«Интер» проиграл 3 матча из 4 – теперь «Баварии». Добили себя автоголом после идеальной атаки

Но Индзаги пока спокоен.

«Бавария» и «Интер» заинтриговали отличной вывеской, но яркости игре все же не хватило. Мюнхенцы хоть и немного притормозили в чемпионате (в последнем туре была ничья с «Унионом»), но в ЛЧ стартовали уверенно – победа 2:0 в группе смерти.

Мюнхенцы превзошли «Интер» почти по всем показателям

«Бавария» открыла счет на 25-й минуте: Киммих выдал роскошный пас со своей половины, а Сане обошел Онана и катнул в пустые.

Дальше у «Интера» было несколько интересных атак (дважды бил Эдин Джеко), но «Бавария» во втором тайме удвоила преимущество – очень-очень элегантно.

Сане и Коман дважды сыграли в стенку в штрафной (все передачи в касание!) – затем Лерой прострелил вдоль ворот, а опытный защитник Данило Д′Амброзио срезал мяч в свои ворота.

Цифры лишь подтверждают триумф чемпиона Бундеслиги: опередили «Интер» по ударам в створ (11:2) и острым шансам (3:1).

По xG схожая ситуация: мюнхенские 2,01 против миланских 0,5. Показательно, что одним из лучших игроков матча стал вратарь «Интера» Онана: камерунец сделал аж 10 сэйвов (хоть и далеко не все мощные), в то время как Нойер подтащил только дважды.

У «Интера» 3 поражения в 4 матчах. Но Индзаги спокоен и по-прежнему верит в команду

У миланцев в последнее время вообще не идет: проиграли 3 из 4 последних матчей («Баварии», «Милану» и «Лацио»). Между грандами выиграли у скромного «Кремонезе» в Серии А (3:1).

Симоне Индзаги ссылается на технический брак, но признает силу «Баварии».

«В первые 20 минут мы были слишком напряжены, а затем играли на равных с невероятным соперником, одним из сильнейших в Европе на данный момент. Нужно было проявить лучшее командное взаимодействие при первом голе. После этого мы заиграли лучше, создавали моменты, но допускали слишком много технических ошибок на последнем этапе.

Джеко и Корреа имели шансы вернуть нас в игру, но против команды такого уровня необходимо играть идеально – а этого не произошло. Я не припоминаю, чтобы Онана делал какие-либо невероятные сэйвы сегодня. Но нам все равно следовало более активно накрывать соперников, потому что у «Баварии» есть футболисты, способные убежать в свободную зону в любой момент.

Игра не была безнадежной, и нам нельзя было пропускать второй гол на 67-й минуте», – сказал Индзаги Sky Sport Italia.

Дальше в ЛЧ у «Интера» выезд к «Виктории», а «Бавария» параллельно примет новый экзамен у «Барселоны».

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo