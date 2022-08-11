На РФС давят по поводу крымских клубов. Если их принять, Россию ждет тотальная изоляция

Будет намного хуже и сборной, и клубам.

В России все активнее говорят о том, что надо включить клубы из Крыма в систему РФС – это объясняют тем, что сейчас российские клубы и сборную и так отстранили от всех турниров, поэтому самое время допустить крымские команды во Вторую лигу.

Новый глава РПЛ Александр Алаев, работавший генеральным секретарем РФС до этого, давно отбивается: «На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом ФИФА и УЕФА».

Президент РФС Александр Дюков тоже последовательно высказывается против: «С УЕФА была проделана большая работа, чтобы крымские ДЮСШ играли с российскими. Мы были близки к тому, чтобы договориться, но сейчас этот вопрос на паузе. Уверен, что в ближайшее время мы сможем продолжить работу по этому вопросу. Мы являемся членами ФИФА и УЕФА, на данном этапе мнение ФИФА и УЕФА нужно учитывать».

Российский футбольные власти точно не намерены продвигать эту тему и идти на конфликт с международными организациями.

РФС атакуют крымский сенатор и даже Никита Михалков. Говорят, нам стоит плевать на мнение ФИФА и УЕФА

Только что прозвучало обращение крымского сенатора Ольги Ковитиди, члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству:

«Я твердо уверена, что спорт должен быть вне политики. Мы, крымчане, любим футбол, у нас уникальные климатические условия, которые позволяют заниматься спортом, и футболом в частности, круглый год. Футбол – традиционно любимый вид [спорта] для крымчан, и после воссоединения с Россией люди здесь ожидали, что команды будут включены в РФС. Но идет уже девятый год, а мы вне единой футбольной семьи .

Мы терпели и понимали, что включение наших клубов может болезненно отразиться на РФС, но теперь, после 24 февраля, стало очевидно, что ориентироваться на европейское сообщество не стоит. Сегодня крымские футбольные команды должны быть включены в РФС, присутствовать в РПЛ, Первой и Второй лигах. Мы уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА, которые выдали российскому футболу черную метку . Они нас нигде не видят, ни в каких своих соревнованиях.

Считаю, что РФС должен включить крымские клубы. Крым неотделим от России, и это прописано в конституции. Основной закон государства надо соблюдать. Более того, как юрист скажу, что в конституции прописано верховенство национального права над зарубежным законодательством, а статус Крыма закреплен во всех документах».

Напирает даже Никита Михалков, никогда не проявлявший активности как спикер в спорте. У себя в «Бесогоне» он вдруг заявил: «Слушайте, ребята, ну вы определитесь: вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Как это может быть? Крым – это часть России, это одно государство. Это все равно что отказать представителям Чувашии или Татарстана в возможности принимать участие в футбольном чемпионате страны. Мы не даем играть в чемпионате страны крымским командам, потому что кто-то считает, что Крым – это аннексированная территория, что Крым – это не Россия? Поэтому? А сейчас-то мы чего боимся? У нас санкции выше крыши. Сейчас-то перед кем нам шапку ломать?»

На самом деле все несколько сложнее, чем представляют себе Никита Сергеевич и сенатор Ковитиди.

Статус крымского футбола: клубы зарегистрированы в Краснодарском крае, играть что-то серьезнее региональных матчей в Крыму нельзя

В 2014-м пять крымских клубов захотели в РФС – и их уже были готовы включить в российскую футбольную систему. В РФС даже предварительно проконсультировались у юристов – и эти клубы с полуострова зарегистрировали юридические лица в Краснодарском крае.

Играть они там не собирались, а хотели принимать соперников по второму дивизиону в Крыму, но затем от этой идеи отказались. В декабре 2014-го УЕФА отдельно объявил, что запрещает крымским клубам играть под эгидой РФС, и присовоил территории особый статус, чтобы развивать там футбол своими силами. Это говорил Джанни Инфантино – тогда еще генеральный секретарь УЕФА, теперь – президент ФИФА.

ФИФА и УЕФА не считают Крым частью России. Да и в целом переход территории официально признали пять стран в мире: Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан и Северная Корея (представители еще около 20 стран заявляли о признании только на словах, без подписания соответствующих документов).

