«Я обычный человек – несмотря на то, что у меня красивый дом». Павар страдал от депрессии во время пандемии

Буффон и Иличич тоже боролись с ментальными проблемами.

Депрессия – распространенное нарушение психического здоровья. По оценкам Института показателей и оценки здоровья (IHME) от депрессии страдает около 5% людей по всему миру. Футболисты не исключение.

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар в интервью Le Parisien рассказал об опыте борьбы с депрессией – футболист страдал от нее во время пандемии коронавируса.

«Раньше у меня было другое представление о депрессии. Сначала я говорил себе, что все пройдет. Но со временем осознал, что это состояние не проходит. Когда я приходил на тренировки, на моем лице не было улыбки, – тогда я понял, что с этим нужно что-то делать. Я обычный человек – даже несмотря на то, что у меня есть красивый дом. Контакт с людьми мне был просто необходим.

Когда я просыпался, у меня не было аппетита. Пытался следить за собой, готовил, смотрел сериалы. Мне не нравится слово «депрессия», но это была именно она. Тогда про мою депрессию никто не знал – но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Это испытание закалило и изменило меня», – делился Бенжамен.

С депрессией боролись Буффон и Иличич, а Энке и Спид так и не справились с ментальными проблемами

Павар не первый футболист, который столкнулся с депрессией.

•‎ Легенда валлийского футбола Гари Спид (535 матчей в АПЛ) покончил жизнь самоубийством в 2011 году – из-за депрессии. При жизни Гари никому не рассказывал о проблемах. Уже после смерти его жена обнаружила письмо, которое Спид написал в 17-летнем возрасте: «Я в депрессии. Сейчас я иду спать и надеюсь, что никогда не проснусь». Лесли, сестра Гари, рассказывала: «Он скрывал это от нас, потому что люди, страдающие от депрессии, борются не только с болезнью, но и с общественным мнением».

•‎ За два года до этого футбол сотрясла трагедия Роберта Энке – немецкий голкипер совершил суицид. Роберт страдал от депрессии с 2003 года – тогда Энке пытался закрепиться в составе «Барселоны». С того времени он постоянно наблюдался у психиатра, а незадолго до смерти отказался от предложения лечащего врача госпитализироваться в стационар.

•‎ В 2020 году «Аталанта» объявила, что полузащитник команды Йосип Иличич страдает от депрессии – словенец тяжело переносил первую волну пандемии и переживал из-за сложностей в семейной жизни. «Аталанта» поддержала Йосипа и дала ему время на решение ментальных проблем. В 2022-м депрессия вернулась, и Иличич снова пропускал матчи – на этот раз «Аталанта» уже не была столь снисходительна. Словенец покинул команду летом и до сих пор не нашел новый клуб.

•‎ От депрессии страдал даже Джанлуиджи Буффон. «Я был доволен жизнью и футболом, мир лежал около моих ног. Однако депрессией страдают тысячи людей, независимо от того, есть у вас деньги и известность. Фанатам все равно, как вы себя чувствуете. Они видят в футболистах идолов и не интересуются, как у вас дела. Очень легко стать рабом имиджа. Моя карьера складывалась удачно, чего не скажешь о личной жизни. Внутри меня словно была черная дыра. У меня были проблемы в личной жизни, а тут еще и неудача в финале ЛЧ. От наступившей тогда депрессии я лечился два месяца. Я не ищу оправданий, но, возможно, дело в том, что я начал жизнь в большом футболе в 17 лет, из-за чего провел юность не так, как мне хотелось», – рассказывал итальянский голкипер.

•‎ Открыто о ментальных проблемах рассказывали Крейг Беллами, Дэнни Роуз, Стэн Коллимор и Себастьян Дайслер. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в 2014 году заявила, что у 13% футболистов диагностировались признаки депрессии и сопутствующих ментальных проблем, а в 2020-м докладывала, что их число удвоилось после остановки соревнований из‑за коронавируса.

Если вы чувствуете, что столкнулись с проблемами ментального характера, обратитесь в службу психологической поддержки по номеру 8 (800) 333-44-34.

Фото: globallookpress.com/Revierfoto, Spada, Maurizio Borsari