6 из 7 наших авторов ставят на победу «Барсы» в Ла Лиге, на «Реал» – только Лукомский. Прогнозируем чемпионат Испании

Бензема или Левандовски?

В пятницу стартует новый сезон Ла Лиги, и в разборках «Реала» и «Барселоны» снова нет явного фаворита. Пока они заняты друг другом, титул опять может утащить «Атлетико».

Авторы Sports.ru прогнозируют не только исход чемпионской гонки, но и:

• Топ-7 целиком,

• Кто вылетит,

• Лучшего бомбардира,

• Лучшего игрока,

• Кто победит в класико «Реала» и «Барселоны» по сумме двух матчей,

• Кто из новичков «Реала» и «Барсы» сыграет больше – Тчуамени или Рафинья?

Слава Палагин, тактический автор

Топ-7. Два отклонения от таблицы прошлого сезона – вера в «Барсу» в гонке с «Мадридом» и вылет «Севильи» из первой четверки.

За «Барсу» – прогресс при Хави в целом и прогресс конкретно после интеграции новичков (пригодится, учитывая столько приобретений). Еще – неумение Анчелотти поддерживать успех после успешного первого сезона: Карло увольняли и после чемпионства с «Баварией», и после дубля с «Челси», и даже после ЛЧ с «Мадридом» (первое пришествие). Не всегда в этом была вина только Анчелотти, и не всегда он прямо проваливался на второй сезон, но тенденция нездоровая точно.

Против «Севильи» – разрушение основной пары ЦЗ. Учитывая статус одной из самых надежных команд лиги (и по пропущенным, и по xG) – важнейший фактор. Конструкция не держалась только на качествах Кунде и Карлоса, но они здорово ее дополняли за счет отличной химии. В теории Лопетеги мог бы сделать игру более открытой и так компенсировать потерю лидеров, но не уверен, что он способен на такой резкий разворот.

Вылет. Против «Хетафе» – впечатления нейтрального зрителя. Несмотря на симпатию к Кике Санчесу Флоресу, стиль совсем не мотивирует на просмотр.

Против «Эльче» – везение последних двух сезонов. Оно было и фактическим (оба раза занимали 17-е место), и игровым (20-е место по xG). Персонально поболею за Хоана Мохику (шикарная левая, последите), но в еще одну сказку не верю.

Против «Жироны» – потенциально самый слабый уровень (вышли с 6-го места в Сегунде) и потенциально самые большие проблемы с сыгранностью (снова поменялось много игроков, принадлежащих фарм-клубам «Сити»).

Лучший бомбардир – Роберт Левандовски. Решил не утруждать вас размышлениями. Главный аргумент – цитата Левандовского после трансфера:

«Философия Гвардиолы в «Баварии», его стиль заботы о команде и управления были присущи ему и в «Барсе». Хави в этом плане очень похож на Пепа. Они оба играли на позиции шестерки, работали вместе. Они думают о футболе одинаково. Время с Пепом в «Баварии» – отличная подготовка к тому, чтобы попасть в «Барсу».

Лучший игрок – Педри. Понимаю, что жуткий аванс (не забываем, Педри – всего 19), но радует, что был и полноценный отпуск, и есть доверие Хави – называл Педри главным талантом поколения. Если уйдет Френки, вероятно, получит еще и более важную роль – с такими вводными точно потянет.

В класико победит «Барселона». Впечатлили первые класико «Барсы» с Хави. Сам Хави тоже здорово себя в них показал – были и интересные перестроения (Суперкубок), и уничтожение за счет системных настроек (4:0 в чемпионате). Вполне может это повторить, учитывая первую полноценную предсезонку (плюс к сыгранности) и качества новичков (плюс – к сюрпризам по ходу игры).

Рафинья сыграет больше Тчуамени. Выбор в пользу каталонца основан только на специфике конкурентов. Конкурент Рафиньи – Дембеле: француз здорово завершил прошлый сезон и даже согласился на продление, но на дистанции больше трех месяцев никогда не был основным и все еще часто травмируется (только в «Барсе» три травмы с периодом отсутствия больше ста дней). В соперниках Тчуамени – Каземиро: железно основной и железный с точки зрения травм (только одна травма с периодом отсутствия больше 50 дней). Это должно определить иерархию: Каземиро – игрок старта, Тчуамени – на подхвате, а Рафинья и Дембеле в равных условиях и поровну делят время.

Стас Рынкевич, вы его помните

Во-первых, обратимся к истории. С девяностых годов был лишь один случай, когда мадридский «Реал» сумел защитить чемпионский титул. А «Барселона» не побеждала в чемпионате уже три года подряд, больше было только в начале нулевых, но тогда и конкурентная поляна была куда шире.

