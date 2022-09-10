Следующий тур АПЛ тоже могут перенести. Что сейчас известно о календаре?

Не так много, как хотелось бы.
Что случилось?
8 сентября ушла из жизни королева Англии Елизавета II, которая находилась на престоле более 70 лет. Из-за этого АПЛ перенесла все матчи 7-го тура – то есть игры, запланированные на 10, 11 и 12 сентября. Их проведут позже, но когда именно – пока неизвестно.
«Лига и клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие после жизни, которая была самоотверженности.
Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине», – заявил глава АПЛ Ричард Мастерс.
Перенесли только матчи АПЛ?
Нет, еще матчи низших дивизионов и женской Суперлиги. Ирландская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные на эти выходные в Северной Ирландии. Перенос поддержали шотландские и валлийские лиги.
Переносят не только спортивные мероприятия: отменяют концерты (за час до начала отменили престижную музыкальную премию Mercury Prize), закрываются некоторые магазины, профсоюзы приостанавливают забастовки (были запланированы у сотрудников почты и железнодорожников).
Перенесут только игры ближайшего тура?
Это еще вопрос. По данным The Telegraph, могут перенести и матчи в следующие выходные. АПЛ опасается, что не сможет обеспечить безопасность на стадионах, потому что многих полицейских задействуют для организации похорон Елизаветы II (скорее всего, 19 сентября).
Возможно, перенесут только матчи в Лондоне, но обсуждают и весь тур.
Все поддерживают перенос?
Нет. Например, вот что говорит Питер Крауч: «Я знаю, что это всего лишь игра, а некоторые вещи гораздо важнее, но представьте, что все матчи состоялись бы в эти выходные. Черные повязки, соблюдение тишины, национальный гимн, игра королевского оркестра и так далее для миллионов зрителей по всему миру? Разве это не лучшие проводы?»
Так поступила английская регбийная лига, сохранив расписание матчей и объяснив, что это поможет людям объединиться во время национального траура, который продлится семь дней.
Каким был спорт, когда Елизавета II стала королевой?
Любимый клуб Елизаветы II – секрет, который 40 лет разгадывала вся Великобритания
Фото: REUTERS/Peter Cziborra; eastnews.ru/Dave Thompson
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