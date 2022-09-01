Холанд сделал второй подряд хет-трик в АПЛ. Сколько-сколько времени нужно на адаптацию?

Машина.

«Ман Сити» катком проехался по только-только вернувшемуся «Ноттингему» – 6:0.

Команда Гвардиолы не оставила сопернику ни единого шанса и смяла новичка. Снова. Мы не станем углубляться в детали погрома, а лучше просто выделим главного героя этого матча – Эрлинга Холанда. Он решил не делать пауз после хет-трика «Кристал Пэлас» в прошлом туре и забил очередные три мяча.

Ну как его остановить?

⚽️12’ – Норвежец откликнулся на заброс от Фила Фодена и не промазал с линии вратарской, отослав мяч под перекладину ворот Хендерсона. Ничего сложного для Эрлинга.

⚽️23’ – Хендерсон сделал неточный пас. Бернарду Силва поймал мяч недалеко от штрафной и отдал на Фодена, который ворвался в центр штрафной и выманил кипера на себя. Фил выкатил на Холанда и тот совсем без сопротивления пробил в пустые.

⚽️39’ – Фоден выпрыгнул высоко-высоко при стандарте и сделал поперечную скидку на Стоунза. Тот не пожадничал и смахнул мяч на Эрлинга, которому оставалось только попасть с линии ворот. Снова легкий гол – и не менее легкий хет-трик за 40 минут.

После этого «Сити» забил еще три мяча – но главный герой стал очевиден еще в первом тайме.

Рекорды АПЛ не выдерживают напора Эрлинга

Уже страшно.

•‎ На счету норвежца 9 голов за пять матчей в АПЛ. Он побил рекорд Серхио Агуэро и Майкла Куинна в далекие времена игры за «Ковентри» – те забили за первые 5 туров только 8 голов.

•‎ Холанд оформил второй хет-трик в двух матчах АПЛ подряд. Это удавалось лишь 6 игрокам до него: Лесу Фердинанду и Тьерри Анри, Иану Райту и Дидье Дрогба, а еще Уэйну Руни. Но только Харри Кейн делал это дважды. У Эрлинга еще есть время, чтобы повторить достижение англичанина.

•‎ Только Эрлинг и Криштиану Роналду сделали по два хет-трика в АПЛ в 2022-м. Если вы не помните, то от португальца пострадали «Норвич» и «Тоттенхэм» в прошлом сезоне.

После матча Холанд очень радовался успехам: «Потрясающе, больше нечего сказать. Речь шла о том, чтобы продолжать делать то, что мы делали во втором тайме игры против «Пэлас» – играть, играть и еще раз играть. Это здорово. Пока что все идет хорошо, я не жалуюсь. Впереди много матчей, так что важно продолжать двигаться дальше и получать как можно больше удовольствия».

«Хорошая игра сегодня, – хвалил Гвардиола после матча. Я знаю, что Холанд любит забивать голы, но он хочет побеждать. Если он побьет рекорды, а мы не выиграем – он не будет доволен. Эрлинг силен на всех участках поля, но особенно возле ворот. Его завершение атак и трудолюбие так прекрасны».

Общее настроение лучше всего передал Майкл Оуэн: «Я повторю: этот парень побьет практически все существующие рекорды по забитым голам. Он слишком большой, слишком быстрый, точный у ворот, и он играет в команде, которая создает десятки моментов.

Все, что ему нужно делать – оставаться в форме».

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff; Gettyimages.ru/Michael Regan