Во-вторых, приоритеты. «Мадрид» всегда играет лучше при звуках Лиги чемпионов, а длинная дистанция чемпионата с выездами в Памплону, Виго и, прости господи, Кадис — это очень тоскливо. «Барсе» же пока не по статусу задумываться о Лиге чемпионов, ей надо хотя бы на локальной арене утвердиться.

В-третьих, тренеры. Я верю в Хави, как мои одноклассницы верили в «Бакстрит Бойз». А у Анчелотти уже был негативный опыт управления командой после большой победы. И если у одного итальянца все сезоны на «Бернабеу» повторяются (Капелло), то почему не могут повториться у другого?

При этом «Реал» останется куражистой кубковой командой с идеальными индивидуальными выступлениями. Будут помнить про прошлогодний провал в класико, настроятся и возьмут убедительный реванш (в мыслях представят, что это плей-офф ЛЧ). Бензема не проведет весь сезон от звонка до звонка, но запаса хватит для победы в Пичичи. Куртуа через тур будет играть как в финале ЛЧ.

Что касается остальных, то «Атлетико» застрял в лимбе «недостаточно хороши для чемпионства и слишком хороши для выпадения из топ-3». «Вильярреал» без еврокубков придумает, как играть не только вторым номером. Топорная «Севилья» устанет от самой себя. «Атлетик» с Вальверде выстрелит. У «Райо» была ужасная середина сезона в прошлом году, плюс они с «Эльче» сильно по бюджету проигрывают вчерашним сегундантам (кроме «Жироны», это вообще какой-то благотворительный проект).

Вадим Высоцкий, блогер, болельщик «Барселоны»

Топ-7. После такого летнего трансферного окна «Барселона» сделает скачок вперед и заберет чемпионат. «Реал» второй из-за синдрома второго сезона итальянских тренеров за границей – он уже иллюстрировался самим Карло Анчелотти 8 лет назад, когда тренер выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а следующий сезон завершил без трофеев – и был уволен.

Хоть Диего Симеоне и экспериментирует со схемами и разнообразит игру «Атлетико», интегрируя новичков, при сильных «Барселоне» и «Реале» команде вряд ли гарантировано место в топ-2. «Реал Сосьедад» этим летом отпустил лишь игроков ротации, типа Хона Баутисты и Хосебы Сальдуа, зато подписал Таке Кубо (один из лучших молодых талантов Ла Лиги), Брайса Мендеса, неплохо смотревшегося в интенсивном футболе «Сельты» Эдуардо Коудета, а также перспективного нападающего молодежной сборной Франции Мохаммеда-Али Чо. Учитывая, что главный тренер Иманол Алгуасил прогрессирует вместе с клубом, жду сан-себастьянцев в Лиге чемпионов.

«Севилья» однозначно не повторит результат прошлого сезона из-за потери Кунде и Карлоса. Маркао пока не похож на равноценную замену уехавшим защитникам, а Иско разницы точно не сделает. Ну и пока Лопетеги не научится играть смело с топ-клубами, высоких результатов его команде не достичь.

Рядом расположится «Бетис», который летом особо не усилился – подписали лишь перспективного бразильца Луиса Энрике из «Флуминенсе» и забрали свободным агентом Луиса Фелипе из «Лацио», зато потеряли Эктора Бельерина, пока вернувшегося в «Арсенал».

Замкнет топ-7 «Валенсия» Дженнаро Гаттузо. Эмоциональную встряску он точно устроит, а поскольку он еще и неплохой тактик, за «Валенсией» будет интересно последить вдвойне.

Вылет. Тренер «Жироны» Мичел – главный сейчас лифтер чемпионата Испании. До этого он выводил в Ла Лигу «Райо Вальекано» и «Уэску», но в следующем сезоне команды неизменно проваливались и вылетали обратно, а Мичела увольняли во время сезона. «Жирона» запрыгнула в плей-офф за выход в Примеру в заключительном туре чемпионата, а качественного усиления не последовало – история «Райо» и «Уэски» вполне может повториться с Мичелом и в этот раз.

В прошлом году «Райо» Андони Ираолы выдал сильную первую часть сезона, но во второй забуксовал и во многом благодаря большой удаче остался в Ла Лиге с отрывом в 4 очка от зоны вылета. Если форма второй половина прошлого сезона сохранится, одного кандидата на вылет мы уже знаем.

