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«Арсенал» утверждается как лидер АПЛ – взяли 7 из 8 матчей. Теперь убрали «Тоттенхэм»

Антонио Конте Антонио Конте
Габриэл Жезус Габриэл Жезус
Микель Артета Микель Артета
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Впереди «Ливерпуль».

«Арсенал» после паузы на сборные по-прежнему в порядке: выиграл дерби Северного Лондона у «Тоттенхэма» – 3:1.

Одним движением укрепился на первом месте и скинул конкурента, который тоже хорошо стартовал.

«Арсенал» сделал главное за 18 минут. «Тоттенхэм» помог удалением

В относительно равном первом тайме обменялись голами: на 20-й минуте Томас Парти из-за штрафной влепил в ближнюю девятку, это первый гол в сезоне для ганского полузащитника.

Через 11 минут Харри Кейн сравнял с пенальти и с семью голами вырвался на второе место в гонке бомбардиров – больше забил только Эрлинг Холанд (невероятные 11 мячей).

Во втором тайме «Арсенал» за 18 минут сделал главное: забил дважды, создал комфортное преимущество и удержал его. Габи Жезус, друг Педриньо, и Гранит Джака забил два мяча и уверенно додержал комфортный счет до финального свистка.

Задачу «Арсенал» облегчило удаление защитника «Шпор» Эмерсона на 64-й минуте: прямой ногой влетел в соперника – получил прямую красную. Решение вызвало споры, но само меньшинство не сказалось на игре критически – потому что к тому моменту «Тоттенхэм» уже заметно проседал. Из-за удаления у Антонио Конте просто осталось меньше ресурса для исправления.

Конте, само собой, недоволен – для его команды это первое поражение в сезоне АПЛ. «У нас была возможность воспользоваться своими моментами гораздо лучше, и я повторю, что мы допускали серьезные ошибки в последних пасах и простых передачах, но такое случается. Играть сразу после паузы на матчи сборных немного сложно, потому что игроки приезжают в разное время», – на такую проблему сослался тренер «Шпор».

У «Арсенала» теперь 7 из 8 побед. Отодвинули «Тоттенхэм» и ждут «Ливерпуль»

Микелю Артете матч понравился: «Мы играли свободно, смело и отважно, мы требуем этого от игроков. Это дает нам вдохновение и уверенность в том, что мы можем играть на таком уровне».

Получилась эффектная месть за болезненное поражение в концовке прошлого сезона: тогда «Тоттенхэм» дома победил «Арсенал» 3:0 и проник в Лигу чемпионов.

• У «Арсенала» теперь семь побед в последних восьми матчах: единственное поражение – от «МЮ» в начале сентября. На этом отрезке лондонцы забили 20 мячей при лишь четырех пропущенных – солидно.

• Домашняя статистика «Арсенала» против «Тоттенхэма» впечатляет – лишь одно поражение на «Эмирейтс» за последние 12 лет в чемпионате. В том матче «Тоттенхэм» сделал камбэк с 0:2: на голы Самира Насри и Маруана Шамаха (с голевой от Андрея Аршавина!) ответили Гарет Бэйл, Рафаэль ван дер Варт и Юнес Кабуль. С тех пор «Тоттенхэм» побеждал на «Эмирейтс» лишь однажды – 2:0 в 2018-м в четвертьфинале Кубка лиги.

• У Габи Жезуса победный гол в этом матче, есть забитый второй матч подряд, а суммарно уже 5+3 в восьми играх чемпионата – мощно для захода в новую команду.

«Арсенал» теперь точно останется лидером по итогам тура – вопрос только в том, приблизится ли «Манчестер Сити» обратно до одного очка. Будет не так уж просто, потому что в воскресенье им играть свое дерби – с «Юнайтед».

Следующий матч в АПЛ у «Арсенала» дома с «Ливерпулем» – в следующее воскресенье, 9 октября. За три дня до этого лондонцы в Лиге Европы примут дома «Буде-Глимт».

Команда Артеты набрала хороший ход – у нас все больше оснований считать «Арсенал» претендентом на чемпионство, а не просто выскочкой на старте сезона.

Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
1 октября, 14.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20 Парти, 1:1 – 31, пенальти Кейн, 2:1 – 49 Габриэл Жезус, 3:1 – 67 Джака.
АрсеналРэмсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Парти (Локонга, 73), Эдегор (Фабиу Виейра, 80), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 80), Мартинелли.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Ромеро, Перишич (Биссума, 71), Хейбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Сон Хын Мин (Доэрти, 71), Кейн, Ришарлисон (Сессеньон, 71).
Предупреждения:
Салиба (78), Мартинелли (85), Дайер (90).
Удаление:
Эмерсон (62).

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Фото: REUTERS/David Klein

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