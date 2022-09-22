Расклады на финиш Лиги наций: Венгрия рвется в финал, французы и англичане на грани вылета, Турция разносит группу

Россия уже в Лиге C.

Плавно заканчивается групповой этап Лиги наций-2022/23: в этот международный перерыв команды сыграют два заключительных тура.

Чего интересного ждать? И какие расклады?

Лига А

Матчи:

A1: Хорватия – Дания, Франция – Австрия, Дания – Франция, Австрия – Хорватия

A2: Испания – Швейцария, Чехия – Португалия, Португалия – Испания, Швейцария – Чехия

А3: Италия – Англия, Германия – Венгрия, Англия – Германия, Венгрия – Италия

А4: Польша – Нидерланды, Бельгия – Уэльс, Нидерланды – Бельгия, Уэльс – Польша

• Так себе дела у сборных Франции (победители прошлого розыгрыша) и Англии – в случае поражений от Австрии и Италии соответственно команды вылетят в Лигу В. Французы уже точно не защитят титул.

• По итогам уже 5-го тура с первого места может выйти сборная Венгрии – для этого нужно, чтобы Италия не обыграла Англию, а сами венгры должны победить Германию. Матч еще и в гостях – будет трудно.

• Португалия против Испании – главная вывеска последнего тура.

Лига В

Матчи:

B1: Шотландия – Ирландия, Армения – Украина, Украина – Шотландия, Ирландия – Армения

B2: Израиль – Албания, Албания – Исландия

B3: Финляндия – Румыния, Босния и Герцеговина – Черногория, Черногория – Финляндия, Румыния – Босния и Герцеговина

B4: Словения – Норвегия, Сербия – Швеция, Норвегия – Сербия, Швеция – Словения

• Ни одна сборная еще не гарантировала себе повышение. Лучшие шансы у Израиля – надо дома обыграть Албанию.

• Хорошие шансы досрочно выйти в Лигу А у Норвегии: для этого нужно побеждать Словению и ждать, что Сербия не обыграет Швецию.

• Сборная Румынии в последних двух турах может как остаться на последнем месте, так и стать лидером группы – для этого нужно побеждать в обоих матчах и надеяться, что Босния и Герцеговина обойдется без побед. Последнее, кстати, зависит от самой Румынии – в заключительном туре команды сыграют очный матч в Бухаресте.

• Впрочем, боснийцам достаточно обыграть Черногорию.

• Сборная России будет понижена в группу С.

Лига С

Матчи:

C1: Турция – Люксембург, Литва – Фарерские острова, Фарерские острова – Турция, Люксембург – Литва

C2: Кипр – Греция, Северная Ирландия – Косово, Греция – Северная Ирландия, Косово – Кипр

С3: Казахстан – Беларусь, Словакия – Азербайджан, Словакия – Беларусь, Азербайджан – Казахстан

С4: Грузия – Северная Македония, Болгария – Гибралтар, Северная Македония – Болгария, Гибралтар – Грузия

• Турки разносят группу – 14 забитых мячей и ни одного пропущенного. Для повышения в классе достаточно не проиграть дома Люксембургу. Такая же ситуация у Грузии – для первого места нужно не проиграть дома Северной Македонии.

• Уже есть сборная, обеспечившая себе выход в Лигу В – это Греция. Тоже ни одного пропущенного мяча и семь забитых – Косово не сможет догнать греков даже при двух победах и двух поражениях у лидера группы, у Греции преимущество по личным встречам.

• В группе 3 все, кроме сборной Беларуси, имеют шансы на первое место – пока на нем идет Казахстан, сегодня играющий против главного аутсайдера группы.

Лига D

Матчи:

D1: Латвия – Молдова, Лихтенштейн – Андорра, Молдова – Лихтенштейн, Андорра – Латвия

D2: : Эстония – Мальта, Сан-Марино – Эстония

• Латвии и Эстонии достаточно не проиграть, чтобы занять первые места в своих группах. В Лигу С может выйти Мальта, но для этого нужно обыгрывать Эстонию с разницей как минимум два мяча. Если в один, то нужно очень верить в проигрыш эстонцев Сан-Марино.

• Молдова тоже пока сохраняет шансы на первое место – для этого нужны победы в двух матчах и потери очков латвийцами.

Когда финал? И кто там сыграет?

В финальной пульке летом 2023 года сыграют 4 победителя групп Лиги А . Одна из этих сборных станет хозяйкой мини-турнира. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня, финал и матч за третье место – 18 июня.

Как Лига наций влияет на отбор Евро-2024?

Через Лигу наций на Евро-2024 выйдут три сборные . Они определятся в стыковых матчах Лиги наций-2022/23, которые пройдут в марте 2024 года.

Всего в стыках участвуют 12 команд – победители в Лигах А, В и С . Если какие-то из них уже выйдут на Евро-2024 через основную квалификацию, их заменят следующие команды из этой же группы.

В крайнем случае могут быть отобраны команды из Лиги D – если в какой-то группе недостаточно команд, не пробившихся на Евро через главную квалификацию.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples