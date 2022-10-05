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Украина примет ЧМ-2030? Подаст заявку вместе с Испанией и Португалией

Луис Рубиалес
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Шансы высокие.

Украина вместе с Испанией и Португалией подаст заявку на проведение ЧМ-2030. The Times пишет, что стороны уже договорились организовать матчи одной из групп на территории Украины.

«Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу, – сказал президент Испанской футбольной федерации Луис Рубиалес. – Я убежден, что наша заявка стала намного лучше, чем раньше. Футбол универсален – и если он способен изменять жизни людей, то его следует использовать во благо».

Правительство Испании одобрило инициативу, а вот португальцы пока молчат. Заявку наверняка поддержат в УЕФА: в сентябре Александер Чеферин заявил, что хочет увидеть ЧМ-2030 в Европе и назвал презентацию Португалии и Испании самой привлекательной из-за отличной инфраструктуры. «Мы говорили про это. Я считаю, они должны получить этот ЧМ. УЕФА сделает все, чтобы помочь испанцам и португальцам».

Окончательно решение примут на Конгрессе ФИФА в 2024-м.

Кто еще претендует на ЧМ-2030?

Желающих много. К тому моменту турнир расширится до 48 участников, поэтому страны объединяются для совместных заявок. 

• Саудовская Аравия, Египет и Греция.

• Болгария, Румыния и Сербия.

• Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай. Они настаивают, что столетний юбилей чемпионатов мира должны отмечать там, где все и началось в 1930-м, то есть в Уругвае.

Также о совместной заявке думают:

• Великобритания и Ирландия.

• Колумбия, Перу и Эквадор.

• Марокко планирует объединиться с Алжиром и Тунисом.

У кого больше шансов получить ЧМ?

Главным конкурентом европейской заявки считают самый экзотический союз: Саудовская Аравия – Египет – Греция. Мы разбирали их перспективы в отдельном тексте.

Если коротко: руководители ФИФА давно ведут себя как бизнесмены, а с саудитами у руководителя организации Джанни Инфантино хорошие личные отношения. В 2019-м он даже снимался в проморолике министерства спорта Саудовской Аравии, после чего его раскритиковали правозащитники.

Очевидная проблема заявки – принцип ротации континентов (в 2022-м турнир пройдет в Катаре, в 2026-м – в США, Канаде и Мексике). Все понимают, что Саудовская Аравия выступает основным спонсором совместного проекта и играет в нем главную роль. Возможно, ситуацию спасет план по проведению финала в Египте, но пока европейская заявка все равно выглядит предпочтительнее. 

ЧМ-2030 может пройти в Саудовской Аравии, Египте и Греции. Как появился такой странный альянс?

Фото: REUTERS/Denis Balibouse; East News/KARIM JAAFAR / AFP; Gettyimages.ru/Keystone

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