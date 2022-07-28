«Барса» тратит 50 млн на Кунде, но не может его зарегистрировать. Что делать?

У Лапорты есть план.

«Барселона» привозит защитника «Севильи» Жюля Кунде. Инсайдер Шей Лугасси передает, что за 23-летнего игрока выкладывают 50 миллионов евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Жюль подпишет контракт на пять лет.

Это третья крупная летняя покупка «Барсы» – после Рафиньи из «Лидса» и Роберта Левандовского. С Кунде получилось максимально сложно: еще неделю назад его отправляли в «Челси» примерно все – и Фабрицио Романо даже уверенно писал, что стороны согласовали все основные детали сделки.

Но Кунде неожиданно решил подождать. Инсайдер Жерар Ромеро говорит, что все по вине Хави – он сам позвонил Жюлю и рассказал о том, что француз станет центром его проекта, если чуть подождет предложения из Каталонии. В «Челси» решение игрока подождать совсем не оценили, а «Барселона» тем временем активировала второй экономический рычаг. Жюль отдал предпочтение Хави.

По информации L’Équipe, в последний момент защитника «Севильи» хотел перехватить «Ман Сити» – однако француз тогда уже дал согласие на переход в каталонский клуб. А ведь «Ман Сити» в 2021-м почти подписал Кунде, но Пеп Гвардиола тогда выбрал Рубена Диаша.

«Барса» потянет Кунде. Но c регистрацией есть проблемы

Первый и самый главный вопрос – когда и откуда в «Барселоне» завелось так много денег? Мы часто объясняем этот момент, но давайте повторим закрепим.

Недавно Лапорта активировал второй экономический рычаг – 400 млн евро за 15% телевизионных прав на следующие 25 лет. Смысл сделки прост: проект получит крупную сумму сейчас и поделится процентом от ТВ-дохода в будущем. Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что в бюджет сразу поступило целых 300 млн.

На подходе и третий рычаг. По информации Феррана Кореаса, финансовый отдел клуба работает над его закрытием – тогда «Барселона» наконец-то сможет зарегистрировать всех новичков. Клубу на это надо примерно 100 млн евро, а сейчас ищут инвестора, который мог бы выкупить процент от компании по распространению аудиовизуальных клубных материалов Barça Studios. Кореаса пишет про 50%, но в руководстве надеются обойтись меньшей кровью.

Пока рычаг не активирован, но «Барселона» еще рассматривает запасные варианты – продажу 49,9% акций компании по монетизации бренда Barça Licensing & Merchandising за 270 млн – однако Лапорта хочет больше и думает над целесообразностью этой сделки.

Без дополнительных поступлений в бюджет клуб просто не сможет зарегистрировать летних новичков – причем Усман Дембеле тоже входит в их число, ведь подписывал контракт уже в статусе свободного агента.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас в предвкушении: «Они находятся на правильном пути к регистрации подписаний, хотя еще есть над чем работать. Они хорошо знают правила, и им еще предстоит проделать большую работу, но время есть. Мы следим за ними. Когда они покажут нам документацию по рычагам и некоторым игрокам, которых они должны продать, мы посмотрим, смогут ли они зарегистрировать всех».

«Барселоне» срочно нужно продавать игроков

В идеале команде Хави нужно еще и избавляться от ненужных активов. Работа в этом направлении идет все лето, но серьезных успехов пока нет. Мы собирали всех кандидатов на выход в отдельном тексте, а сейчас вспомним только тех, кто за последний месяц стал ближе уходу из клуба.

• Нето. Бразильскому вратарю комфортно под тер Стегеном на жирном контракте. Голкипер не хочет уходить и этим не дает шанса молодому Иньяки Пенье. Однако один вариант есть – «Сельта» готова взять половину зарплаты 32-летнего Нето. Платить за трансфер точно не будет. Еще есть шанс договориться с «Наполи».

• Оскар Мингеса. Защитник не входил в планы Хави еще после подписания Кристенсена. На Мингесу есть спрос: «Валенсия» и «Монца» готовы к переговорам, но все осложняется из-за желания Лапорты подзаработать. Сейчас Оскара активно ведет все та же «Сельта».

• Мемфис Депай. Мемфис не заискрил в «Барсе» и выставлен на продажу по ненадобности. Ориентировочный ценник – 20-25 млн евро, клубы АПЛ заинтересованы. Инсайдер Жерар Ромеро уверяет, что «один скромный клуб из Англии» уже делал предложение, но Мемфис не захотел идти на понижение и оставаться без еврокубков.

• В последние дни даже появились слухи про возможную продажу Марка-Андре тер Стегена, но через пару часов инсайдер Ферран Корреас заявил, что немец не продается ни за какие деньги.

Продажа Де Йонга – приоритет

«Ман Юнайтед» все лето гоняется за Френки, но голландец ждет выплаты долгов от «Барсы». По данным The Telegraph, каталонцы все еще должны Де Йонгу около 20 млн.

The Independent добавляет: «Барса» хотела погасить часть долга перед игроком, чтобы он согласился уйти, но предложила на 10+ млн евро меньше, чем сумма задолженности. Френки такое предложение оскорбило, поэтому теперь тот не только не хочет отказываться от долга, но и не собирается снижать оклад.

Хави требует понизить зарплату вдвое – и наигрывает голландца в центре обороны на предсезонке. «Я никому не отправляю никаких посланий. Его можно адаптировать в центре. Я ценю его как футболиста. У нас были личные беседы, но я не буду раскрывать деталей. Есть и финансовая ситуация, но играя на позиции центрального защитника, он может многое нам дать. Мы хотим, чтобы центральный хавбек играл на позиции центрального защитника. Он очень хорош», — уверяет Хави.

А вот Гари Невилл совсем не согласен. «Де Йонгу следует рассмотреть возможность судебного иска против «Барселоны» – и все игроки должны поддержать его! То, что клуб тратит состояние на новых игроков, при этом не выплачивая полностью зарплаты тем, у кого есть контракты – это аморально. FIFPro должна пустить все силы, чтобы прекратить эти издевательства».

Трансфер Кунде англичанин тоже встретил колкостью: «Знает ли он, что тут ему не выплатят полную зарплату, если захотят избавиться?».

Фото: fcbarcelona.com; globallookpress.com/IMAGO/Joan Valls / PRESSINPHOTO, Mutsu Kawamori/AFLO; East News/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO