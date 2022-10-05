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«Брюгге» – 9 из 9! Снести «Атлетико» помог испанец, который забивал за «Барсу» Хави и был не нужен «Эспаньолу»

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Вау!

Главная сенсация лигочемпионского вторника приключилась в Бельгии: «Брюгге» героически осилил «Атлетико» со счетом 2:0 – и удержался лидером группы B.

У «Брюгге» 9 из 9 очков в компании «Байера», «Порту» и «Атлетико». Разница мячей тоже космическая – 7:0.

Первые полчаса команда Симеоне зажимала соперника возле ворот и регулярно проверяла Симона Миньоле. Бывший вратарь «Ливерпуля» не дрогнул. А на 30-й минуте «Брюгге» наказал мадридцев за ужасную реализацию: нападающий Ферран Жуджла проскользнул мимо защиты «Атлетико», уложил Науэля Молину на газон. Дальше прострел на Камала Соуа – и гол.

После этого «Брюгге» снова подсел и кусал команду Чоло редкими контратаками. На 62-й минуте тактика дала плоды: Бьюкенен прекрасно зацепился за мяч в штрафной и здорово оставил под удар все тому же Жуджле. Бельгийцы повели в два мяча.

На 75-й минуте Гризманн запорол пенальти и не дал «Атлетико» вернуться в матч. Антуан вышел в старте – и особо не выделился. Мадридцы создали еще несколько моментов возле ворот Миньоле, но прийти в себя после незабитого пенальти не смогли.

Кто такой Жуджла – герой матча с «Атлетико» (1+1)?

«В футболе мне часто говорили, что я недостаточно хорош. Не называя причин, – делился Ферран Жуджла с бельгийским Sport Voetbal Magazine. – Просто выкидывали – и все. Меня два раза выгоняли из «Эспаньола», а «Валенсия» и «Дамм» отказывались брать. Наверное, это сформировало мой характер». 

В 16 лет Жуджла хотел бросить футбол. Его выгнали из академии «Эспаньола». Он не знал, что делать дальше. Всю жизнь мечтал о футболе, но карьера рассыпалась. Ферран стал больше учиться и меньше тренироваться (всего два раза в неделю). Были сомнения: а стоит ли вообще продолжать?

Через год Феррана вернули в академию. Но в родном клубе ему не слишком доверяли, отправляли по арендам и не подпускали к основе. Полтора года назад 22-летний Жуджла висел во второй команде «Эспаньола» с капитанской повязкой, но ни разу даже не тренировался с основой. Ему доверял только один человек – тренер дубля Хосе Антонио Гей.

Он упрашивал боссов «Эспаньола» дать шанс Жуджле. Но ему ответили, что в клубе есть ребята перспективнее и, главное, моложе.

«Мне намекали, что играть должны другие, – рассказывает Хосе Антонио El Mundo. – Жуджлу никогда не ценили, он даже не тренировался с первой командой. Несмотря на то, что я настаивал. Показывал им видео, статистику, говорил, что он оказывал наибольшее влияние на игру».

Жуджлу не брали в основу «Эспаньола», он расстраивался и играл хуже. Тренер дубля объяснял, что слабое место нападающего – в психологии. Если ругать Феррана, то он расстраивается и опускает руки. В конце сезона-2020/21 Жуджлу все-таки заметили. Правда, не в основе «Эспаньола», а в дубле «Барселоны». 

При Серджи Бархуане он солидно смотрелся на фланге атаки (4+4 в 15 матчах), хотя звездой не был. Помог случай. В декабре-2021 из-за травм в основе «Барселоны» не могли играть Депай, Фати, Брэйтуэйт и Агуэро, а Ферран Торрес, Адама Траоре и Обамеянг еще не приехали. У пацанов из дубля появился шанс выйти в атаке в Ла Лиге. 

«Когда меня переводили в основу «Барселоны», команда переживала один из сложнейших периодов, – вспоминал Жуджла. – Если честно, никто от меня ничего не ждал. Это придало мне уверенности, и я показал, что умею».

Мест на фланге атаки не было, поэтому Жуджле еще и поменяли позицию – выпустили в центре нападения против «Эльче». За полгода он прошел путь от ненужного вингера из дубля «Эспаньола» до центрального нападающего в основе «Барселоны». 

«Хави увидел во мне нападающего, – проговаривал Жуджла. – У «Барсы» не было форвардов, а Хави не особо верил в Люка Де Йонга. Поэтому мне предложили сыграть в центре». 

Жуджла классно стартанул – забил «Эльче». Но ему дали только четыре матча. И потом снова сослали в дубль – из-за трансфера Обамеянга. Там Ферран расцвел (15+2 в 17 матчах), заметно прибавил в статусе и явно обиделся, что ему не дали еще одной возможности.

Нападающий читал про рычаги Лапорты, слухи о трансфере Левандовского и глобальную неразбериху в основе. И в итоге решил уйти.

«Я не закрываю дверь, чтобы вернуться в «Барсу» через два или три года», – написал футболист в соцсетях.

По словам бельгийских медиа, после перехода в «Брюгге» Ферран Жуджла мечтал только об одном – попасть в ЛЧ на «Барселону», «Реал» или «Атлетико». 

Ферран – лучший бомбардир «Брюгге» (и в топе всего чемпионата Бельгии), попал в расширенный список сборной Испании, идет на первом месте в группе ЛЧ и забивает «Порту» и «Атлетико».

Присядьте: «Брюгге» – на уровне «Баварии» и «Реала»

Вот еще немного элитной статистики.

•‎ У «Брюгге» три сухих победы – лишь «Бавария» и «Реал» пока с нулем пропущенных, но у «Мадрида» сыграно на одну игру меньше.

• «Брюгге» из четвертой корзины жеребьевки. В прошлом сезоне клуб достойно сыграл в группе с «Ман Сити», «ПСЖ» и «Лейпцигом» – теперь соперники немного попроще.

• «Брюгге» может выйти в плей-офф ЛЧ уже в следующем туре – впервые с 1990-го, когда ЛЧ была Кубком европейских чемпионов. Тогда проиграли «Милану» в упорной борьбе.

Сейчас бельгийцам нужна еще одна победа.

А что «Атлетико»? Чоло не унывает. «Мы играли хорошо, контролировали ситуацию в первом тайме и действовали так, как хотели. У нас было 2 или 3 голевых момента. А соперник воспользовался первым же шансом забить, – сказал после матча аргентинский тренер.

В начале второго тайма Облак совершил важный сэйв, а затем главным лицом стал вратарь «Брюгге» Миньоле. В нашей игре много хорошего. Мы создаем много моментов, продолжаем идти вперед. Мы не забили пенальти. Нам нельзя опускать руки. У нас много хорошего в игре, но хватает того, что пора исправить».

Ближайший шанс мадридцев – ответка против лидера группы в Мадриде.

Брюгге Бельгия – Атлетико Испания 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Ян Брейдель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Соуа, 2:0 – 62 Жуджла.
БрюггеМиньоле, Одои, Мехеле, Силла (Спилерс, 89), Мейер (Соболь, 79), Нильсен, Ванакен, Нвадике, Бьюкенен (Баланта, 79), Соуа, Жуджла (Нуса, 86).
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Хименес (Кондогбиа, 46), Рейнилду, Льоренте (Корреа, 33), Карраско (Жоау Феликс, 80), Коке, Витцель, Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 65).
Предупреждения:
Симеоне (29), Одои (37), Нвадике (45), Рейнилду (53), Савич (61), Бьюкенен (70), Миньоле (76), Силла (88).

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Siu Wu/Siu Lau; Фото: REUTERS/Yves Herman

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