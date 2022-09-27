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«Мое исключение из сборной не стоит и волоса иранской женщины». Азмун поддержал протесты после смерти 22-летней студентки

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С 16 сентября Иран сотрясают протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Вспыхнувшие протесты перекинулись на десятки иранских городов и столкнулись с жестким подавлением со стороны властей. К вышедшим на улицы демонстрантам применяются слезоточивый газ и резиновые пули. Известно о десятках жертв (в том числе среди полицейских).

Популярный лозунг – «Женщина, жизнь, свобода», а визуальный символ женского неповиновения – публичные обрезание волос и сжигание хиджабов.

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В воскресенье громко высказался Сердар Азмун – нападающий «Байера» и главная звезда футбольной сборной Ирана. Прямо сейчас команда находится в Австрии и готовится к товарищескому матчу с Сенегалом. 

Азмун разместил сторис со словами:

«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать.

Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины».

Вскоре из профиля нападающего пропали не только сторис, но и размещенные прежде фотографии.

Уже появилась информация (еще официально неподтвержденная) об исключении Сердара из списка сборной на чемпионат мира – об этом пишет иранский футбольный сайт Daily Football.

О потенциальном исключении можно пока судить по косвенным признакам:

• На фото с тренировки сборной, опубликованных в понедельник, Азмуна не было. Иранское информационное агентство Fars (управляется Корпусом стражей исламской революции, фактически правительственное агентство) сообщило, что игрок отсутствовал на тренировке из-за травмы;

• Сообщалось, что сразу после заявления Азмуна аккаунт сборной Ирана в инстаграме отписался от футболиста. Однако сейчас Сердар есть в подписках сборной.

Азмун – самое громкое имя среди футболистов. Также высказались молодые игроки и легендарный Али Даеи

• Легенда иранского футбола Али Даеи (это его рекорд по голам за сборную перекрыл Криштиану Роналду) тоже не промолчал: «Что вы сделали со страной? Моя дочь спрашивает, что случилось, что я должен ей отвечать?»

• Еще одна звезда иранского футбола 00-х Мехди Махдавикия выступил жестче: «Вместо того, чтобы извиниться за свои ошибки, вы заставляете людей еще больше вас ненавидеть. Стыдно за ваши сатанинские поступки. Нельзя убивать женщин за то, что они не хотят носить хиджаб, в то время, как ваши дети на западе спокойно ходят полуголыми».

• 21-летний нападающий «Халла» Аллахьяр Сайядманеш (вызывается в сборную, но сейчас травмирован) выложил в соцсетях пост солидарности, приложив фотографию татуировки – Статуи Свободы.

• Другой молодой талант, Шахаб Захеди, опубликовал фрагмент из фильма «Великий диктатор» с известным монологом Чарли Чаплина и дополнил словами:

«Мои люди заслуживают свободу, спокойствие и мир и никогда не пойдут друг против друга. Они продемонстрировали на протяжении всей истории, что стоят друг за друга горой и представляют свободу и мир во всем мире. Они никогда не подвергались угнетению».

Футбол в Иране – одна из сфер жизни, где права женщин ограничены. Их впервые пустили на матч лишь в 2019-м

Жизнь женщин в Иране изменила революция 1979 года – она подчинила местную культуру исламским законам. Женщин серьезно ограничили в правах, не говоря уже о посещении футбольного матча. Три года назад под давлением ФИФА Иран ослабил запрет – во многом из-за смерти фанатки Сахар Ходаяри, которая подожгла себя после того, как ее не пустили на стадион в Тегеране.

В результате этого смягчения женщины попали на матч квалификации к ЧМ-2022 между сборными Ирана и Камбоджи. Всего выделили 3500 билетов для женщин – их очень быстро раскупили, и в продажу вышли еще 1100.

Иран тогда разгромил Камбоджу 14:0 – исторический матч.

Какой была Исламская революция в 1979-м

Мы подробно разбирали эту тему в тексте Юрия Истомина, посвященном будущей встрече сборных Ирана и США на чемпионате мира в Катаре (страны разорвали дипотношения 40 лет назад). 

В 1970-х экономические успехи Ирана контрастировали с ужесточением политического режима. Шах [Реза Пехлеви] либерализовал и вестернизировал некоторые сферы жизни – например, дал женщинам избирательные права и ввел бесплатное высшее образование. Но попутно Пехлеви концентрировал все больше власти, усиливая роль спецслужб и борясь с оппозицией.

Шаха не поддерживали не только сторонники демократизации, но и исламские фундаменталисты. Тем не нравилось, что религия быстро теряет влияние на общество, и страна становится более светской. Лидером радикального протестного крыла стал имам Рухолла Хомейни, который много лет критиковал Пехлеви, за что даже был выслан за границу в 1964-м. Он вернулся в Иран только через 15 лет, когда в стране уже во всю бушевала революция.

