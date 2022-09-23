Сборная Португалии – почти сборная агента Жорже Мендеша. 16 из 26 игроков – его клиенты

Роналду, Бернарду, Пепе и другие.

Международная пауза – время присмотреться к сборным. Один из пользователей Reddit с необычного ракурса изучил состав сборной Португалии и выдал занимательную (пусть и не самую неожиданную) статистику. Оказывается, дела почти всех футболистов ведет агентство Gestifute Жорже Мендеша.

Его клиентами являются 16 из 26 вызванных игроков.

• Клиенты Мендеша полностью укомплектовали вратарскую бригаду сборной Португалии. В атаке тоже доминируют игроки, дела которых ведет Жорже, исключение – только Рафа Силва из «Бенфики» (португальское агентство Onsoccer).

С другими агентами сотрудничают Диогу Далот и Рикарду Орта (Proeleven), Тиагу Джало (Invictus Team), Рафаэл Геррейру (Wasserman), Нуну Мендеш и Бруну Фернандеш (MRP.Positionnumber), Жоау Мариу (P&P Sport Mangement), Вильям Карвалью (Media Base Sport). У полузащитника Жоау Палиньи вообще нет агента.

• Это еще не полный список португальских звезд, которые сотрудничают с Жорже Мендешом. На этот сбор вызвали не всех.

Вот кто из португальских клиентов не попал в состав: Фабиу Виейра («Арсенал»), Ренату Саншеш («ПСЖ»), Андре Силва («РБ Лейпциг»), Нелсон Семеду, Гонсалу Гедеш, Даниэл Поденсе (все – «Вулверхэмптон»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Рикарду Перейра («Лестер»).

И это только самые известные, кого не вызвал Фернанду Сантуш. Хватило бы, чтобы закрыть оставшиеся позиции в сборной Португалии.

• Кстати, о тренере. Сайт Transfermarkt не дает никакой информации по агенту Фернанду Сантуша. Но среди клиентов агентства Gestifute хватает тех, кто в случае чего с удовольствием займет вакантный пост на скамейке.

С Жорже Мендешом сотрудничают Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту, Сержиу Консейшау, Бруну Лаже и Руй Фариа (который долго был ассистентом Моуринью).

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Хороший факт для иллюстрации влиятельности Мендеша – он практически везет на ЧМ-2022 одну из сборных-фаворитов.

Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari/Lapresse