Чистка состава «ПСЖ»: разбросали весь неликвид, кроме Икарди

Правда, многие ушли только в аренду.

«ПСЖ» удалось масштабно разгрузить состав.

В июле авторитетное французское издание Le Parisien сообщало , что клуб хотел бы избавиться аж от 11 игроков. Руководство было даже готово отправить игроков, оставшихся в команде, в пятый дивизион играть за дубль.

Из списка на выход остались только Икарди и Данилу Перейра (он добился места в ротации у Гальтье)

• Левен Курзава на сезон уехал в аренду в «Фулхэм». Тренер англичан Марку Силва еще во время предварительных переговоров одобрил возможное подписание защитника – Курзава стал восьмым трансфером лондонцев в это трансферное окно.

• Абду Диалло перешел в «Лейпциг», аренда с правом выкупа за 25 млн евро. Главная цель для сенегальца – получить игровую практику перед ЧМ-2022.

• Тило Керер ушел в «Вест Хэм» за 12 млн евро, подписав контракт на 4 года. Всего 4 года назад Керер переходил в «ПСЖ» за сумму в три раза больше: тогда он обошелся парижанам в 37 млн евро.

• Леандро Паредес укатил на правах аренды в «Ювентус». Итальянцы смогут выкупить полузащитника за 22,6 млн евро. Макс Аллегри охотился за Паредесом все лето – теперь Леандро в Турине.

• Главным претендентом на Идриссу Гейе был его бывший клуб «Эвертон», туда футболист и перешел.

• Андер Эррера вернулся в «Атлетик» Бильбао на правах годичной аренды. Долго не могли договориться по условиям сделки, Эррера даже тренировался с резервом парижан, но все-таки покинул Францию.

• Джорджиньо Вейналдум уехал в аренду с правом выкупа в «Рому». Правда, на тренировке сломал правую большеберцовую кость и вылетел на несколько месяцев. Итальянский клуб уже ищет ему замену, а сам Вейналдум даже пропустит ЧМ-22.

• Эрик Эбимбе перешел в «Айнтрахт». Тоже есть право выкупа.

• Юлиан Дракслер на правах аренды без права выкупа уехал в «Бенфику»: португальцы заплатят 2,5 млн евро.

• Планы Кристофа Галтье относительно Данилу Перейры поменялись. Изначально тренер хотел, чтобы Перейра ушел, но ближе к началу сезона было решено, что полузащитник остается. По информации PSGTalk, Галтье впечатлен разносторонностью и конкурентноспособностью португальца.

• Мауро Икарди – единственный, кого не убрали даже в аренду. Охотились «Галатасарай» и «Фенербахче», но не договорились. Не беда: в Турции трансферное окно закрывается 8 сентября.

У «ПСЖ» над трансферами работал триумвират. Получилось и хорошо закупиться

По данным Get French Football News, этим летом в клубе сформировался управленческий триумвират Нассера Аль-Хелайфи, Кампуша и Антеро Энрике. Все трое участвуют в трансферной политике «ПСЖ»: Кампуш вместе с Гальтье формирует список трансферов на вход, Антеро Энрике связывается с клубами и ведет переговоры, а также работает над уходом из клуба конкретных игроков. Например, благодаря связям Антеро Энрике «ПСЖ» смог заполучить Витинью и платить за него в рассрочку аж шесть лет (сумма трансфера составила 41,5 млн евро).

Правда, Кампуш в середине августа был недоволен работой Энрике – именно из-за того, что совсем нет продаж ненужных футболистов.

Нассер Аль-Хелайфи работает точечно – теперь не сильно влезает в спортивный менеджмент, но решает вопросы, когда помощь реально требуется. Так, благодаря его хорошим отношениям с боссом «Лейпцига» Оливером Минцлаффом «ПСЖ» провернул покупку защитника Норди Мукиеле.

Итоговая работа над усилениями и правда впечатляет: выкупили за 38 млн евро арендованного у лиссабонского «Спортинга» левого защитника Нуну Мендеша, подписали защитника Норди Мукиеле («Лейпциг», 12 млн), полузащитников Витинью («Порту», 41,5), Ренату Саншеша («Лилль», 15), Фабиана Руиса («Наполи», 23) и Карлоса Солера («Валенсия», 18), а также нападающего Юго Экитика («Реймс», аренда с правом выкупа).

Насыщенное трансферное окно, но в этот раз с большим числом рациональных сделок.

Фото: eastnews.ru/FRANCK FIFE / AFP, Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport