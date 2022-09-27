Араухо пропустит ЧМ-2022 из-за операции на бедре. Хотел лечиться консервативно, но «Барса» отговорила

Не хотят повторения историй с Фати и Умтити.

Перерыв на игры сборных не принес «Барселоне» ничего хорошего – каталонцы из-за травм потеряли Мемфиса Депая, Жюля Кунде, Френки де Йонга и Рональда Араухо. Травма уругвайского защитника оказалась довольно тяжелой.

Что случилось?

Араухо получил повреждение в товарищеском матче с Ираном уже на 4-й минуте – обследование выявило отрывной перелом в правом бедре. Такие повреждения требуют хирургического вмешательства, но источник Diario Sport, близкий к игроку, сообщил, что Рональд решил отказаться от операции и лечиться консервативными методами.

Тот же Diario Sport писал, что представители сборной Уругвая давят на Араухо и убеждают его отказаться от операции ради участия в чемпионате мира. Уругвайцы рассчитывают на защитника «Барсы» из-за проблем со здоровьем у Диего Година, который травмирован с августа.

Однако после встречи с Хави и медицинским штабом «Барсы» Араухо согласился на операцию. «Барселона» не сообщает сроки восстановления уругвайца, однако инсайдеры и журналисты считают, что он пропустит примерно три месяца. В таком случае Рональд точно пропустит ЧМ в Катаре.

Позже Араухо выпустил в соцсетях заявление, в котором объяснил свое решение.

«Я хочу прояснить причины, по которым я принял это решение. Хочу избежать спекуляций. Я люблю свою страну, и я люблю свою команду. После консультаций с несколькими специалистами было решено, что операция будет лучшим вариантом. Здесь речь идет не о выборе одного или другого, а о здоровье и возвращении к стопроцентной готовности как можно скорее.

Сейчас наступает очень сложное время, и я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех за поддержку. Благодаря вере и упорному труду я постараюсь сделать все, чтобы вернуться к лучшей форме как можно скорее», – написал защитник.

«Барсе» как-то компенсируют травму Араухо?

По информации Mundo Deportivo, ФИФА будет выплачивать «Барселоне» по 20 458 евро ежедневно – такая компенсация предусмотрена в программе защиты игроков, которую приняли в 2018 году. ФИФА обязана платить такую компенсацию только в том случае, если игрок будет восстанавливаться от повреждения более 28 дней. Если Араухо пропустит три месяца, то «Барса» получит от ФИФА 1,84 млн евро.

Бюджет ФИФА на подобные компенсации – 80 млн евро в год. Выплаты за одного игрока могут достигать 7,5 млн евро – такую сумму ассоциация может выложить, если футболист будет лечить травму более одного года.

Почему «Барселона» настаивала на хирургическом вмешательстве?

Каталонский клуб уже имел опыт лечения своих игроков консервативными методами. Самые яркие примеры – Ансу Фати и Самюэль Умтити.

Фати в конце января получил травму двуглавой мышцы бедра и решил лечиться консервативно – чтобы раньше восстановиться. В итоге Ансу пропустил три месяца, но в июне сразу несколько источников сообщали, что в клубе недовольны физической формой игрока и считают, что в январе стоило отправить его на операцию.

Для Умтити консервативное лечение закончилось еще более печально. В конце сентября 2018-го француз выбыл на полтора месяца. Все оказалось серьезнее, чем предполагалось, поэтому клуб предложил футболисту операцию, но Умтити отказался, чтобы не пропускать слишком много.

В ноябре Самюэль вернулся, но уже через несколько дней почувствовал боль в колене в матче с ПСВ. Клуб снова рекомендовал игроку операцию, что означало бы для него конец сезона. Умтити вновь сделал выбор в ползу консервативного лечения. Но даже такого отсутствия хватило, чтобы в паре с Пике многие уже видели не Умтити, а его соотечественника Клемана Лангле. Особенно впечатлил выездной матч с «Реалом», где пара Лангле-Пике помогла каталонцам победить на «Сантьяго Бернабеу» (еще и всухую – 1:0).

Следующие три сезона Умтити больше лечился, чем играл. В прошлом сезоне Самюэль вообще сыграл за «Барсу» лишь один матч. Аренда в «Лечче» стала логичным шагом, но Умтити не проходит в состав даже там – пока что у француза ровно ноль сыгранных минут в Серии А.

Фото: eastnews.ru/Sergio Ruiz/PRESSINPHOTO, AP Photo/Joan Monfort); Gettyimages.ru/Robbie Jay Barratt – AMA