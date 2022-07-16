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Ради «Барсы» Левандовски снижает зарплату. Контракт могут разорвать после второго сезона

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Перестраховка.

Роберт Левандовски наконец-то переходит в «Барселону», куда его отправляли почти полгода. Собрали главные детали трансфера.

Сколько за него заплатят? Какой контракт? 

Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что каталонцы подписывают поляка за 45 млн евро. Плюс 5 млн евро – бонусами.

Контракт – до 2025-го с возможностью продления еще на сезон.

А какая зарплата? 

Роберт подпишет трехлетний контракт на 9 млн евро в год чистыми (есть оговорка, об этом ниже) – станет самым высокооплачиваемым игроком в команде. Но цифра не выглядит космической по сравнению с порядка 12 млн евро за сезон в «Баварии».

Структура контракта тоже интересная. Жерар Ромеро сообщает, что «Барса» включила в него два особенных пункта.

• Клуб может расторгнуть контракт Левандовского по окончании второго сезона в обмен на финансовую компенсацию. Сумма не оглашается, но, похоже, «Барса» перестраховывается на случай травм – в 2024-м поляку будет уже 35 лет.

• Если Левандовски остается в команде, то его зарплата на третий год контракта упадет примерно на 50%. Если «Барселона» активирует опцию продления еще на сезон, зарплата Роберта снова уменьшится. 

«Я хочу поблагодарить «Баварию» за адекватное отношение к мечте Роберта о новом вызове в его карьере, – прощается агент Пини Захави. – Все три стороны хотели найти лучшее решение. Роберт заслуживает того, чтобы принять новый вызов с высоко поднятой головой».

Остались чистые формальности. По словам Ромеро, вскоре Роберт присоединится к команде в предсезонном турне «Барсы» по США. Если все будет хорошо, поляк пройдет медосмотр прямо в Майами.

Откуда у «Барсы» деньги?

«Барселона» не останавливается даже после подписания 60-миллионого Рафиньи. Следующая цель каталонцев – защитник «Севильи» Жюль Кунде.

В ближайшее время «Барса» активирует второй экономический рычаг – 400 млн евро за 15% телевизионных прав на следующие 25 лет. Смысл сделки очень прост: Лапорта получит крупную сумму сейчас и поделится процентом от ТВ-доходов в будущем.

Пока же «Барселона» должна уложиться в строгий ФФП Ла Лиги. Есть трудности – для регистрации Роберта надо срочно продавать кого-то из звездных игроков. Единственного претендента вы знаете, но де Йонгу совсем не хочется уходить. Правда, инсайдер Жерар Ромеро пишет, что с «МЮ» уже договорились. Только вот Френки против, а «Барселона» должна ему около 20 млн евро

Marca пишет, что без продажи Френки зарегистрировать Роберта не выйдет. Инсайдер Шей Лугасси опровергает – второго экономического рычага для подписания поляка точно хватит.

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; East News/Ron Jenkins/Mikolaj Barbanell / SOPA Images; globallookpress.com/Keystone Press Agency

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