Вратарь «Ньюкасла» рвет тренды твиттера – все пишут его имя и фамилию. Почему?

Ник Поуп завирусился.

В конце июня вратарь «Бернли» Ник Поуп перешел в «Ньюкасл» и уже забрал два сухих матча на старте АПЛ.

Но отличная игра затмилась рядовым сообщением в твиттер-аккаунте Toon Polls, после которого имя и фамилия голкипера взлетели в трендах соцсети.

Вот как все было: Burger King в твиттере спросил своих подписчиков, что лучше: корнишоны или помидоры. Toon Polls ретвитнул опрос с припиской «Ник Поуп».

В комментарии к исходному твиту Burger King пришли фанаты «Ньюкасла» и массово начали писать туда имя и фамилию вратаря. В SMM-отделе ресторана быстрого питания не растерялись и тоже твитнули имя и фамилию игрока. Твит Burger King был ретвитнут официальным аккаунтом «Ньюкасла» – а дальше понеслось.

В реплаи к «Ньюкаслу» пришел полный тезка вратаря, который, кажется, ничего не понял.

Зато «Макдональдс» все понял – и предложил владельцу аккаунта Toon Polls бесплатный завтрак, если Ник Поуп во втором туре АПЛ снова оформит сухарь. Оформил!

Бывшие клубы Поупа начали выкладывать фото Ника в их форме. Так сделал «Бери».

И «Йорк Сити».

Аккаунт, специализирующийся на контенте о футбольном симуляторе FIFA, выложил карточку Поупа, на которой выкрутил все показатели до максимума. Это неслучайно – в нескольких последних частях FIFA голкипер действительно хорош.

Статистический профиль Squawka выложил статистику по количеству перехваченных навесов среди всех вратарей АПЛ, начиная с сезона-2019/20. В этом аспекте Поупу, как видите, нет равных.

Автобусная компания Go North East представила Поупа в роли водителя.

Многие клубы выкладывали фотографии или видео голов, где Поуп пропускает голы. Так сделал, например, «Брентфорд».

Тренд поддержал даже англоязычный твиттер «Спартака» – московский клуб прифотошопил Поупа к своей форме.

Историю красиво закольцевал Ник Поуп, который твитнул собственное имя.

Продолжим флешмоб в комментариях?

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; twitter.com