С нестабильной «Альмерией» все просто: несмотря на победу в Сегунде, лучшей командой чемпионата они не были. Победы «Альмерия» чередовала с безвыигрышными сериями, что в высшем испанском дивизионе обычно не прощается. Во многом все держалось на нападающем Умаре Садике, который все еще может уйти. Впрочем, и с нигерийцем в составе перспективы команды пока не очень четкие.

Лучший бомбардир – Карим Бензема. Прямо сейчас нападающих, по классу сопоставимых с Бензема, в Ла Лиге практически нет – разве что Роберт Левандовски. Но у поляка могут возникнуть проблемы с адаптацией в новой лиге, да и голы «Барселоны» скорее будут распределяться по всей атакующей тройке в 4-3-3, которые наигрывается в предсезонке.

Лучший игрок – Жоау Феликс. Португалец с каждым годом прогрессирует как по эффективности и результативности, так и по вкладу в игру «Атлетико» в целом. Есть ощущение, что именно следующий сезон станет для Феликса по-настоящему прорывным.

В класико победит «Барселона». Благодаря возвращению сильной «Барсы» класико станет еще жарче. В последний раз «Барселона» дважды обыгрывала «Реал» в класико в сезоне-2013/14. Тогда были победы со счетом 2:1 и 4:3, а Хави отыграл полностью оба матча. У него точно есть мотивация повторить это уже в статусе тренера.

Рафинья сыграет больше Тчуамени. Бразильца покупали явно под основу. Справа еще есть Дембеле, но он при необходимости может выйти и слева – а Рафинья слишком хорош, чтобы держать его на скамейке. С Тчуамени иная ситуация. На позиции Орельена играет Каземиро – его позиция в команде незыблема, так что, скорее всего, роль Тчуамени будет похожа на то, что сейчас у Феде Вальверде. А ведь еще есть Эдуардо Камавинга, который играет на немного другой позиции, но тоже претендует на основу.

Тимур Боков, восходящая звезда Sports.ru

Топ-7. Чемпионство традиционно разыграют «Барселона» и «Реал» – я рискну и поставлю именно на каталонцев. Все лето Лапорта и компания радостно дергали за рычаги, и на этот сезон эйфории от «правильного пути» команде точно хватит.

«Реал» намного опытнее, но не нашел подмену Кариму Бензема. Это и станет проблемой: команда Анчелотти не доберет важные очки из-за реализации, пока Хави с Обамеянгом на скамейке будут радоваться жизни. При этом именно «Мадрид» выиграет оба класико из-за бешеного опыта.

Третьим ставлю «Атлетико» и хочу верить, что Симеоне навяжет борьбу грандам. Пока кажется, что из-за отсутствия топового завершителя это почти нереально: от Альваро Мораты на месте форварда мне хочется громко плакать. Все еще верю в Жоау Феликса – может выдать первый топ-сезон.

«Вильярреал» – в четверке. Эмери впервые может концентрироваться на Ла Лиге и не настраиваться на еврокубки. «Севилья» потеряла Карлоса и Кунде, а в прошлом году было ощущение, что команда Лопетеги бьется головой в потолок. Верю в Эрнесто Вальверде и молюсь, чтобы Иньяки Уильямс перестал выходить в центре, а еще поставлю на то, что «Бетис» после отличного сезона откатится к не такой веселой норме. Поэтому поставлю стабильный «Сосьедад» на седьмое место.

Вылет. «Вальядолид» и «Альмерия» слабо усилились – в отличие от «Жироны» с ее молодой и интересной бандой. Ставлю «Эльче» на вылет, хотя руководство «Валенсии» готовится сражаться за место в Сегунде (Солер тх спасет). Регресс сезона – «Райо» крутого, но уставшего Ираолы.

Лучший бомбардир – Яго Аспас

Здесь легче поставить Карима Бензема и не париться, но я не хочу игнорировать Аспаса. «Сельта» перестраивается и завозит кучу новых игроков, но тащить как всегда будет всеми любимый старичок. В свои 35 Яго вообще не собирается останавливаться.

Лучший игрок – Педри. Поставил «Барселону» чемпионом, поэтому выбрал ее самого важного игрока. Этот сезон станет для Педри первым в роли лидера команды Хави, и если не случится травм, именно испанцу придется связывать атаку и центр поля. В прошлом сезоне он показал, что готов.

Класико – «Реал» и точка.

Тчуамени или Рафинья? Больше сыграет Орельен, потому что не подвержен травмам и будет подменять ветеранов. Если бы брали только матчи в старте, то отдал бы предпочтение Рафе. Плюс в контракте бразильца точно есть бонусы за сыгранные матчи – понимаете, к чему я клоню?

