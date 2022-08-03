Рэмзи порвал с «Юве» и всплыл в «Ницце». Туринцы пытались избавиться от него каждое лето, аренда в «Рейнджерс» тоже не получилась

Травмы, травмы, травмы.

26 июля Аарон Рэмзи расторг контракт с «Ювентусом» по согласию сторон, а меньше недели спустя подписался с «Ниццей»– условия соглашения французского клуба с 31-летним валлийцем не разглашаются. Незадолго до этого Рэмзи попался на пранк фаната «Юве» – во время раздачи автографов тот подсунул футболисту листочек с надписью «расторжение контракта». Аарон подвоха не заметил, но расстался с «Юве» не из-за этого.

За «Юве» Рэмзи сыграл меньше трех тысяч минут за три года. Клуб пытался от него избавиться каждое лето

Меньше 3 000 минут за 3 года, в которые уместились лишь 6 голов и 6 ассистов – грустный итог Рэмзи в «Ювентусе». Раскрыться в Италии помешали травмы – в «Юве» Аарон пришел уже с повреждением, которое залечивал всю предсезонку. В общей сложности из-за травм Рэмзи пропустил в «Юве» 268 дней.

Итальянский топ-клуб хотел избавиться от валлийца еще позапрошлым летом – на тот момент полузащитник пробыл в «Юве» только год. Daily Mail писал, что туринцы выставили Рэмзи на трансфер, а слухи отправляли Аарона в «МЮ», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Однако до дела так и не дошло.

Летом 2021 года ситуация повторилась – итальянские медиа отправляли Рэмзи в «Ливерпуль», «Барселону» и «Вест Хэм», а Goal.com утверждал, что Аароном интересуется «Ньюкасл». Но «Юве» снова не удалось сбагрить хавбека, поэтому ближе к зиме появились слухи, что туринцы планируют разорвать с ним контракт.

В «Ювентусе» он был совсем не нужен Максу Аллегри: в старте вышел только один раз в первом туре, потом еще четырежды на замену – ни разу не сыграл больше 20 минут. Ни голов, ни передач.

Сам Аарон хотел вернуться в АПЛ. «Бернли» был готов взять Рэмзи в аренду, но валлиец посчитал этот вариант недостаточно амбициозным. Также были опции с «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас», но в конечном счете игрок оказался в «Рейнджерс» – шотландцы взяли проблемный актив в аренду с правом выкупа. «Аарон – отличный игрок, у него все было неплохо в «Ювентусе». Но сейчас череда травм, поэтому мы все согласились – ему лучше уйти туда, где он сможет играть», – говорил Аллегри.

Матч против «Зенита» в октябре 2021 года стал для Аарона последним в футболке «Юве».

В «Рейнджерс» тоже не получилось – Аарон не забил решающий пенальти в финале ЛЕ

«Рейнджерс» подписал действительно звездного игрока (по крайней мере, по имени) из топ-клуба. Болельщики ждали, что он добавит креатива в средней линии. Но места в полузащите шотландского клуба уже были расписаны. Хотя Goal.com пиcал, что Аарон быстро стал важным игроком в раздевалке – сходу вошел в капитанскую группу.

И, конечно, снова помешали травмы. Рэмзи долго набирал форму, поэтому быстро встроить его в состав не получилось. А как только Аарон разыгрался – забил в двух матчах подряд, в том числе «Селтику» – получил очередное повреждение. После полуфинала Кубка Шотландии он не играл почти месяц.

Вернулся к тренировкам незадолго до финала Лиги Европы. В решающем матче с «Айнтрахтом» Рэмзи выпустили специально под серию пенальти – он на 117-й минуте заменил Фэшна Сакалу, который сам вышел на поле на 74-й. Джованни Ван Бронкхорст явно рассчитывал, что опыт валлийца поможет в ответственный момент – но что-то пошло не так. Аарону доверили четвертый удар в серии – он пробил не очень сильно низом по центру, и Кевин Трапп отбил отставленной ногой.

Этот удар остался единственным нереализованным в серии – «Айнтрахт» победил, «Рейнджерс» проиграли. Для Аарона это было большим провалом и серьезным потрясением.

Полузащитник после окончания серии не сдержал слез.

Плакал даже на церемонии награждения.

После драматичного финала в «Рейнджерс» открестились от Рэмзи. Зато «Ницца» пошла на риск.

Главный фанат Рэмзи Вадим Лукомский поделился впечатлениями от неожиданного трансфера в телеграм-канале:

«Для меня путь Рэмзи в последние годы – вера, а не холодный анализ. Рационального разбора не ждите, но есть несколько вещей, за которые можно зацепиться в плане веры. Во-первых, на французской земле Аарон провел великий Евро-2016. Во-вторых, Люсьен Фавр [тренер «Ниццы»] даже из Марио Балотелли выжал лучший период в карьере – никаких аналогий, просто факт. Именно у него Марко Ройс выдал три из пяти самых результативных сезонов в карьере – травматичный игрок, на которого можно примерить роль Аарона. И, наконец: когда-то у него уже была очень неплохая связь с Алексисом. Верим!»

Фото: twitter.com/ogcnice ; Gettyimages.ru/Ian MacNicol / Stringer, Pier Marco Tacca / Stringer, Alex Grimm, Justin Setterfield, Alex Pantling