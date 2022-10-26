😳 «Барселона» вылетела из группы 2-й год подряд! Забывает, что такое плей-офф ЛЧ

Это впервые за 20 с лишним лет.

Хави перестал верить еще две недели назад, но чисто технически все произошло только сейчас: после победы «Интера» над «Викторией» Пльзень у «Барселоны» не осталось математических шансов на плей-офф Лиги чемпионов.

Да, их домашняя игра с «Баварией» из вечернего слота теперь влияет только на борьбу мюнхенцев с миланцами за первое место в группе – а «Барса» точно финиширует третьей, потому что «Виктории» не выпрыгнуть с последней строчки, она там с нулем.

Теоретически каталонцы еще могут сравняться с «Интером» по очкам – тоже набрать 10, но это все равно не выведет их на второе место. Миланцы в любом случае останутся выше за счет личных встреч : они выиграли дома и сыграли вничью на «Камп Ноу».

Поэтому для «Барсы» это точно вылет.

• «Барселона» второй раз подряд не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов. Год назад интрига сохранялась до последнего тура, в решающем матче тогда проиграли «Баварии» со счетом 0:3 и тоже заняли третье место. В Лиге Европы дошли до четвертьфинала и остановились на «Айнтрахте», будущем чемпионе.

• Дважды подряд так рано «Барса» не вылетала из Лиги чемпионов с конца 90-х . В сезоне-1997/98 прошли в группу через квалификацию (выбили латвийский «Сконто»), но заняли последнее место с «Ньюкаслом», ПСВ и выигравшим киевским «Динамо». Через год опередили только датский «Брондбю», а «Ман Юнайтед» и «Бавария» финишировали выше. Еще «Барса» вылетала после группы в 2000-м (пропускала «Лидс» и «Милан»), но через год после квалификации доходила до полуфинала ЛЧ.

• «Барселона» движется по нисходящей: полуфинал ЛЧ-2019 (с теми самыми 0:4 на «Энфилде»), четвертьфинал и 2:8 от «Баварии» в ковидный сезон, вылет от «ПСЖ» в 1/8 финала сезона-20/21 и теперь два подряд непопадания в плей-офф.

• Формально Хави – второй тренер, с которым «Барселона» не выходит из группы два раза подряд. Первый такой – Луи ван Гал, это с ним каталонцы проживали тот странный период в конце 90-х, когда дважды стали чемпионами, но в эти сезоны вылетали из группы ЛЧ. Он же после тех вылетов довел команду с капитаном Хосепом Гвардиолой до полуфинала.

Неочевидный побочный эффект от вылета сейчас – экономические проблемы. Из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» лишится около 30 млн евро дохода, они пришли бы как бонусы от УЕФА (больше 20 млн) и заработок на проведении домашних матчей повышенного интереса. На эти деньги в клубе точно рассчитывали – руководство не скрывает, что бюджет формируется с прицелом на выход в четвертьфинал ЛЧ.

Вероятно, «Барселоне» понадобится компенсировать эту еврокубковую неудачу новыми финансовыми рычагами. Несколько вариантов мы уже обсуждали здесь – скорее всего, придется снова продавать активы.

В этом сезоне у «Барсы» все намного лучше дома в чемпионате: команда в чемпионской гонке с «Реалом», отстает от мадридцев на три очка, проиграла всего раз за 11 туров – в класико.

До перерыва на чемпионат мира у каталонцев еще три тура Ла Лиги и турнирно бессмысленная игра с «Викторией». А 16 февраля – первый матч 1/16 финала Лиги Европы против команды, которая заняла второе место в группе ЛЕ. Какой именно – узнаем на жеребьевке 7 ноября.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos