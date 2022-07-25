«Сити» в плюсе на 85 млн евро за лето – удивлены? Выгодно продали Лавиа, Базуну, Итакуру и других ноунеймов

А не только Зинченко, Стерлинга и Жезуса.
«Ман Сити» очень активен в это трансферное окно. Причем продаж намного больше, чем покупок.
Прилично потратились на Эрлинга Холанда (60 млн евро) и Кэлвина Филлипса (48,75 млн), при этом весьма выгодно продали тех, кто не были основными: Габи Жезуса (52,2 млн), Рахима Стерлинга (56,2 млн) и Александра Зинченко (35 млн).
Уже перекрывает расходы, но это вы и так знали, а теперь обратим внимание на другие переходы. Еще 50 с лишним миллионов евро выручили на футболистах, имен которых многие даже не слышали.
Ромео Лавиа («Саутгемптон», 14,1 млн евро)
18-летний бельгийский опорник провел лишь два матча за основу «Сити» – с «Суиндоном» в Кубке Англии и «Уикомом» в Кубке английской лиги. Небогатый опыт во взрослом футболе не отпугнул «Саутгемптон» – заплатили внушительные 14 млн евро.
Есть опция и на будущее: «Сити» вписал пункт об обратном выкупе за 47 млн евро.
Гэвин Базуну («Саутгемптон», 14,1 млн евро)
За ту же сумму в «Саутгемптон» ушел 20-летний ирландский голкипер Гэвин Базуну. В отличие от Лавии, Базуну не провел за основу «Сити» ни одного матча, но продуктивно провел время в арендах в «Рочдейле» и «Портсмуте».
Опция выкупа и процент с будущей перепродажи тоже сразу оговорены – «Сити» предусмотрел все сценарии.
Педро Порро («Спортинг», 8,5 млн евро)
22-летний левый защитник из Испании тоже не провел ни одного матча за «Сити», но отлично зарекомендовал себя за два года аренды в «Спортинге»: 72 матча, 9 голов, 9 ассистов. Логично, что его оставили на совсем.
А еще в контракте что? Верно: в любой момент 20 млн евро – и Педро едет в Манчестер.
Дарко Гьяби («Лидс», 5,8 млн евро)
Трансфер 18-летнего центрального полузащитника стал частью сделки «Ман Сити» и «Лидса» по переходу Кэлвина Филлипса.
Англичанин с ганскими корнями приходил в «Сити» почти четыре года назад за 350 тысяч евро – для такого возраста сейчас положительный баланс очень приличный.
Ко Итакура («Боруссия» М, 4,9 млн евро)
25-летний защитник сборной Японии (иногда играет в опорной зоне) находился в системе «Сити» с 2019-го. За это время он успел съездить в аренду в «Гронинген» и «Шальке», а теперь будет играть в гладбахской «Боруссии».
За «Сити» японец так и не провел ни одного матча, но трансфер все равно можно считать выгодным, потому что покупали его всего за 1,1 млн евро.
Ариянет Мурич («Бернли», 2,9 млн евро)
Вратарь сборной Косово c 2017-го побывал в пяти арендах: «Бреда», «Ноттингем Форрест», «Жирона», «Виллем II» и «Демирспор». Со следующего сезона будет играть в Чемпионшипе за «Бернли», который возглавил хорошо знакомый «Сити» Венсан Компани.
Кстати, еще «Бернли» купил у «Сити» 19-летнего защитника Си-Джея Игана-Райли – но сумма трансфера не разглашается.
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Большая партия игроков – Зак Стеффен («Мидлсбро»), Льюис Фьорини («Блэкпул»), Каллум Дойл («Ковентри»), Диего Роса («Визела»), Томми Дойл («Шеффилд Юнайтед»), Тэйлор Харвуд-Беллис («Бернли») и Джеймс Траффорд («Болтон») – по традиции снова в арендах.
Кто-то из вполне может получить шансы в основе потом, но даже без этого «Сити» умеет продавать малоизвестных игроков по вполне выгодным для себя ценам.
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Фото: Gettyimages.ru/Frederic Scheidemann, Richard Heathcote, Will Russell, Octavio Passos, Mark Thompson, Michael Regan
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