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Чистка состава «ПСЖ»: разбросали весь неликвид, кроме Икарди

Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер
Мауро Икарди Мауро Икарди
Эрик Эбимбе Эрик Эбимбе
Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум
Идрисса Гуйе Идрисса Гуйе
Андер Эррера Андер Эррера
Данилу Перейра Данилу Перейра
Леандро Паредес Леандро Паредес
Тило Керер Тило Керер
Абду Диалло Абду Диалло
Левен Курзава Левен Курзава
Луиш Кампуш
Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
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Правда, многие ушли только в аренду.

«ПСЖ» удалось масштабно разгрузить состав.

В июле авторитетное французское издание Le Parisien сообщало, что клуб хотел бы избавиться аж от 11 игроков. Руководство было даже готово отправить игроков, оставшихся в команде, в пятый дивизион играть за дубль. 

Из списка на выход остались только Икарди и Данилу Перейра (он добился места в ротации у Гальтье)

• Левен Курзава на сезон уехал в аренду в «Фулхэм». Тренер англичан Марку Силва еще во время предварительных переговоров одобрил возможное подписание защитника – Курзава стал восьмым трансфером лондонцев в это трансферное окно.

• Абду Диалло перешел в «Лейпциг», аренда с правом выкупа за 25 млн евро. Главная цель для сенегальца – получить игровую практику перед ЧМ-2022.

• Тило Керер ушел в «Вест Хэм» за 12 млн евро, подписав контракт на 4 года. Всего 4 года назад Керер переходил в «ПСЖ» за сумму в три раза больше: тогда он обошелся парижанам в 37 млн евро.

• Леандро Паредес укатил на правах аренды в «Ювентус». Итальянцы смогут выкупить полузащитника за 22,6 млн евро. Макс Аллегри охотился за Паредесом все лето – теперь Леандро в Турине.

• Главным претендентом на Идриссу Гейе был его бывший клуб «Эвертон», туда футболист и перешел.

• Андер Эррера вернулся в «Атлетик» Бильбао на правах годичной аренды. Долго не могли договориться по условиям сделки, Эррера даже тренировался с резервом парижан, но все-таки покинул Францию.

• Джорджиньо Вейналдум уехал в аренду с правом выкупа в «Рому». Правда, на тренировке сломал правую большеберцовую кость и вылетел на несколько месяцев. Итальянский клуб уже ищет ему замену, а сам Вейналдум даже пропустит ЧМ-22.

• Эрик Эбимбе перешел в «Айнтрахт». Тоже есть право выкупа.

• Юлиан Дракслер на правах аренды без права выкупа уехал в «Бенфику»: португальцы заплатят 2,5 млн евро. 

• Планы Кристофа Галтье относительно Данилу Перейры поменялись. Изначально тренер хотел, чтобы Перейра ушел, но ближе к началу сезона было решено, что полузащитник остается. По информации PSGTalk, Галтье впечатлен разносторонностью и конкурентноспособностью португальца.

• Мауро Икарди – единственный, кого не убрали даже в аренду. Охотились «Галатасарай» и «Фенербахче», но не договорились. Не беда: в Турции трансферное окно закрывается 8 сентября.

У «ПСЖ» над трансферами работал триумвират. Получилось и хорошо закупиться 

По данным Get French Football News, этим летом в клубе сформировался управленческий триумвират Нассера Аль-Хелайфи, Кампуша и Антеро Энрике. Все трое участвуют в трансферной политике «ПСЖ»: Кампуш вместе с Гальтье формирует список трансферов на вход, Антеро Энрике связывается с клубами и ведет переговоры, а также работает над уходом из клуба конкретных игроков. Например, благодаря связям Антеро Энрике «ПСЖ» смог заполучить Витинью и платить за него в рассрочку аж шесть лет (сумма трансфера составила 41,5 млн евро). 

Правда, Кампуш в середине августа был недоволен работой Энрике – именно из-за того, что совсем нет продаж ненужных футболистов. 

Нассер Аль-Хелайфи работает точечно – теперь не сильно влезает в спортивный менеджмент, но решает вопросы, когда помощь реально требуется. Так, благодаря его хорошим отношениям с боссом «Лейпцига» Оливером Минцлаффом «ПСЖ» провернул покупку защитника Норди Мукиеле. 

Итоговая работа над усилениями и правда впечатляет: выкупили за 38 млн евро арендованного у лиссабонского «Спортинга» левого защитника Нуну Мендеша, подписали защитника Норди Мукиеле («Лейпциг», 12 млн), полузащитников Витинью («Порту», 41,5), Ренату Саншеша («Лилль», 15), Фабиана Руиса («Наполи», 23) и Карлоса Солера («Валенсия», 18), а также нападающего Юго Экитика («Реймс», аренда с правом выкупа).

Насыщенное трансферное окно, но в этот раз с большим числом рациональных сделок.

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Фото: eastnews.ru/FRANCK FIFE / AFP, Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport

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