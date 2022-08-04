Попал из «Кристал Пэлас» в «Шинник», хотя мечтал о «Спартаке». Трагедия участника Евро-2004 Андрея Рубина, который умер в 43 года

Легенда латвийского футбола.

Федерация футбола Латвии подтвердила – в 43 года умер Андрей Рубин, причина смерти не уточняется. Рубин в первую очередь известен по выступлениям за сборную – 117 матчей (второй результат в истории), играх Евро-2004. Однако карьера полузащитника удивительным образом пересекалась и с российским футболом. Вспомним, как это было.

Дважды переходил в «Спартак», но запомнился по «Шиннику»

В начале нулевых Рубин гонял за «Кристал Пэлас», но в межсезонье-2002/03 неожиданно сорвался в Москву. Игроком заинтересовался «Спартак», однако спустя всего-лишь два месяца москвичи продали новичка в «Шинник». Так Рубин стремительно сменил Лондон на Ярославль.

«При всех плюсах пребывания в «Кристал Пэлэс» не удавалось достичь главного – регулярного попадания в состав, – вспоминал Рубин в интервью «Советскому спорту». – Предложение из «Спартака» меня буквально всколыхнуло. Буду работать с Романцевым, буду на виду у тренеров сборной Латвии – так мне тогда мечталось.

Все оказалось не столь радужным, и вскоре пришлось пожалеть о принятом решении покинуть Англию. Из «Спартака», где за два месяца сборов освоился, меня отправили в «Шинник». Все решилось в один день! Ума не приложу: и как все так ловко провернули? Утром проснулся спартаковцем и не подозревал, что вечером стану игроком ярославского клуба».

Оказывается, новичок не понравился Романцеву. У Рубина были опасения, что в «Шиннике» он деградирует. Но они оказались напрасными: «Я зря себя накручивал... «Шинник» – серьезный клуб. Его в регионе поддерживают. Еще один плюс – тренер доверял, и я постоянно играл».

В Ярославе Рубин стабильно отыграл два года, съездил на Евро и чуть не укатил в Испанию. Однако в 2005-м игрок все-таки доехал до «Спартака». На этот раз его позвал Александр Старков, который после той самой поездки с латвийцами на Евро возгавил московскую команду.

Правда, второй заход в «Спартак» у Рубина тоже не задался – 7 матчей, 0 голов. Но серебро РПЛ футболист зацепил. Затем Андрей уехал в Азербайджан, где поиграл еще за три клуба и завершил карьеру в 33 года.

Москву не любил – напрягала шумиха вокруг топ-клуба, коллекционировал футболки (поменялся даже с Роналдо)

Рубину не очень подходила Москва. Об этом он говорил еще в январе 2005-го, сразу после перехода: «Это вообще кошмар! Не могу представить, что когда-нибудь перевезу сюда свою семью».

Телеграм-канала «Бодрость духа» описывает футболиста так: «Он был скромным и приветливым парнем, который старался правильно отвечать на вопросы. Я отметил, что его немножко напрягает вся эта нервная жизнь вокруг топ-клуба. А вот спрашиваешь про курорты Юрмалы, ремонт в Домском соборе или про самую вкусную кильку – и Андрей свой парень».

Рубин подтвержал это и сам: «В отпуск на Канары не езжу – милее Риги и района Межапарк для меня нет. Если только в кемпинг вырвусь на пару дней порыбачить. Искренне удивляюсь, когда некоторые футболисты в интервью красочно расписывают свои экзотические увлечения. Мне вот кажется, что мы все одинаковые».

Но хобби у Рубина все же было – целая коллекция футболок. Хотя Андрей не считал это чем-то особенным: «Разве это увлечение?.. Ну да, у меня много футболок. Помню, играли товарищеский матч со сборной Бразилии (проиграли – 0:3), поменялся футболкой с Роналдо. Договорился с ним об этом еще перед игрой. Объяснился: ты после игры никуда не уходи, футболку никому не отдавай. Роналдо поднял вверх большой палец, обрадовался. Обещание сдержал: после свистка – сразу ко мне. В Португалии пополнил коллекцию на три ценных экземпляра: привез домой футболки немца Бауманна, голландца Райцигера и чеха Поборски».

«Я пережил не только блестящие победы, но и очень темные периоды». Последние годы Рубина

Год назад Андрей вместе с партнерами по знаменитой сборной Латвии-2004 вышел на поле в «Игре легенд», забив единственный гол своей команды. В этом году вышла автобиографическая книга игрока, о которой он высказался так: «Мой жизненный опыт непременно будет увлекательным чтением для юных футболистов и их родителей, а также для каждого любителя спорта. Я пережил не только блестящие победы, но и очень темные периоды».

Телеграм-канал «Спартак кб телега» коротко написал об одном из таких периодов:

«Пару лет назад, в 2020-м, стало известно, что легенда латышского футбола ведет странный образ жизни. Латвийская федерация даже объявила сбор денег на его поддержку. Рассказывали, что Андрей не платил по счетам и сильно пил. Он все отрицал и расстраивался, что его проблему огласили так широко: «Я мог бы занять и сам все эти деньги, не хотел такого внимания. Теперь не знаю, что с ними делать. Кто-то переводил по 1 евро, а кто-то и по 100».

В 2022-м он, кстати, снова попал в «Спартак», на этот раз в юрмальский, который содержит Марко Трабукки. Тренировал футболистов, вроде получалось. Но и в этот раз со «Спартаком» у него снова не вышло вдолгую, хотя пытался максимально настойчиво. Бывает же судьба необычная».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt/ALLSPORT, Dmitri Korotayev /Pressphotos