Знали, что Упамекано зовут Дайотшанкуль? Геничу стоит потренироваться 😉

«Рафинья, передача в центр… Умапека, Умапекано опережает… Упамекано! Вот. Упамекано! Выговорил», – комментатор «Матча» Константин Генич столкнулся с неожиданной сложностью на 12-й минуте игры «Бавария» – «Барселона».

Разумеется, это завирусилось.

Затем Генич много раз восхищался Упамекано – и справедливо: у него 5 перехватов (лучший в матче), 6 выносов, 2 отбора, 2 выигранных верховых единоборства. Ни разу не был обыгран через дриблинг, хотя регулярно агрессивно выбрасывался на атакующих игроков «Барсы».

Генич призывал голосовать за Упамекано в опросе «Матч ТВ» за лучшего игрока матча и после игры зафиксировал восторг в своем телеграм-канале: «УПАМЕКАНО!!!!😜😜😜»

Но фамилия у Упамекано – не самое сложное. Его настоящее полное имя: Дайотшанкуль Освальд Упамекано. Dayotchanculle Oswald Upamecano.

Журнал France Football в 2020 году выяснил, откуда у Упамекано такое оригинальное имя. Оказывается, его назвали в честь прадеда, который был королем деревни в Гвинее-Бисау, где прожил всю жизнь.

Защитник подтверждал это в интервью сайту Бундеслиги, когда перешел из «Лейпцига» в «Баварию»: «Дайотшанкуль – имя моего прадеда. Это дань уважения предкам от моего отца».

В профессиональной карьере Упамекано всегда использовал сокращенный вариант «Дайо». Например, на сайте «Баварии» он указан как Dayot Upamecano.

Сайт о генеалогии Geneanet выдает 21 зафиксированный случай с именем Dayot. Ресурс об именах Name.org уточняет, что «Дайот» иногда встречается как фамилия на Филиппинах и у зулусов (африканский народ с численностью около 10 млн человек, проживающий в Эсватини, Лесото, Зимбабве, Замбии и Мозамбике).

Так что запоминайте: Дайотшанкуль Упамекано.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty