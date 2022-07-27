Дзюба по-прежнему без команды: тренируется с «Рубином», ходит в цирк и ждет предложений

Вариантов осталось немного.

Новый сезон Мир РПЛ уже стартовал, а Артем Дзюба все еще без контракта. Нападающий продолжает тренироваться с «Рубином», который уже проигрывает в Первой лиге (причем в крытом манеже). Поддерживая спортивную форму, Артем не выпадает из новостей: принимает роль Дэдпула в видео «Рубина», ходит в цирк Никулина и обрастает все новыми слухами.

Хотели знать, как дела у Артема? Не благодарите.

Сходил в цирк Никулина и снова стал Дэдпулом в ролике «Рубина»

Для начала пройдемся по нефутбольным делам.

• 16 июля «Рубин» опубликовал ролик, приуроченный к началу сезона в Первой лиге. Заканчивается почти двухминутная запись сценой с Дэдпулом – именно в костюме этого персонажа Дзюба прощался с «Зенитом» в мае. «Оу, привет, дружок! А не поможешь найти мне нужный клуб? А то я запутался немного», – говорит герой голосом актера Петра Иващенко и ложится на газон. Намек на полноценный трансфер?

Ироничный ролик «Рубина»: обыграли мораторий на вылет, «Эль-Татарико» и Дэдпула-Дзюбу

• Через несколько дней форвард посетил Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре в Москве: посмотрел представление, посвященное столетию великого артиста.

«Ходили всей семьей: с детьми, бабушками и дедушками, был безумно впечатлен, очень понравилось, видно, что вложили всю душу в создание этой программы.

Отдельное спасибо цирку, организаторам за то, что показали нам потом святая святых – кабинет Юрия Владимировича Никулина, в котором по сей день сохранили все в первозданном виде, а также закулисье цирка, было очень неожиданно и приятно!

Получил огромное удовольствие, всем советую – сходите обязательно, потому что это шедевр, и нужно помнить людей, которые по сей день доставляют нам искреннюю радость и удовольствие!» – рассказал Дзюба.

В Турции Артема не будет, «Сочи» тоже отрицает переговоры. Остается Казань?

А теперь – к трансферным слухам, которые по-прежнему витают вокруг Артема.

• Еще в июне писали про интерес ряда турецких грандов, особенно настойчиво Дзюбу отправляли в «Фенербахче». Но член совета директоров клуба Селахаттин Баки все опроверг: «Это слухи, которые не соответствуют действительности».

• Metaratings сообщал о контактах Дзюбы с «Сочи» – генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко отреагировал на это стикером facepalm и словами: «Сочи» провел переговоры с Дзюбой? Где вы это все берете?»

• По информации «Спорт-Экспресса», Артем мог перейти в «Нефтчи» или «Карабах» – снова опровержение. «Контактов с Азербайджаном не было. И если бы вышли [с предложением], то последовал бы отказ. На выходные Артем летал не в Баку, а в Москву. Никто из «Карабаха» или «Нефтчи» не обращался», – сообщили в окружении футболиста для «Матч ТВ».

• Возможно, Дзюба подпишет полноценный контракт с «Рубином» – Леонид Слуцкий в восторге от форварда. «Его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все – и молодые, и опытные. Каждый в противоборстве и взаимодействии с Артемом становится лучше», – сказал Слуцкий.

Заявлений от самого Дзюбы пока нет, но, судя по новостям, вариантов у него осталось немного.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; rubin-kazan.ru; Instagram/artem.dzyuba