Гоша Кодзаев, играл в футбол в Барселоне

Топ-7. Если в позапрошлом сезоне чемпионом стал «Атлетико», а в прошлом «Реал» легко оторвался от слабой группы преследователей, в этом году должна вернуться классика – гонка «Барселоны» и «Реала». Думаю, что в контексте Ла Лиги это команды примерно одинакового уровня. Не стоит путать плей-офф ЛЧ, где «Мадрид» лучше всех, с дистанцией регулярного сезона, где «Барса» имеет все шансы навязать борьбу.

«Атлетико» остается третьей командой страны. Дальше идет целая группа из тех, кто будет бороться за путевку в ЛЧ. «Севилья» сильно ослабла после потери Кунде и Карлоса. «Бетис» и «Реал Сосьедад» уже были хороши, но в это ТО еще немного усилились. Однако четвертое место я отдаю «Вильярреалу», который при Эмери показывает очень качественную игру и имеет преимущество в виде отсутствия еврокубковых матчей.

Вылет. «Жирона» при помощи CFG усилилась Кастельяносом и Эррерой, но даже этого вряд ли хватит для спасения. «Эльче» и «Кадис» вполне могли вылететь и в предыдущих сезонах, в этом году вновь будут бороться за спасение. Сильно удивлюсь, если «Кадис» опять героически сохранит прописку в Ла Лиге.

Лучший бомбардир – Левандовски

Реальных кандидата два – Бензема и Левандовски. Мы знаем, что нынешний Карим – это потрясающая игра и примерно 25 голов в чемпионате. Забивать в Испании сложнее, чем в Германии, но я все равно выбираю Роберта, и дело здесь прежде всего в группе поддержки. У Левы рядом огромное количество хороших созидателей – Рафинья, Дембеле, Ансу, Ферран, Педри в полузащите и Альба с фланга защиты. У «Реала» же самое слабое место в составе – глубина в атаке, и Винисиусу вновь придется провести феноменальный сезон без травм, чтобы мадридцы создавали должное кол-во моментов.

Лучший игрок – Левандовски. Если мой прогноз окажется верным и «Барса» станет чемпионом, а Левандовски – лучшим бомбардиром, то вряд ли что-то помешает поляку получить приз МВП. Это могут быть и Педри, от которого я жду большой сезон и полный контроль над происходящим в середине поля, или Кунде, который должен стабилизировать линию обороны. Но это не очень реалистичные и совсем не попсовые варианты, к сожалению.

В класико победит «Барса». Не жду нового разгрома на «Бернабеу», но все-таки отдаю «Барсе» небольшое преимущество. В одном матче «Реал» может победить кого угодно, но у «Барсы» сейчас не только классная, но и очень голодная до побед команда, и предстоящие класико для них в любом случае будут значить больше, чем для сливочных.

Кто больше сыграет – Тчуамени или Рафинья? Тяжелый вопрос, так как оба не будут проводить на поле очень много времени. Тчуамени – игрок запаса, Каземиро редко травмируется, да и вообще опорники не так часто выходят на замену. Рафинье же придется конкурировать с целой группой вингеров. В итоге отдаю ему предпочтение из-за того, что он имеет все шансы отыграть больше минут и в качестве игрока старта, и как выходящий со скамейки.

Андрей Клещенок, специалист по Италии и Испании

Топ-7. Системный подход обычно побеждает равных соперников на дистанции, поэтому поставлю на «Барсу». Футбол Хави уже продемонстрировал неслабый потенциал; с летним усилением каталонцы должны претендовать на титул. Анчелотти вообще очень редко брал чемпионство в равной борьбе.

«Атлетико» вряд ли составит конкуренцию паре грандов, но свое третье никому не отдаст. В Лигу чемпионов наконец должен залететь симпатичный «Бетис» – это скорее пожелание, чем прогноз, хотя Пеллегрини и правда очень хорош. «Вильярреал», как и большинство команд Эмери, лучше в кубковом формате – поэтому отстанет.

«Севилья» потеряла главную деталь неожиданного прошлогоднего всплеска – крепостной вал в центре защиты. Без Кунде и Карлоса она не кажется фаворитом в борьбе за зону ЛЧ и почти наверняка просядет по результатам.

Вылет. «Мальорка» и «Кадис» зацепились за нитку в прошлом сезоне, но в этом году будет сложнее – особенно андалусийцам, потерявшим заметных фигур вроде Акапо и Йонссона. «Альмерия» просто выглядит слабовато.