В таких обстоятельствах, чтобы проводить в Крыму матчи под эгидой РФС, нужно разрешение Федерации футбола Украины – вариант сейчас далек от реальности. Признание крымской территории мировым сообществом, ООН и другими тоже на данный момент выглядит фантастикой. В том же заявлении УЕФА из 2014-го четко оговорено: РФС не может проводить никаких соревнований на территории Крыма, любые турниры или матчи, кроме внутренних, возможны там только с согласия всех сторон – по сути, без одобрения из швейцарского офиса и от украинской стороны невозможны.

УЕФА создал рабочую группу по вопросу России и Украины и разрешил создать Крыму собственную футбольную федерацию, которой дали специальный статус и разрешение проводить турниры на территории полуострова.

РФС уже отстранили и ФИФА, и УЕФА – но это далеко не самые жесткие меры. Полное исключение гораздо хуже

Российский футбольный союз уже серьезно пострадал, но по сравнению с санкциями за включение крымских клубов это мелочи.

На мартовском конгрессе ФИФА российский футбол на международном уровне заморозили. Важно зафиксировать: заморозка – это даже не приостановка членства, далеко не худшее и не самое жесткое решение. По сути, сейчас ФИФА может в любой момент вернуть Россию, когда увидит для этого соответствующие обстоятельства. А представители РФС даже сейчас не лишены права участвовать в конгрессах и других официальных мероприятиях – дипломатической блокады нет. Тренеры могут получать лицензии международного образца, УЕФА может переводить транши по программам развития футбола, открыты международные трансферы.

«Решение отстранить сборную России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022 не было легким. Но мы считаем это способом приблизить мир. ФИФА не считает исключение РФС решением проблемы. Это не вариант. Если мы не можем собрать разные стороны конфликта во время конгрессов, то должны закончить все это и пойти домой», – объяснил это решение Джанни Инфантино.

Исключение, упомянутое главой ФИФА, – самая жесткая мера в истории. Вернуться в футбольную систему крайне сложно: помимо соответствия всем-всем деталям регламентов нужна внушительная поддержка конгресса ФИФА (75% голосов за среди 209 стран-членов ассоциации).

Если Россию исключат, сборная вообще не сможет ни с кем сыграть, а трансферная система рухнет

Давайте представим, что РФС принял крымские клубы, а союз исключили из ФИФА. Что будет дальше?

«Исключение из ФИФА подразумевает совсем другой уровень изоляции: сейчас в международных футбольных турнирах представители России не участвуют, но трансферная система работает, дисциплинарная система тоже. Если Россию исключат, прекратится вообще все взаимодействие с внешним футбольным миром», – пояснял еще в апреле спортивный юрист Михаил Прокопец (его компания Sila в том числе представляет интересы нашего футбола в CAS).

Прекращение взаимодействия с внешним миром означало бы в том числе, что:

• Сборная России вообще не сможет играть, даже товарищеские матчи с дружественными странами – даже их нужно согласовывать в ФИФА (и сейчас РФС ведет переговоры о нескольких играх, чтобы сборная не исчезала). Останется только проводить что-то вроде спаррингов с собственной молодежкой (наподобие мартовского) или играть со сборными уровня ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии в турнире непризнанных стран;

• Остановятся все платежи УЕФА и ФИФА на развитие футбола – например, по программе «Хет-трик» международный союз выделяет деньги на детский футбол, а по программе наследия ЧМ-2018 Россия должна получить от ФИФА в общей сложности 100 миллионов долларов – эти деньги идут на региональные лиги ЮФЛ и развитие инфраструктуры академий в региональных центрах. При исключении из ФИФА Россия больше не будет иметь доступа ни к деньгам на развитие, ни к лучшим практикам – от новых методик в тренировках до данных о технологиях и так далее.

• Российские клубы не смогут совершать международные трансферы и потеряют игроков – подписывать и продавать игроков не получится, так что при исключении страны из трансферной системы ФИФА, скорее всего, многие футболисты просто уйдут как свободные агенты. Это будет намного хуже ныне действующего разрешения приостанавливать контракты.

В первую очередь с этими рисками и нужно соизмерять заявления о том, что терять при нынешних санкциях России нечего. Очень даже есть.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов, Василий Батанов, Алексей Даничев