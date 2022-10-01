«Арсенал» утверждается как лидер АПЛ – взяли 7 из 8 матчей. Теперь убрали «Тоттенхэм»

Впереди «Ливерпуль».

«Арсенал» после паузы на сборные по-прежнему в порядке: выиграл дерби Северного Лондона у «Тоттенхэма» – 3:1.

Одним движением укрепился на первом месте и скинул конкурента, который тоже хорошо стартовал.

«Арсенал» сделал главное за 18 минут. «Тоттенхэм» помог удалением

В относительно равном первом тайме обменялись голами: на 20-й минуте Томас Парти из-за штрафной влепил в ближнюю девятку, это первый гол в сезоне для ганского полузащитника.

Через 11 минут Харри Кейн сравнял с пенальти и с семью голами вырвался на второе место в гонке бомбардиров – больше забил только Эрлинг Холанд (невероятные 11 мячей).

Во втором тайме «Арсенал» за 18 минут сделал главное: забил дважды, создал комфортное преимущество и удержал его. Габи Жезус, друг Педриньо, и Гранит Джака забил два мяча и уверенно додержал комфортный счет до финального свистка.

Задачу «Арсенал» облегчило удаление защитника «Шпор» Эмерсона на 64-й минуте: прямой ногой влетел в соперника – получил прямую красную. Решение вызвало споры, но само меньшинство не сказалось на игре критически – потому что к тому моменту «Тоттенхэм» уже заметно проседал. Из-за удаления у Антонио Конте просто осталось меньше ресурса для исправления.

Конте, само собой, недоволен – для его команды это первое поражение в сезоне АПЛ. «У нас была возможность воспользоваться своими моментами гораздо лучше, и я повторю, что мы допускали серьезные ошибки в последних пасах и простых передачах, но такое случается. Играть сразу после паузы на матчи сборных немного сложно, потому что игроки приезжают в разное время», – на такую проблему сослался тренер «Шпор».

У «Арсенала» теперь 7 из 8 побед. Отодвинули «Тоттенхэм» и ждут «Ливерпуль»

Микелю Артете матч понравился: «Мы играли свободно, смело и отважно, мы требуем этого от игроков. Это дает нам вдохновение и уверенность в том, что мы можем играть на таком уровне».

Получилась эффектная месть за болезненное поражение в концовке прошлого сезона: тогда «Тоттенхэм» дома победил «Арсенал» 3:0 и проник в Лигу чемпионов.

• У «Арсенала» теперь семь побед в последних восьми матчах: единственное поражение – от «МЮ» в начале сентября. На этом отрезке лондонцы забили 20 мячей при лишь четырех пропущенных – солидно.

• Домашняя статистика «Арсенала» против «Тоттенхэма» впечатляет – лишь одно поражение на «Эмирейтс» за последние 12 лет в чемпионате. В том матче «Тоттенхэм» сделал камбэк с 0:2: на голы Самира Насри и Маруана Шамаха (с голевой от Андрея Аршавина!) ответили Гарет Бэйл, Рафаэль ван дер Варт и Юнес Кабуль. С тех пор «Тоттенхэм» побеждал на «Эмирейтс» лишь однажды – 2:0 в 2018-м в четвертьфинале Кубка лиги.

• У Габи Жезуса победный гол в этом матче, есть забитый второй матч подряд, а суммарно уже 5+3 в восьми играх чемпионата – мощно для захода в новую команду.

«Арсенал» теперь точно останется лидером по итогам тура – вопрос только в том, приблизится ли «Манчестер Сити» обратно до одного очка. Будет не так уж просто, потому что в воскресенье им играть свое дерби – с «Юнайтед».

Следующий матч в АПЛ у «Арсенала» дома с «Ливерпулем» – в следующее воскресенье, 9 октября. За три дня до этого лондонцы в Лиге Европы примут дома «Буде-Глимт».

Команда Артеты набрала хороший ход – у нас все больше оснований считать «Арсенал» претендентом на чемпионство, а не просто выскочкой на старте сезона.

Фото: REUTERS/David Klein