Лучший бомбардир – Карим Бензема

Вывеска о соперничестве двух лучших девяток современности выглядит очень захватывающе, но Левандовски вряд ли с ходу уделает матерого конкурента на его территории. Разница между Ла Лигой и Бундеслигой обязательно скажется: Лева пришел из самого сквозного и открытого топ-чемпионата в самый закрытый. Ему понадобится адаптация, но даже привыкнув, он не набьет прежних цифр: испанский футбол срежет статистический излишек, обеспеченный необязательностью немецких защитников.

Лучший игрок – Усман Дембеле. Усман из-за навыков и образа жизни всегда будоражит явной недосказанностью, вечным ожиданием чуда, которое и правда может произойти в любой момент (как в предсезонке против «Ювентуса»), но почти никогда не случается. Но раз лучшим должен быть игрок чемпиона, почему все-таки не поверить в чудо – даже почти невозможное? Дембеле – самый одаренный игрок в каталонском ростере и в принципе один из самых талантливых вингеров мира. Если он снизойдет до концентрации на игре, не представляю, кто отнимет у него титул MVP. Жаль только, «если» слишком большое.

«Барса» победит в класико. Второй кошмар вроде мартовских 0:4 Анчи вряд ли допустит, но команда Хави все равно выглядит легче и основательнее. Разве что Куртуа снова затащит.

Рафинья сыграет больше Тчуамени. Французу придется красть минуты у всемогущего мадридского трио – у Рафиньи по-любому больше простора и шансов.

Вадим Лукомский, специалист по всем топ-лигам

Топ-7. Мне кажется, что стать чемпионом «Реалу» поможет спокойствие. Это проявляется на всех уровнях. Карло Анчелотти – это в принципе спокойствие. Невероятная победа в ЛЧ порождает спокойствие (и уверенность). Досрочное завершение трансферных дел и полноценная предсезонка новичков – это спокойствие. Информационный фон, где на первом плане рычаги «Барсы» – это спокойствие для «Реала».

«Мадрид» подходил к лету в лучшем положении, получил усиление и психологические преимущества. «Барса» получила большой потенциал новичков, которых трудно разместить сразу, и давление. Иррациональное давление – основанное на ярких именах, а не на реальной степени усиления. Еще раз повторю слово «потенциал». Он правда существенно вырос, что предполагает наличие сценариев, в которых все пойдет в пользу «Барселоны», но от Хави потребуется прямо гениальная работа. Ее можно допускать (и даже желать – простите, фаны «Мадрида»), но было бы неправильно ставить на нее в главном и самым вероятном сценарии.

Ниже по таблице позволил себе еще несколько дерзких и нуждающихся в объяснении допущений. Во-первых, поставил «Вильярреал» выше «Севильи» – команда Лопетеги потеряла пару центральных защитников и будет перестраиваться, а «Вильярреал» показывал крутой потенциал в прошлом сезоне (здорового Жерара Морено и чуть лучшей реализации будет достаточно для скачка). Во-вторых, верю в удачный камбэк Эрнесто Вальверде. Теперь он снова на своем месте, а Марселино заложил «Атлетику» хорошую базу.

Вылет. С гонкой за выживание традиционно непросто. Точно могу сказать, что боязно за «Эльче» на основании прошлогоднего перфоманса. А вот кто из новичков выстрелит, а кто вылетит, трудно предсказать.

Лучший бомбардир – Левандовски, лучший игрок – Бензема. Смежные номинации, учитывая, что лучшим часто выбирают главного атакующего игрока чемпионата. Думаю, оба проведут весьма результативный сезон, но Левандовски в новом окружении менее предсказуем. Многое будет зависеть от адаптации, поэтому не верю, что он затмит Карима, но забить больше все равно способен. Оба топы, но поляк больше заточен именно на голы.

«Барселона» победит в класико. Возможно, следствие того, как здорово Хави уже однажды разобрал «Реал». Возможно, мое желание балансировать – после выбора «Мадрида» в основной гонке.

Тчуамени сыграет больше Рафиньи. Не думаю, что кто-то из них станет железно основным сходу. Тчуамени, вероятно, сыграет больше из-за совсем дикого календаря «Мадрида» и навыка игры на двух или даже трех позициях.

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Кто победит в класико (по сумме двух матчей) в Ла Лиге-2022/23 – «Реал» или «Барселона»?

Кто сыграет больше в Ла Лиге-2022/23 – Рафинья или Тчуамени?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/Tom Weller/dpa, IMAGO/Ricardo Larreina, Daisuke Nakashima/AFLO, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, IMAGO/Siu Lau