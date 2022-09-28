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Мората оставил Роналду без финала четырех, Митрович вытащил сербов в Лигу А и догнал Холанда. Итоги Лиги наций

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Внутри – итоговые таблицы всех групп и дивизионов.

Розыгрыш Лиги наций завершен – дальше только финал четырех. Вот главные сюжеты дня и финальные расклады.

Португальцы уступили финал четырех в самом конце – Испанию спас Мората

В главном матче дня испанцы вырвали победу (и выход в финал четырех) у Португалии. На 88-й минуте Карвахаль подал с правого полуфланга: Нико Уильямс скинул на Морату, который хладнокровно переправил мяч в сетку. Так португальцы остались без финала четырех – не удержали 0:0, которые их устраивали. 

Интрига жила и в хвосте группы: Швейцария выиграла у чехов (2:1) и осталась в элитном дивизионе. Фройлер и Эмболо организовали два мяча за минуту, а соперник ответил только выстрелом Патрика Шика. Чехия могла рассчитывать на третье место только при победе в последнем туре – не сложилось, поэтому вылет.

В Лигу А выходит Сербия – спасибо Митровичу. А шведы опускаются в третий дивизион

Сербы влетают в Лигу А. Норвегию в решающем матче (у команд было по 10 очков) приговорили Александар Митрович – у него 4-й гол за две последних игры – и Душан Влахович. Сербы даже Холанда остановили: он закончил с двумя ударами в створ и семью точными передачами (почти половина – сопернику). В этом матче встретились 2 главных бомбардира Лиги наций: Холанд и Митрович забили больше всех на групповом этапе (по 6 мячей), у Хвичи – на один меньше.

Шведы долго давили Словению (владение – 70% на 30%), но так и не победили. Причем забивали только парни из «РБ»: сначала отметился 19-летний нападающий Беньямин Шешко (новый талант «Зальцбурга»), а потом – опытный хав «Лейпцига» Эмиль Форсберг. В итоге словенцы дотерпели и все-таки остались в Лиге B, а вот Швеция опускается в третий дивизион.

Украинцы не вышли в Лигу А. Армяне вернулись с 0:2 (забил и Сперцян), но все равно проиграли

Шотландия сохранила первое место: не пропустили от украинцев (0:0), которые стали вторыми. У команды Александра Петракова лишь одна победа – над Арменией (5:0) в четырех последних матчах.

В Лигу С идут как раз армяне, подарившие в последнем туре настоящий триллер. В матче с Ирландией за пару минут превратили 0:2 в 2:2 – голом отметился лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Армяне уже надеялись на победу (и третье место в группе), но в конце все разрушилось. После 89-й минуты получили пенальти и два удаления – а Робби Брэйди из «Престона» принес ирландцам 3 очка. Армяне вылетают, проиграв 5 матчей подряд с общим счетом 3-17.

А как сыграли соперники сборной России?

В нашей группе все провели на матч меньше, и путевка в Лигу А досрочно ушла Израилю. В последнем туре почти ничего не решалось, но матч все равно сложился красиво. Исландия вырвала вторую строчку на 96-й минуте – сыграли вничью с албанцами (1:1) при удалении Арона Гуннарссона в первом тайме. Россия по понятными причинам идет в Лигу С.

Итоги группового этапа

Пожалуйста – вот таблицы всех групп и дивизионов. Главный вывод: в плей-офф Лиги наций сыграют Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия. Одна из этих сборных станет хозяйкой мини-турнира. 

Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня, финал и матч за третье место – 18 июня.

 

Как Лига наций влияет на отбор Евро-2024?

Через Лигу наций на Евро-2024 выйдут три сборные. Они определятся в стыковых матчах Лиги наций-2022/23, которые пройдут в марте 2024 года.

Всего в стыках участвуют 12 команд – победители в Лигах А, В и С. Если какие-то из них уже выйдут на Евро-2024 через основную квалификацию, их заменят следующие команды из этой же группы.

В крайнем случае могут быть отобраны команды из Лиги D – если в какой-то группе недостаточно команд, не пробившихся на Евро через главную квалификацию.

Фото: REUTERS/Florion Goga, Kacper Pempel, NTB, Miguel Vidal

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