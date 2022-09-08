«Интер» проиграл 3 матча из 4 – теперь «Баварии». Добили себя автоголом после идеальной атаки

Но Индзаги пока спокоен.
«Бавария» и «Интер» заинтриговали отличной вывеской, но яркости игре все же не хватило. Мюнхенцы хоть и немного притормозили в чемпионате (в последнем туре была ничья с «Унионом»), но в ЛЧ стартовали уверенно – победа 2:0 в группе смерти.
Мюнхенцы превзошли «Интер» почти по всем показателям
«Бавария» открыла счет на 25-й минуте: Киммих выдал роскошный пас со своей половины, а Сане обошел Онана и катнул в пустые.
Дальше у «Интера» было несколько интересных атак (дважды бил Эдин Джеко), но «Бавария» во втором тайме удвоила преимущество – очень-очень элегантно.
Сане и Коман дважды сыграли в стенку в штрафной (все передачи в касание!) – затем Лерой прострелил вдоль ворот, а опытный защитник Данило Д′Амброзио срезал мяч в свои ворота.
Цифры лишь подтверждают триумф чемпиона Бундеслиги: опередили «Интер» по ударам в створ (11:2) и острым шансам (3:1).
По xG схожая ситуация: мюнхенские 2,01 против миланских 0,5. Показательно, что одним из лучших игроков матча стал вратарь «Интера» Онана: камерунец сделал аж 10 сэйвов (хоть и далеко не все мощные), в то время как Нойер подтащил только дважды.
У «Интера» 3 поражения в 4 матчах. Но Индзаги спокоен и по-прежнему верит в команду
У миланцев в последнее время вообще не идет: проиграли 3 из 4 последних матчей («Баварии», «Милану» и «Лацио»). Между грандами выиграли у скромного «Кремонезе» в Серии А (3:1).
Симоне Индзаги ссылается на технический брак, но признает силу «Баварии».
«В первые 20 минут мы были слишком напряжены, а затем играли на равных с невероятным соперником, одним из сильнейших в Европе на данный момент. Нужно было проявить лучшее командное взаимодействие при первом голе. После этого мы заиграли лучше, создавали моменты, но допускали слишком много технических ошибок на последнем этапе.
Джеко и Корреа имели шансы вернуть нас в игру, но против команды такого уровня необходимо играть идеально – а этого не произошло. Я не припоминаю, чтобы Онана делал какие-либо невероятные сэйвы сегодня. Но нам все равно следовало более активно накрывать соперников, потому что у «Баварии» есть футболисты, способные убежать в свободную зону в любой момент.
Игра не была безнадежной, и нам нельзя было пропускать второй гол на 67-й минуте», – сказал Индзаги Sky Sport Italia.
Дальше в ЛЧ у «Интера» выезд к «Виктории», а «Бавария» параллельно примет новый экзамен у «Барселоны».
- Дата проведения
- 7 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 25 Сане, 0:2 – 66, автогол Д`Амброзио.
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Интер –
Онана, Думфрис (Дармиан, 72), Д`Амброзио, Шкриньяр (де Врей, 72), Бастони (Димарко, 72), Гозенс, Мхитарян, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 81), Джеко (Корреа, 71), Мартинес.
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Бавария –
Нойер, Павар, Эрнандес (Станишич, 84), де Лигт (Упамекано, 75), Дэвис, Забитцер (Горетцка, 61), Киммих, Мюллер, Мане, Коман (Гнабри, 75), Сане (Мусиала, 84).
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Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
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