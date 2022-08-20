О духе времени
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«Дортмунд» вел 2:0 к 89-й минуте – и проиграл. Это как? 🤯

Эдин Терзич Эдин Терзич
Ли Бьюкенен
Оливер Берк Оливер Берк
Никлас Шмидт Никлас Шмидт
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Ох.

В третьем туре Бундеслиги дортмундцы принимали вернувшийся в элиту «Вердер» – целых 88 минут все шло неплохо. «Вердер» хоть и смотрелся лучше, но никак не мог пробить Грегора Кобеля. В самом конце первого тайма Юлиан Брандт изящным ударом открыл счет – и стало совсем хорошо.

На 77-й Рафаэл Геррейру удвоил преимущество хозяев. Казалось, что «Боруссия» спокойно доведет матч до победы, но за минуту до конца основного времени началось невероятное:

⚽️89’ – дортмундцы почти отбились от очередной атаки гостей, но набежавший Ли Бьюкенен пробил шведой и попал в дальнюю девятку. Без шансов для Кобеля.

⚽️93’ – гости продолжали атаковать. Тут подача Амоса Пипера нашла голову Никласа Шмидта, который аккуратно переправил мяч в ворота. Сравняли!

⚽️95’ – «Вердер» не остановиля. Отбор на своей половине поля, пас Митчелла Вайзера между защитников «Дортмунда» и удар Оливера Берка сквозь Кобера. Камбэк!

«Вердер» стал первой командой в истории в Бундеслиги, которая забила аж три мяча в период с 89-й минуты. Гости в начале этого сезона будто притягивают голы: за три игры чемпионата с участием «Вердера» было забито аж 13 мячей. 

«Дортмунд» выигрывает, но выглядит не очень

Эдин Терзич только летом вернулся в «Боруссию» – и начал с двух побед на старте. Правда, качество игры вызывает много вопросов.

• Сначала с трудом переиграли проблемный «Байер» с Азмуном и свитером Лунева в составе. Победа была вполне по игре, а «Дортмунд» и сам создал не так много моментов. Тем более что пока «Байер» – самая слабая команда чемпионата, которая проиграла все три матча на старте.

• Потом приехали в гости к «Фрайбургу» – хозяева вели в счете до 77-й минуты и выглядели сильнее, а потом голкипер Марк Флеккен пропустил эпичный гол после дальнего удара по центру –18-летний англичанин Джейми Байно-Гиттенс проверял с 30 метров. «Фрайбург» поплыл и отдал матч.

Теперь дортмундцам вернулось. А дальше как?

Боруссия Д – Вердер 2:3 (1:0, 1:3)
Дата проведения
20 августа, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Брандт, 2:0 – 77 Геррейру, 2:1 – 89 Бьюкенен, 2:2 – 90 Шмидт, 2:3 – 90 Берк.
Боруссия ДКобель, Хуммельс (Зюле, 62), Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Брандт (Азар, 62), Дауд (Джан, 18), Беллингем, Вольф, Модест (Мукоко, 81), Байно-Гиттенс (Рейна, 62).
ВердерПавленка, Вайзер, Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 70), Гросс (Груев, 81), Битенкур (Шмидт, 70), Стаге (Шмид, 62), Фюллькруг, Дукш (Берк, 81).
Предупреждения:
Фюллькруг (29), Модест (39), Джан (42), Вольф (83), Ройс (90).

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

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