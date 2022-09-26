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«Я обычный человек – несмотря на то, что у меня красивый дом». Павар страдал от депрессии во время пандемии

Гари Спид
Йосип Иличич Йосип Иличич
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Роберт Энке Роберт Энке
Бенжамен Павар Бенжамен Павар
Футбол Футбол

Буффон и Иличич тоже боролись с ментальными проблемами.

Депрессия – распространенное нарушение психического здоровья. По оценкам Института показателей и оценки здоровья (IHME) от депрессии страдает около 5% людей по всему миру. Футболисты не исключение.

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар в интервью Le Parisien рассказал об опыте борьбы с депрессией – футболист страдал от нее во время пандемии коронавируса. 

«Раньше у меня было другое представление о депрессии. Сначала я говорил себе, что все пройдет. Но со временем осознал, что это состояние не проходит. Когда я приходил на тренировки, на моем лице не было улыбки, – тогда я понял, что с этим нужно что-то делать. Я обычный человек – даже несмотря на то, что у меня есть красивый дом. Контакт с людьми мне был просто необходим.

Когда я просыпался, у меня не было аппетита. Пытался следить за собой, готовил, смотрел сериалы. Мне не нравится слово «депрессия», но это была именно она. Тогда про мою депрессию никто не знал – но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Это испытание закалило и изменило меня», – делился Бенжамен.

С депрессией боролись Буффон и Иличич, а Энке и Спид так и не справились с ментальными проблемами

Павар не первый футболист, который столкнулся с депрессией.

•‎ Легенда валлийского футбола Гари Спид (535 матчей в АПЛ) покончил жизнь самоубийством в 2011 году – из-за депрессии. При жизни Гари никому не рассказывал о проблемах. Уже после смерти его жена обнаружила письмо, которое Спид написал в 17-летнем возрасте: «Я в депрессии. Сейчас я иду спать и надеюсь, что никогда не проснусь». Лесли, сестра Гари, рассказывала: «Он скрывал это от нас, потому что люди, страдающие от депрессии, борются не только с болезнью, но и с общественным мнением».

•‎ За два года до этого футбол сотрясла трагедия Роберта Энке – немецкий голкипер совершил суицид. Роберт страдал от депрессии с 2003 года – тогда Энке пытался закрепиться в составе «Барселоны». С того времени он постоянно наблюдался у психиатра, а незадолго до смерти отказался от предложения лечащего врача госпитализироваться в стационар.

•‎ В 2020 году «Аталанта» объявила, что полузащитник команды Йосип Иличич страдает от депрессии – словенец тяжело переносил первую волну пандемии и переживал из-за сложностей в семейной жизни. «Аталанта» поддержала Йосипа и дала ему время на решение ментальных проблем. В 2022-м депрессия вернулась, и Иличич снова пропускал матчи – на этот раз «Аталанта» уже не была столь снисходительна. Словенец покинул команду летом и до сих пор не нашел новый клуб.

•‎ От депрессии страдал даже Джанлуиджи Буффон. «Я был доволен жизнью и футболом, мир лежал около моих ног. Однако депрессией страдают тысячи людей, независимо от того, есть у вас деньги и известность. Фанатам все равно, как вы себя чувствуете. Они видят в футболистах идолов и не интересуются, как у вас дела. Очень легко стать рабом имиджа. Моя карьера складывалась удачно, чего не скажешь о личной жизни. Внутри меня словно была черная дыра. У меня были проблемы в личной жизни, а тут еще и неудача в финале ЛЧ. От наступившей тогда депрессии я лечился два месяца. Я не ищу оправданий, но, возможно, дело в том, что я начал жизнь в большом футболе в 17 лет, из-за чего провел юность не так, как мне хотелось», – рассказывал итальянский голкипер.

•‎ Открыто о ментальных проблемах рассказывали Крейг Беллами, Дэнни Роуз, Стэн Коллимор и Себастьян Дайслер. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в 2014 году заявила, что у 13% футболистов диагностировались признаки депрессии и сопутствующих ментальных проблем, а в 2020-м докладывала, что их число удвоилось после остановки соревнований из‑за коронавируса.

Если вы чувствуете, что столкнулись с проблемами ментального характера, обратитесь в службу психологической поддержки по номеру 8 (800) 333-44-34.

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Фото: globallookpress.com/Revierfoto, Spada, Maurizio Borsari

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