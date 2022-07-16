Алдервейрелд в «Антверпене» – клубе из родного города. У Тоби даже тату с местным собором, но в Бельгии он раньше не играл

Пора.

Тоби Алдервейрелд прошлым летом перешел в «Аль-Духайль» из чемпионата Катара и ненадолго выпал из поля зрения. 33-летний бельгийский защитник был там основным, но теперь все же вернулся в Европу.

Выбрал «Антверпен» – клуб из одноименного бельгийского города, там Алдервейрелд родился.

Официально о трансфере объявили в середине июля, но еще в начале месяца бельгиец в твиттере намекнул, что будет играть за клуб из родного города. Он запостил: «Расслаблен и доволен». Это сообщение-акроним, первые буквы образуют аббревиатуру «Антверпена» – RAFC. Вот это пасхалка!

Тоби никогда не был частью системы «Антверпена», но играл за другие команды из этого города. С 1994-го по 1999-й выступал за «Экерен», с 1999-го по 2004-й – за «Берсхот», а затем укатил в «Аякс», где и дебютировал во взрослом футболе.

«В футболе нельзя ничего загадывать – я это понимаю. Я родом из Экерена (район в Антверпене – прим. Sports.ru), а мое юношество прошло в «Берсхоте». Я фанат антверпенского футбола, не могу это скрывать. Все знают, что я антверпенец, этот город в моем сердце.

Жаль, что «Берсхот» сейчас не в лучшей форме (клуб в сезоне-2021/22 вылетел из бельгийской элиты – Sports.ru), но мне нравится, какие шаги делает «Антверпен». Сейчас клуб прогрессирует и выходит из спящего состояния. Это фантастика, потому что такой красивый город заслуживает клуба, который борется за самые высокие места», – рассуждал Алдервейрелд в мае этого года.

Тоби не лукаваит, когда говорит о красоте Антверпена.

На его правом предплечье – татуировка с Собором Антверпенской Богоматери, это одна из главных достопримечательностей города.

Еще один мотив к переходу в «Антверпен» – хорошие отношения Тоби с нынешним спортивным директором клуба Марком Овермарсом. «Этот человек помог мне перейти из «Аякса» в «Атлетико» – я благодарен ему за это. Он помог мне – а теперь я должен помочь ему», – говорит Алдервейрелд.

А человека справа от Тоби вы же тоже узнали? Это Марк ван Боммел, главный тренер команды.

Все условия для дебюта в главной команде родного города.

Фото: East News/Belga/Sipa USA; globallookpress.com/Karol Kozlowski/imageBROKER.com, imagebroker/KFS; instagram.com/AlderweireldTob; twitter.com/official_rafc