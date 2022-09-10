Следующий тур АПЛ тоже могут перенести. Что сейчас известно о календаре?

Не так много, как хотелось бы.

Что случилось?

8 сентября ушла из жизни королева Англии Елизавета II, которая находилась на престоле более 70 лет. Из-за этого АПЛ перенесла все матчи 7-го тура – то есть игры, запланированные на 10, 11 и 12 сентября. Их проведут позже, но когда именно – пока неизвестно.

«Лига и клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие после жизни, которая была самоотверженности.

Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине», – заявил глава АПЛ Ричард Мастерс.

Перенесли только матчи АПЛ?

Нет, еще матчи низших дивизионов и женской Суперлиги. Ирландская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные на эти выходные в Северной Ирландии. Перенос поддержали шотландские и валлийские лиги.

Переносят не только спортивные мероприятия: отменяют концерты (за час до начала отменили престижную музыкальную премию Mercury Prize), закрываются некоторые магазины, профсоюзы приостанавливают забастовки (были запланированы у сотрудников почты и железнодорожников).

Перенесут только игры ближайшего тура?

Это еще вопрос. По данным The Telegraph, могут перенести и матчи в следующие выходные. АПЛ опасается, что не сможет обеспечить безопасность на стадионах, потому что многих полицейских задействуют для организации похорон Елизаветы II (скорее всего, 19 сентября).

Возможно, перенесут только матчи в Лондоне, но обсуждают и весь тур.

Все поддерживают перенос?

Нет. Например, вот что говорит Питер Крауч: «Я знаю, что это всего лишь игра, а некоторые вещи гораздо важнее, но представьте, что все матчи состоялись бы в эти выходные. Черные повязки, соблюдение тишины, национальный гимн, игра королевского оркестра и так далее для миллионов зрителей по всему миру? Разве это не лучшие проводы?»

Так поступила английская регбийная лига, сохранив расписание матчей и объяснив, что это поможет людям объединиться во время национального траура, который продлится семь дней.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra; eastnews.ru/Dave Thompson