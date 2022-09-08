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«Интер» проиграл 3 матча из 4 – теперь «Баварии». Добили себя автоголом после идеальной атаки

Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Данило Д′Амброзио Данило Д′Амброзио
Лерой Сане Лерой Сане
Интер Интер
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Бавария Бавария
Андре Онана Андре Онана
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Но Индзаги пока спокоен.

«Бавария» и «Интер» заинтриговали отличной вывеской, но яркости игре все же не хватило. Мюнхенцы хоть и немного притормозили в чемпионате (в последнем туре была ничья с «Унионом»), но в ЛЧ стартовали уверенно – победа 2:0 в группе смерти. 

Мюнхенцы превзошли «Интер» почти по всем показателям

«Бавария» открыла счет на 25-й минуте: Киммих выдал роскошный пас со своей половины, а Сане обошел Онана и катнул в пустые.

Дальше у «Интера» было несколько интересных атак (дважды бил Эдин Джеко), но «Бавария» во втором тайме удвоила преимущество – очень-очень элегантно.

Сане и Коман дважды сыграли в стенку в штрафной (все передачи в касание!) – затем Лерой прострелил вдоль ворот, а опытный защитник Данило Д′Амброзио срезал мяч в свои ворота.

Цифры лишь подтверждают триумф чемпиона Бундеслиги: опередили «Интер» по ударам в створ (11:2) и острым шансам (3:1).

По xG схожая ситуация: мюнхенские 2,01 против миланских 0,5. Показательно, что одним из лучших игроков матча стал вратарь «Интера» Онана: камерунец сделал аж 10 сэйвов (хоть и далеко не все мощные), в то время как Нойер подтащил только дважды.

У «Интера» 3 поражения в 4 матчах. Но Индзаги спокоен и по-прежнему верит в команду

У миланцев в последнее время вообще не идет: проиграли 3 из 4 последних матчей («Баварии», «Милану» и «Лацио»). Между грандами выиграли у скромного «Кремонезе» в Серии А (3:1).

Симоне Индзаги ссылается на технический брак, но признает силу «Баварии».

«В первые 20 минут мы были слишком напряжены, а затем играли на равных с невероятным соперником, одним из сильнейших в Европе на данный момент. Нужно было проявить лучшее командное взаимодействие при первом голе. После этого мы заиграли лучше, создавали моменты, но допускали слишком много технических ошибок на последнем этапе.

Джеко и Корреа имели шансы вернуть нас в игру, но против команды такого уровня необходимо играть идеально – а этого не произошло. Я не припоминаю, чтобы Онана делал какие-либо невероятные сэйвы сегодня. Но нам все равно следовало более активно накрывать соперников, потому что у «Баварии» есть футболисты, способные убежать в свободную зону в любой момент.

Игра не была безнадежной, и нам нельзя было пропускать второй гол на 67-й минуте», – сказал Индзаги Sky Sport Italia.

Дальше в ЛЧ у «Интера» выезд к «Виктории», а «Бавария» параллельно примет новый экзамен у «Барселоны».

Интер Италия – Бавария Германия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 25 Сане, 0:2 – 66, автогол Д`Амброзио.
ИнтерОнана, Думфрис (Дармиан, 72), Д`Амброзио, Шкриньяр (де Врей, 72), Бастони (Димарко, 72), Гозенс, Мхитарян, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 81), Джеко (Корреа, 71), Мартинес.
БаварияНойер, Павар, Эрнандес (Станишич, 84), де Лигт (Упамекано, 75), Дэвис, Забитцер (Горетцка, 61), Киммих, Мюллер, Мане, Коман (Гнабри, 75), Сане (Мусиала, 84).
Предупреждения:
де Лигт (41), Димарко (89).

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Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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