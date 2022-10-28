«Арсенал» и «МЮ» вышли в плей-офф ЛЕ, «Роме» грозит нервотрепка – гарантировала только Лигу конференций

В менее статусных еврокубках тоже борьба! Смотрим расклады перед шестым туром.

Напомним регламент.

Из группового этапа Лиги Европы есть целых четыре пути.

Первое место – прямое попадание в 1/8 финала. Второе место – выход в раунд плей-офф, где предстоит встреча с командами с третьих мест ЛЧ. Победители противостояний попадут в 1/8 финала.

Третье место – увлекательное путешествие в раунд плей-офф Лиги конференций. Там ожидается борьба с командами со вторых мест групп ЛК за 1/8 финала ЛК.

Четвертое место – путь домой.

А теперь главные интриги шестого тура.

• «Рома» Моуринью выиграла в гостях у ХИКа, но пока не избежала неприятностей – в шестом туре дома играет с «Лудогорцем», для выхода в плей-офф ЛЕ (шансов на первое место нет) нужна только победа, другие исходы – путь в Лигу конференций.

• Лидер Бундеслиги «Унион Берлин» пока тоже ничего не решил. Он идет вторым и на два очка опережает «Брагу». Чтобы ни от кого не зависеть и выходить в плей-офф, нужно в гостях обыгрывать бельгийский «Юнион».

• «Ман Юнайтед» поборется за выход напрямую в 1/8 финала – нужно в гостях обыгрывать «Реал Сосьедад», забив минимум два гола.

• Группа F – пока нераспутываемый клубок. «Лацио» и «Штурм» пока в лидерах с 8 очками, за ними – «Фейеноорд» и «Мидтьюлланд» с 5. В шестом туре голландцы примут итальянцев, а датчане – австрийцев. Теоретически может получиться так, что все четыре команды наберут по 8 очков. Тогда все решит разница мячей.

• «Монако» (7 очков) в шестом туре примет «Црвену Звезду» (6 очков), а «Трабзонспор» (6 очков) – «Ференцварош». В этой группе отдохнуть может только клуб Станислава Черчесова

А что там в Лиге конференций?

В группе D завтра сыграют перенесенный из-за тумана матч «Кельна» и «Словацко» (по 4 очка), пока в квартете лидирует «Ницца», которая по доппоказателям опережает «Партизан» (по 8 очков).

Напомним и схему Лиги конференций.

Первое место – 1/8 финала.

Второе место – выход в плей-офф, где предстоит встреча с третьими командами Лиги Европы.

Третье и четвертое место – путь домой.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria