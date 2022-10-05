«Брюгге» – 9 из 9! Снести «Атлетико» помог испанец, который забивал за «Барсу» Хави и был не нужен «Эспаньолу»

Вау!

Главная сенсация лигочемпионского вторника приключилась в Бельгии: «Брюгге» героически осилил «Атлетико» со счетом 2:0 – и удержался лидером группы B.

У «Брюгге» 9 из 9 очков в компании «Байера», «Порту» и «Атлетико». Разница мячей тоже космическая – 7:0.

Первые полчаса команда Симеоне зажимала соперника возле ворот и регулярно проверяла Симона Миньоле. Бывший вратарь «Ливерпуля» не дрогнул. А на 30-й минуте «Брюгге» наказал мадридцев за ужасную реализацию: нападающий Ферран Жуджла проскользнул мимо защиты «Атлетико», уложил Науэля Молину на газон. Дальше прострел на Камала Соуа – и гол.

После этого «Брюгге» снова подсел и кусал команду Чоло редкими контратаками. На 62-й минуте тактика дала плоды: Бьюкенен прекрасно зацепился за мяч в штрафной и здорово оставил под удар все тому же Жуджле. Бельгийцы повели в два мяча.

На 75-й минуте Гризманн запорол пенальти и не дал «Атлетико» вернуться в матч. Антуан вышел в старте – и особо не выделился. Мадридцы создали еще несколько моментов возле ворот Миньоле, но прийти в себя после незабитого пенальти не смогли.

Кто такой Жуджла – герой матча с «Атлетико» (1+1)?

«В футболе мне часто говорили, что я недостаточно хорош. Не называя причин, – делился Ферран Жуджла с бельгийским Sport Voetbal Magazine. – Просто выкидывали – и все. Меня два раза выгоняли из «Эспаньола», а «Валенсия» и «Дамм» отказывались брать. Наверное, это сформировало мой характер».

В 16 лет Жуджла хотел бросить футбол. Его выгнали из академии «Эспаньола». Он не знал, что делать дальше. Всю жизнь мечтал о футболе, но карьера рассыпалась. Ферран стал больше учиться и меньше тренироваться (всего два раза в неделю). Были сомнения: а стоит ли вообще продолжать?

Через год Феррана вернули в академию. Но в родном клубе ему не слишком доверяли, отправляли по арендам и не подпускали к основе. Полтора года назад 22-летний Жуджла висел во второй команде «Эспаньола» с капитанской повязкой, но ни разу даже не тренировался с основой. Ему доверял только один человек – тренер дубля Хосе Антонио Гей.

Он упрашивал боссов «Эспаньола» дать шанс Жуджле. Но ему ответили, что в клубе есть ребята перспективнее и, главное, моложе.

«Мне намекали, что играть должны другие, – рассказывает Хосе Антонио El Mundo. – Жуджлу никогда не ценили, он даже не тренировался с первой командой. Несмотря на то, что я настаивал. Показывал им видео, статистику, говорил, что он оказывал наибольшее влияние на игру».

Жуджлу не брали в основу «Эспаньола», он расстраивался и играл хуже. Тренер дубля объяснял, что слабое место нападающего – в психологии. Если ругать Феррана, то он расстраивается и опускает руки. В конце сезона-2020/21 Жуджлу все-таки заметили. Правда, не в основе «Эспаньола», а в дубле «Барселоны».

При Серджи Бархуане он солидно смотрелся на фланге атаки (4+4 в 15 матчах), хотя звездой не был. Помог случай. В декабре-2021 из-за травм в основе «Барселоны» не могли играть Депай, Фати, Брэйтуэйт и Агуэро, а Ферран Торрес, Адама Траоре и Обамеянг еще не приехали. У пацанов из дубля появился шанс выйти в атаке в Ла Лиге.

«Когда меня переводили в основу «Барселоны», команда переживала один из сложнейших периодов, – вспоминал Жуджла. – Если честно, никто от меня ничего не ждал. Это придало мне уверенности, и я показал, что умею».

Мест на фланге атаки не было, поэтому Жуджле еще и поменяли позицию – выпустили в центре нападения против «Эльче». За полгода он прошел путь от ненужного вингера из дубля «Эспаньола» до центрального нападающего в основе «Барселоны».

«Хави увидел во мне нападающего, – проговаривал Жуджла. – У «Барсы» не было форвардов, а Хави не особо верил в Люка Де Йонга. Поэтому мне предложили сыграть в центре».

Жуджла классно стартанул – забил «Эльче». Но ему дали только четыре матча. И потом снова сослали в дубль – из-за трансфера Обамеянга. Там Ферран расцвел (15+2 в 17 матчах), заметно прибавил в статусе и явно обиделся, что ему не дали еще одной возможности.

Нападающий читал про рычаги Лапорты, слухи о трансфере Левандовского и глобальную неразбериху в основе. И в итоге решил уйти.

«Я не закрываю дверь, чтобы вернуться в «Барсу» через два или три года», – написал футболист в соцсетях.

По словам бельгийских медиа, после перехода в «Брюгге» Ферран Жуджла мечтал только об одном – попасть в ЛЧ на «Барселону», «Реал» или «Атлетико».

Ферран – лучший бомбардир «Брюгге» (и в топе всего чемпионата Бельгии), попал в расширенный список сборной Испании, идет на первом месте в группе ЛЧ и забивает «Порту» и «Атлетико».

Присядьте: «Брюгге» – на уровне «Баварии» и «Реала»

Вот еще немного элитной статистики.

•‎ У «Брюгге» три сухих победы – лишь «Бавария» и «Реал» пока с нулем пропущенных, но у «Мадрида» сыграно на одну игру меньше.

• «Брюгге» из четвертой корзины жеребьевки. В прошлом сезоне клуб достойно сыграл в группе с «Ман Сити», «ПСЖ» и «Лейпцигом» – теперь соперники немного попроще.

• «Брюгге» может выйти в плей-офф ЛЧ уже в следующем туре – впервые с 1990-го, когда ЛЧ была Кубком европейских чемпионов. Тогда проиграли «Милану» в упорной борьбе.

Сейчас бельгийцам нужна еще одна победа.

А что «Атлетико»? Чоло не унывает. «Мы играли хорошо, контролировали ситуацию в первом тайме и действовали так, как хотели. У нас было 2 или 3 голевых момента. А соперник воспользовался первым же шансом забить, – сказал после матча аргентинский тренер.

В начале второго тайма Облак совершил важный сэйв, а затем главным лицом стал вратарь «Брюгге» Миньоле. В нашей игре много хорошего. Мы создаем много моментов, продолжаем идти вперед. Мы не забили пенальти. Нам нельзя опускать руки. У нас много хорошего в игре, но хватает того, что пора исправить».

Ближайший шанс мадридцев – ответка против лидера группы в Мадриде.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Siu Wu/Siu Lau; Фото: REUTERS/Yves Herman