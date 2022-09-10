17-летний Тель бьет рекорды в «Баварии». Начинал в центре защиты, а теперь Нагельсманн ждет его 40 голов за сезон

Стоил 20+8,5 млн евро – тоже почти рекорд.

Одним из героев матча «Бавария» – «Штутгарт» (2:2) стал 17-летний нападающий Матис Тель. На 36-й минуте он откликнулся на прострел от Альфонсо Дэвиса и плотно пробил по воротам.

Да, мюнхенцы все-таки потеряли очки: на 90-й минуте (уже при счете 2:1) арбитр назначил пенальти за фол от Де Лигта – а нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси сравнял. Так «Бавария» сыграла третью ничью подряд в Бундеслиге. Поэтому пока интрига в чемпионате живет: у «Мюнхена», «Дортмунда» и «Фрайбурга» (еще матч в запасе) по 12 очков.

И все равно Матис Тель, новый талант из «Баварии», заслуживает отдельной истории.

Тель уже забивал в Кубке Германии – раньше всех в истории клуба. Нагельсманн ждет от него 10 голов за сезон

Точно пора познакомиться с Телем.

• Матис вышел в старте на матч Бундеслиги в 17 лет и 136 дней – и сразу же забил! Настолько рано в основу «Баварии» еще не пробивались и голов, соответственно, тоже не забивали.

• Чуть раньше Тель забил в 1-м раунде Кубка Германии – «Виктории» из Кельна (5:0), когда ему было 17 лет и 126 дней. Это самый молодой гол «Баварии» в турнире (учет ведется с 1965-го).

Тель этим летом пришел из «Ренна»: за него заплатили 20 млн евро, еще 8,5 млн предусмотрены как бонусы. Возможно, Матис станет самым дорогим 17-летним игроком в мире – «Боруссия» отдала за Джуда Беллингема 25 млн, а здесь с бонусами может дойти до 28,5 млн.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн максимально воодушевлен: «Мы стараемся находить молодых и талантливых футболистов, способных дорасти до мирового уровня. Я верю, что однажды Тель забьет 40 голов за сезон. Будем счастливы, если в этом сезоне он забьет десять».

По мнению тренера, Тель может закрыть любую позицию в атаке, а боссы клуба оценивают его талант на уровне Мбаппе.

Тель в 13 лет играл в центре защиты. И дебютировал за «Ренн» раньше Камавинга, который уже в «Реале»

Матис привлек к себе внимание скаутов в 13 лет: тогда он еще играл в центре обороны «Парижа». Теля обнаружил агент Гадири Камара и сразу привез в «Ренн» – правда, ему пришлось ждать еще пару лет, чтобы покинуть столицу (из-за возрастных ограничений в Лиге 1).

В «Ренне» парень быстро перешел из обороны в атаку. «Мы увидели его способность быть решительным, забивать и делать разницу, – объяснял Камара. – Именно это позволило ему так быстро переместиться выше. Сейчас он потрясающе универсален, потому что способен адаптироваться к любой роли: нападающего или полузащитника».

Идеального места для Теля там не нашли. «Нам все еще трудно найти роль, где у него может быть лучшая карьера. Я думаю, что он позиционирует себя как «десятка» – сразу под нападающим», – говорил агент еще год назад.

Сейчас Теля преимущественно расcматривают в центре нападения.

Игрок с детства фанатеет от Тьерри Анри, его считали одним из главных талантов Лиги 1. Он дебютировал там в прошлом сезоне – причем аж на месяц раньше Эдуардо Камавинги, который сейчас уже в «Реале». Матис впервые вышел за «Ренн» против «Бреста» в августе 2021-го – тогда ему было всего 16 лет и 110 дней. Тель стал 11-м в списке самых молодых дебютантов Лиги 1 и вскоре получил первый профессиональный контракт – до 2024-го.

Матис выиграл юношеский Евро с французами, во взрослом футболе – 0+0 за 79 минут

Всего за основной «Ренн» у него набралось 79 минут в 10 матчах (без голевых действий). Зато во второй команде он забил шесть голов за шесть игр.

Еще Тель был капитаном сборной Франции U17 (пять голов в девяти играх) и ярко выступил на юношеском Евро: его 2+2 помогли команде выиграть турнир.

По мнению бывших тренеров Теля, реальных недостатков у него нет, есть только элементы, которые нужно усовершенствовать.

«У Матиса сильные атлетические качества. Он опережает свой возраст. Матис способен быстро и долго бежать, показывать высокую интенсивность, – рассказывал Ромен Феррье, тренер резервной команды «Ренна». – Идея заключалась в том, чтобы поставить Матиса в центр внимания, развить его видение на 360° и футбольную проницательность».

Похоже, надежды Нагельсманна на 10 голов в сезоне могут и оправдаться – Тель уже получает шансы в главной команде. Стилистически он совсем не похож на Роберта Левандовского, но это нападающий, который точно может сгладить последствия от ухода поляка.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Paolo Bruno, Lukas Schulze