите еще один статистический факт: «Бавария» – первый клуб в истории ЛЧ, который в двух сезонах подряд выбил 6 побед из 6 в групповом этапе . В прошлом сезоне соперниками мюнхенцев были та же «Барселона», «Бенфика» и киевское «Динамо».

До этого «Бавария» смогла выиграть все матчи в группе еще и в сезоне-2019/20.

Во всех играх в группе до этого побеждали «Милан» (1992/93), «ПСЖ»(1994/95), «Спартак» (1995/96), «Барселона» (2002/03), «Реал» (2011/12, 2014/15), «Аякс» (2021/22) и «Ливерпуль» (2021/22).

Фото: East News/IMAGO/Revierfoto