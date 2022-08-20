«Дортмунд» вел 2:0 к 89-й минуте – и проиграл. Это как? 🤯

Ох.
В третьем туре Бундеслиги дортмундцы принимали вернувшийся в элиту «Вердер» – целых 88 минут все шло неплохо. «Вердер» хоть и смотрелся лучше, но никак не мог пробить Грегора Кобеля. В самом конце первого тайма Юлиан Брандт изящным ударом открыл счет – и стало совсем хорошо.
На 77-й Рафаэл Геррейру удвоил преимущество хозяев. Казалось, что «Боруссия» спокойно доведет матч до победы, но за минуту до конца основного времени началось невероятное:
⚽️89’ – дортмундцы почти отбились от очередной атаки гостей, но набежавший Ли Бьюкенен пробил шведой и попал в дальнюю девятку. Без шансов для Кобеля.
⚽️93’ – гости продолжали атаковать. Тут подача Амоса Пипера нашла голову Никласа Шмидта, который аккуратно переправил мяч в ворота. Сравняли!
⚽️95’ – «Вердер» не остановиля. Отбор на своей половине поля, пас Митчелла Вайзера между защитников «Дортмунда» и удар Оливера Берка сквозь Кобера. Камбэк!
«Вердер» стал первой командой в истории в Бундеслиги, которая забила аж три мяча в период с 89-й минуты. Гости в начале этого сезона будто притягивают голы: за три игры чемпионата с участием «Вердера» было забито аж 13 мячей.
«Дортмунд» выигрывает, но выглядит не очень
Эдин Терзич только летом вернулся в «Боруссию» – и начал с двух побед на старте. Правда, качество игры вызывает много вопросов.
• Сначала с трудом переиграли проблемный «Байер» с Азмуном и свитером Лунева в составе. Победа была вполне по игре, а «Дортмунд» и сам создал не так много моментов. Тем более что пока «Байер» – самая слабая команда чемпионата, которая проиграла все три матча на старте.
• Потом приехали в гости к «Фрайбургу» – хозяева вели в счете до 77-й минуты и выглядели сильнее, а потом голкипер Марк Флеккен пропустил эпичный гол после дальнего удара по центру –18-летний англичанин Джейми Байно-Гиттенс проверял с 30 метров. «Фрайбург» поплыл и отдал матч.
Теперь дортмундцам вернулось. А дальше как?
- Дата проведения
- 20 августа, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Кобель, Хуммельс (Зюле, 62), Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Брандт (Азар, 62), Дауд (Джан, 18), Беллингем, Вольф, Модест (Мукоко, 81), Байно-Гиттенс (Рейна, 62).
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Вердер –
Павленка, Вайзер, Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 70), Гросс (Груев, 81), Битенкур (Шмидт, 70), Стаге (Шмид, 62), Фюллькруг, Дукш (Берк, 81).
Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
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