Здесь тоже не обошлось без западного влияния: в 1977 году президент США Джимми Картер предложил шаху отпустить политических заключенных, но из тюрем вышли не только умеренные, но и радикальные оппозиционеры. Тогда же начались протесты, переросшие в беспорядки, которые вынудили Пехлеви пойти на еще большие уступки. Умиротворить толпу не получилось, поэтому шах ввел военное положение. Важнейшие событие революции произошло в сентябре 1978 года, когда от выстрелов солдат погибли несколько десятков (по другим данным – сотни) протестующих. Бойня в Тегеране мобилизовала оппозиционеров, и уже в январе шах бежал из страны. Власть оказалась в руках премьер-министра Шапура Бахтияра, но остановить революцию он не мог. Глава правительства пригласил из-за границы Хомейни, который в апреле 1979-го провозгласил Иран исламской республикой.

Хотя среди протестующих было много сторонников либерализации, страна пошла совсем по другому пути. Еще в ходе революции религиозные радикалы объявили войну всему западному – тому, что противоречит представлениям о праведном образе жизни. Скажем, военное положение 1978-го объявили вскоре после пожара в тегеранском кинотеатре, в котором погибли больше 400 человек. Оппозиция считала это провокацией, но правительство возложило ответственность за террористический акт на фундаменталистов, которые действительно устраивали в то время пожары. Например, в весьма религиозном городе Тебризе оппозиционеры поджигали бары, банки и полицейские участки.

В итоге именно радикалы оказались самой организованной силой в этом противостоянии, поэтому больше 40 лет Иран остается одним из немногих теократических государств, где религиозные законы – это не просто строчки в священном писании. Сегодня главная должность в стране принадлежит не президенту, а верховному руководителю, обладающему не только политическим, но и духовным авторитетом. Рухолла Хомейни занимал этот пост до самой смерти в 1989-м, после чего Иран возглавил Али Хаменеи. Президент тоже есть, и они даже меняются – за 40 лет в этой должности побывали восемь человек.

Исламская революция полностью изменила уклад жизни иранцев. Он стал более традиционным и патриархальным. Женщины потеряли в правах, признаются только три религии: ислам, христианство и зороастризм. Гомосексуализм стал уголовным преступлением, в стране действует смертная казнь. 

Сам переворот не стал поводом для разрыва отношений между Ираном и США, но за ним в ноябре 1979 года последовал захват посольства Соединенных Штатов. Тогда в заложники попали 66 дипломатов и прочих работников представительства. Тегеран пообещал их отпустить, если Вашингтон выдаст свергнутого шаха, но Пехлеви пробыл в Америке недолго и вскоре перебрался в Панаму, а в 1980-м умер.

Все это время дипломатов удерживали власти Ирана. США попытались освободить их силой, организовав в апреле 1980-го спецоперацию «Орлиный коготь», которая, правда, провалилась. Пришлось договариваться: Штаты обещали снять некоторые санкции и больше не вмешиваться во внутренние дела страны, но дипломатические отношения были разорваны и не восстановлены до сих пор.

Что происходит в Иране сейчас?

Страна протестует уже больше недели. Важно понимать, против кого выходят люди.

Полиция нравов – отдел полиции, занимающийся пресечением преступлений, связанных с нарушением общественной нравственности. Ее активность и жестокость менялись год от года и зависят от того, кто в данный момент находился у власти. Полицию нравов критикуют за жесткий подход к исполнению обязанностей: нередко женщин задерживают за незначительные отступления от правил и отпускают только после того, как родственники-мужчины дают гарантии, что такого не повторится.

В этот раз полиция решила, что девушка нарушила правила ношения хиджаба, обязательные для всех женщин в Иране. Через несколько дней после задержания Амини скончалась в больнице – по слухам полицейские били Махсу дубинками по голове, что и стало причиной смерти, власти эту версию отрицают. После смерти Амини в Тегеране начались массовые протесты, которые затем перенеслись и на всю остальную республику.

BBC сообщает, что в результате насилия погибло уже по меньшей мере 17 человек, в том числе один полицейский. На фоне крупнейших за многие годы волнений власти отключили или значительно ограничили доступ к интернету во многих регионах.

В Иране правило обязательного ношения хиджабов действует с 7 марта 1979 года, с момента основания иранской исламской республики. Протесты начались сразу после принятия правила – уже на следующий день на улицы Тегерана вышли более 100 тысяч женщин, беспокойства продолжались несколько дней, но ни к чему не привели.

Конкретный дресс-код для женщин был разработан лишь два года спустя – в 1981-м признали обязательными чадру, полностью скрывающую тело, и головной платок, из-под которого не должны были проглядывать даже волосы. Наказание за неисполнение – 74 удара плетью, его ввел государственный парламент в 1983-м. Позже к этому добавились до 60 дней тюремного заключения.

Еще больше ограничения ужесточили после прихода к власти Ибрахима Раиси – установили камеры наблюдения, которые отслеживают женщин с непокрытой головой. Теперь нарушить закон могут и мужчины – достаточно поставить под вопрос новые законы или разместить любой пост против ношения хиджаба.

Однажды президент Ирана не пришел на интервью CNN из-за отказа журналистки надеть головной платок.

Фото: Gettyimages.ru/Amin M. Jamali; eastnews.ru/Geoff Robins, Philippos Christou; globallookpress.com/Marwan Naamani, Social Networks

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