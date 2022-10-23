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Первый ассист Миранчука в «Торино»! Помог обыграть «Удинезе», до этого забивал «Монце»

Ола Айна Ола Айна
Никола Влашич Никола Влашич
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Иван Юрич Иван Юрич
Торино Торино
Удинезе Удинезе
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Ранее из-за травмы пропустил 1,5 месяца.

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Торино» на выезде обыграло «Удинезе» – 2:1. Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отметился результативным действием – отдал голевой пас на нигерийца Олу Айну. Предголевую передачу оформил Никола Влашич: продавил на фланге защитника «Удинезе» и выкатил в центр на Миранчука.

Голевой пас с «Удинезе» – второе результативное действие Алексея в этом сезоне после гола «Монцы» в первом туре Серии А. В том же матче Миранчук получил повреждение двуглавой мышцы бедра и вылетел до начала октября, пропустив шесть игр в чемпионате.

«Сочувствую Миранчуку, он забил, но выбыл на длительный срок. Нам действительно будет его не хватать, он уникальный футболист для нашей команды», – с заметным сожалением говорил главный тренер «Торино» Иван Юрич.

Россиянин вернулся в состав к матчу с «Наполи» 1 октября. В нем он провел на поле 68 минут, а «Торино» проиграл 0:1. В игре с «Эмполи» Алексей отыграл же 74 минуты, но туринцы все равно потеряли очки – 1:1.

Первый полный матч за «Торино» Миранчук провел в дерби с «Ювентусом» (0:1). Встреча с «Удинезе» наконец прервала пятиматчевую безвыигрышную серию туринцев. Алексей встретил победу уже на скамейке запасных, его заменили на 61-й минуте.

Удинезе – Торино 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
23 октября, 13.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 14 Айна, 1:1 – 26 Деулофеу, 1:2 – 69 Пеллегри.
УдинезеСильвестри, Эбосс, Бийол, Перес (Эхизибуэ, 81), Удоджи, Перейра, Уолас (Несторовски, 81), Макенго (Арслан, 65), Самарджич (Ловрич, 65), Деулофеу, Саксесс (Бету, 65).
ТориноМилинкович-Савич, Айна, Схюрс, Буонджорно, Зима, Лазаро (Войвода, 61), Миранчук (Радонич, 61), Влашич, Лукич, Риччи (Линетти, 66), Пеллегри (Карамо, 90).
Предупреждения:
Саксесс (32), Лазаро (34), Айна (68), Милинкович-Савич (71), Деулофеу (72), Бийол (85), Линетти (86).

Новый клуб Миранчука не всегда был середняком. В 90-е «Торино» побеждал «Реал», играл в финале еврокубка и мечтал о скудетто

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